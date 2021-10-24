黃翠如40歲生日夥蕭正楠雲南打卡 「天空之鏡」靚景酒店起底

黃翠如絕跡日前無綫「2022節目巡禮」清單，為了開心度過40歲生日，「北上尋夫」先飛上海與蕭正楠會合，再去雲南入住渡假酒店，並發表感言表示「體驗了自己和家人的生老病死」，藍天白雲下兩公婆另覓新天地，蕭正楠亦送上窩心的留言！

撰文：東方新地 圖片：黃翠如小紅書、IG