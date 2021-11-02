54歲黃翊孖40歲人妻蔣嘉瑩公園談心 澄清時突然公開進一步關係
文：東方新地｜圖：[email protected]、蔣嘉瑩facebook圖片
蔣嘉瑩忽然由歌手轉做黃翊經理人
蔣嘉瑩回應時指現是為黃翊的經理人，指自己剛與舊公司約滿後轉職幕後，因而兼顧不到幕前歌手工作，故索性全職做幕後，又指近來忙為黃翊演唱會，因為疫情關係餐廳都收得早，所以才在較靜的環境坐低傾談工作﹗直指唔怕影響夫妻關係，又指老公知道自己做了黃翊經理人，身邊工作伙伴以異性居多，老公仔仔都知道﹗
黃翊孖人妻歌手公園暗角談心 去年捲入康子妮林曉峰婚變
今年54歲黃翊去年被捲入康子妮和林曉峰婚變當中，事後黃翊急開記招澄清﹗相愛廿多年、二人育有一子的陳存正亦選擇相信﹗黃翊亦對近年備受腎病纏身的陳存正照顧有加，好爸爸好「老公」形象深入民心﹗近日有報道指黃翊與已婚育有一子、主唱《我和殭屍有個約會II》主題曲〈假如真的再有約會〉的歌手蔣嘉瑩關係突飛猛進，指二人經常出雙入對，影到二人晚上到公園暗角談心，態度親暱，關係非一般﹗
54歲黃翊與40人妻蔣嘉瑩過從甚密
九十年代歌手黃翊淡出樂壇多年後，17年上無綫《流行經典五十年》而鹹魚翻生，從此再度活躍樂壇，經常開live唱歌又開演唱會﹗黃翊與亞視前咪神陳存正相愛廿多年，育有現年15歲兒子黃睿，雖然二人一直未有簽紙註冊結婚，但關係如老夫老妻，一起在大埔經營大排檔﹗近年陳存正因患有腎病需長期洗腎，身為另一半的黃翊對她照顧有加﹗但有報道指近來黃翊與主唱《我和疆屍有個約會II》主題曲〈假如真的再有約會〉的40歲人妻歌手蔣嘉瑩過從甚密﹗
黃翊 蔣嘉瑩飯後公園談心一小時
報道指蔣嘉瑩與在內地營商的老公結婚八年，育有一名6歲兒子，疫情關係兩公婆分隔兩地﹗而近來與黃翊時有合作機會，周不時互相撐對方，有指二人在公在私都經常出雙入對﹗報道影到二人一次工作後，撇下其他人離去，相約兩名友人飯敍，期間蔣嘉瑩對黃翊貼心招待，斟茶遞水夾餸做齊，關係好好﹗飯後二人送走兩名友人後，再有「下場」，散步到附近公園，並選擇在僻靜一角坐下聊天，傾得相當投契，時而嬉笑時而講過不停﹗談心足一粒鐘才離開，蔣嘉瑩陪黃翊到巴士站等車繼續攀談，最後目送黃翊上車才施施然離去，爭取見面時間到最後一秒，感情要好﹗
黃翊曾捲入康子妮林曉峰婚變 開記招澄清
去年驚爆林曉峰、康子妮離婚，震驚全城，更傳出人夫黃翊是第三者，黃翊之後召開記招澄清，被捲入林曉峰、康子妮婚變中，黃翊大感不惑直指：「我連佢（康子妮）電話號碼都冇﹗」他坦言此事令太太陳存正感到唔開心，故親身否認傳聞，而太太陳存正亦發聲撐夫，表示相信老公又話「唔好搞到頭家就得」。
林曉峰發文感激康子妮成全自己
去年驚爆林曉峰離婚，和結婚18年、育有兩子的康子妮結束夫妻情，林曉峰和康子妮是圈中模範夫妻，之前更夫妻檔上ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》晒恩愛，林曉峰離婚消息震驚全城，其後林曉峰在IG貼出藍天相並留言感謝康子妮成全自己，又寫道「世界很紛亂，如果能找到自己開心快樂，所有人都應該好好尋找…」默認離婚消息。
傳康子妮仰慕人夫黃翊
林曉峰、康子妮離婚，突然傳出黃翊介入當中，更指康子妮兩年前為黃翊的新歌MV擔任女主角，及為其個人演唱會唱和音，更有指康子妮對黃翊相當迷戀，又傳康子妮釀成婚變，令林氏家族上下都相當不滿康子妮，傳聞、爆料愈爆愈多，凌晨三時，林曉峰發文講航並tag康子妮，指二人之間冇仇冇恨，「只有我們明白，呢個係對大家都好嘅決定，你已經付出所有，以後為自己理想向前，難聽的說話都可能會出自人哋嘅口，只有你、我及真正愛護我哋嘅人安好，就天下太平」。
黃翊指太太陳存正：「佢個心唔舒服﹗」
去年被捲入林曉峰康子妮婚變中的黃翊，在其大埔冰室內開記都會澄清，對於傳聞指二人於18年合作而被蓋上第三者稱號，黃翊表示相當突然並逐一澄清：「兩年前，我搵康子妮幫我首歌拍MV，之後就喺演唱會慶功宴上見面，喺我記憶當中，慶功宴之後大家都冇乜聯繫，（會唔會因為呢件事去聯絡康子妮？）唔會喇，我連佢電話號碼都冇﹗」黃翊又指太太陳存正知道呢個傳聞之後唔開心，個心唔係咁舒服，不過解釋過後都明白只是無中生有，及後反過來安慰自己，笑黃翊原來仲有市場，黃翊坦言相當擔心會影響患病中的太太心情，所以一定要公開澄清，唔好傳聞愈傳愈亂，幸好太太信任他。
陳存正開腔：「一齊廿年一定要信，唔係會好辛苦﹗」
前亞視藝員陳存正與黃翊一起廿年，近年患有腎病的陳存正得到老公不離不棄，照顧有加，曾做換腎手術，現時每周三日洗腎，身體仍然未回復如初，對於黃翊被指介入林曉峰和康子妮，陳存正選擇相信，她接受傳媒訪問時透露黃翊向她解釋不是事實，她便選擇相信：「我哋一齊廿年，一定要信，如果唔係會好辛苦。」又指自己現時受腎病折磨，加上新養了兩隻狗，根本無閒睱理其他事，最重要「唔好搞到頭家﹗」又話自己唔想影響病情，所以凡事都看得開，要看得正面，至於黃翊她就表示呢一關要睇佢自己點睇，這是佢自己人生，總之自己要承擔一切！
黃翊陳存正一起逾年未結婚
黃翊是九十年代歌手，86年參加新秀大賽，簽約唱片公司卻苦無出碟機會，89年推出首張個人唱片《冬季等到夏季》，主打歌〈黃昏戀人〉大受歡迎，其後推出不少大熱歌曲，事業發展順遂，92年不理公司反對同黃寶欣拍拖而被雪藏，冇碟出人氣下滑，在2000年淡出樂壇轉行在大埔經營食肆至今，近年「重返」樂壇，並在九龍灣展貿中心舉行個演唱會。黃翊和前亞視藝員兼有咪神之稱的陳存正登台時認識而拍拖，一起今年逾廿年，育有一子，囝囝現年15歲，原來二人卻從未註冊結婚，陳存正曾公開表示大家互相信任不用一紙婚書證明。