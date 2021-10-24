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黃翠如40歲生日夥蕭正楠雲南打卡 「天空之鏡」靚景酒店起底

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撰文：東方新地

黃翠如絕跡日前無綫「2022節目巡禮」清單，為了開心度過40歲生日，「北上尋夫」先飛上海與蕭正楠會合，再去雲南入住渡假酒店，並發表感言表示「體驗了自己和家人的生老病死」，藍天白雲下兩公婆另覓新天地，蕭正楠亦送上窩心的留言！

撰文：東方新地 圖片：黃翠如小紅書、IG

黃翠如40歲分享生日心情：

早前經歷了情緒困擾的黃翠如，北上會合蕭正楠後心情變得開朗，踏入10 月 23 日40歲生日，二人飛往雲南大理的度假酒店開心打卡，黃翠如更分享了生日心情，提到早前曾經歷過「自己和家人的生老病死」：

40歲，於我來說，不是一個年齡，而是一個里程，因為必需有足夠的歷練，才可以踏入40。

體驗了自己和家人的生老病死，體會了無常，上了很多人生課堂，不得不成長。

原來成長或是成熟，都跟年齡無關，而是一瞬間，而那一瞬間，只有你自己才知道。

失去的，留不住，留下的，每一點也會好好珍惜。

謝謝所有的愛，祝我生日快樂。

黃翠如分享在靚景酒店的自拍。（圖片來源：IG@wongtsuiyu）
黃翠如分享在靚景酒店的自拍。（圖片來源：[email protected]
一班好友陳自瑤、莊思敏等在圖片下遙距留言祝賀。（圖片來源：IG@wongtsuiyu）
一班好友陳自瑤、莊思敏等在圖片下遙距留言祝賀。（圖片來源：[email protected]

蕭正楠發片祝福：「多吃肉、常健康」

翠如老公蕭正楠亦在IG發布影片祝福：「我家的小朋友，又長大一歲，多吃肉、常健康，快樂」

二人在酒店的「天空之鏡」打卡位拍下短片分享。（圖片來源：蕭正楠IG@edwinsiu）
二人在酒店的「天空之鏡」打卡位拍下短片分享。（圖片來源：蕭正楠[email protected]

雲南「天空之鏡」靚景酒店起底

二人入住的靚景酒店令人驚艷，網友紛紛留言查詢酒店所在地，原來這是位於雲南大理的「六閱·無所海景度假酒店」，位於雙廊村入村口羅莳曲海岸邊，攝影角度極佳。

（圖片來源：六閱·無所官網圖片）
（圖片來源：六閱·無所官網圖片）
不少網紅都是為了這個海邊打卡位，特地前往雲南洱海。（圖片來源：六閱·無所官網圖片）
不少網紅都是為了這個海邊打卡位，特地前往雲南洱海。（圖片來源：六閱·無所官網圖片）
（圖片來源：IG@wongtsuiyu）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：六閱·無所官網圖片）
（圖片來源：六閱·無所官網圖片）
六閱是始創於雲南的文創底酒店旅館集團，酒店還有管家式服務。（圖片來源：六閱·無所官網圖片）
六閱是始創於雲南的文創底酒店旅館集團，酒店還有管家式服務。（圖片來源：六閱·無所官網圖片）
身在上海陪老公開工的黃翠如，在社交網貼出坐在咖啡店外歎咖啡相片，她留言：「跟着平靜過日子。」（圖片來源：黃翠如IG）
飛往雲南之前，身在上海陪老公開工的黃翠如，在社交網貼出坐在咖啡店外歎咖啡相片，她留言：「跟着平靜過日子。」（圖片來源：黃翠如IG）
黃翠如見到老公回復好心情，更透露自己親手剪頭髮，好姊妹連詩雅留言大讚她可愛。（圖片來源：黃翠如IG）
黃翠如見到老公回復好心情，更透露自己親手剪頭髮，好姊妹連詩雅留言大讚她可愛。（圖片來源：黃翠如IG）

北上尋夫笑容再現

收埋自己一排，黃翠如終於有新動向，就是停工北上尋夫，日前她在社交網po出與蕭正楠的合照，並留言：「走了一個大圈，找回我的電池。」照片中的黃翠如搭住老公賻頭笑得好開心。

黃翠如與蕭正楠在上海開心合體。（圖片來源：黃翠如小紅書）
黃翠如與蕭正楠在上海開心合體。（圖片來源：黃翠如小紅書）
黃翠如表示因為小紅粉的呼喚，驅使她登陸小紅書。（圖片來源：黃翠如小紅書）
黃翠如表示因為小紅粉的呼喚，驅使她登陸小紅書。（圖片來源：黃翠如小紅書）

開展內地市場

印象中黃翠如甚少踏足內地，今次去上海做跟得夫人，更開通了內地的社交平台「小紅書」，開始與內地網民互動，更發了小紅書第一條post與視頻，看來她想進一步融入內地市場。內地網民對黃翠如的出現更是非常歡迎，很多人留言表示喜歡她。

黃翠如日前開通小紅書後，出了一條小紅書日記及一條視頻。（圖片來源：黃翠如小紅書）
黃翠如日前開通小紅書後，出了一條小紅書日記及一條視頻，而關注的人就只有老公蕭正楠一個。（圖片來源：黃翠如小紅書）
內地網民歡迎黃翠如加入小紅書。（圖片來源：黃翠如小紅書）
內地網民歡迎黃翠如加入小紅書。（圖片來源：黃翠如小紅書）
走出谷底的黃翠如，在上海陪老公開工之餘，更周圍吃喝玩樂。（圖片來源：黃翠如小紅書）
走出谷底的黃翠如，在上海陪老公開工之餘，更周圍吃喝玩樂。（圖片來源：黃翠如小紅書）

陳自瑤留言捉蟲

黃翠如與老公蕭正楠合體後笑容再現，好姊妹陳自瑤見她在社交網po出合照，覺得黃翠如與蕭正楠十分有夫妻相，忍唔住留言：「點解你哋越來越似樣嘅？」此話一出，陳自瑤即被網民反問同屢傳婚姻破裂的老公王浩信有冇夫妻相：「咁你（陳自瑤）同老公Vincent（王浩信）似唔似樣呢？」不過陳自瑤就冇回應，真係躺著也中槍！

蕭正楠亦在社交網放了與黃翠如的合照，二人表情一致。（圖片來源：蕭正楠IG）
蕭正楠亦在社交網放了與黃翠如的合照，二人表情一致。（圖片來源：蕭正楠IG）
陳自瑤留言話覺得黃翠如與蕭正楠愈來愈有夫妻相。（圖片來源：蕭正楠IG）
陳自瑤留言話覺得黃翠如與蕭正楠愈來愈有夫妻相。（圖片來源：蕭正楠IG）
估唔到陳自瑤一句留言，反而捉蟲。（圖片來源：陳自瑤IG）
估唔到陳自瑤一句留言，反而捉蟲。（圖片來源：陳自瑤IG）

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