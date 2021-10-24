黃翠如40歲生日夥蕭正楠雲南打卡 「天空之鏡」靚景酒店起底
黃翠如絕跡日前無綫「2022節目巡禮」清單，為了開心度過40歲生日，「北上尋夫」先飛上海與蕭正楠會合，再去雲南入住渡假酒店，並發表感言表示「體驗了自己和家人的生老病死」，藍天白雲下兩公婆另覓新天地，蕭正楠亦送上窩心的留言！
撰文：東方新地 圖片：黃翠如小紅書、IG
黃翠如40歲分享生日心情：
早前經歷了情緒困擾的黃翠如，北上會合蕭正楠後心情變得開朗，踏入10 月 23 日40歲生日，二人飛往雲南大理的度假酒店開心打卡，黃翠如更分享了生日心情，提到早前曾經歷過「自己和家人的生老病死」：
40歲，於我來說，不是一個年齡，而是一個里程，因為必需有足夠的歷練，才可以踏入40。
體驗了自己和家人的生老病死，體會了無常，上了很多人生課堂，不得不成長。
原來成長或是成熟，都跟年齡無關，而是一瞬間，而那一瞬間，只有你自己才知道。
失去的，留不住，留下的，每一點也會好好珍惜。
謝謝所有的愛，祝我生日快樂。
蕭正楠發片祝福：「多吃肉、常健康」
翠如老公蕭正楠亦在IG發布影片祝福：「我家的小朋友，又長大一歲，多吃肉、常健康，快樂」
雲南「天空之鏡」靚景酒店起底
二人入住的靚景酒店令人驚艷，網友紛紛留言查詢酒店所在地，原來這是位於雲南大理的「六閱·無所海景度假酒店」，位於雙廊村入村口羅莳曲海岸邊，攝影角度極佳。
北上尋夫笑容再現
收埋自己一排，黃翠如終於有新動向，就是停工北上尋夫，日前她在社交網po出與蕭正楠的合照，並留言：「走了一個大圈，找回我的電池。」照片中的黃翠如搭住老公賻頭笑得好開心。
開展內地市場
印象中黃翠如甚少踏足內地，今次去上海做跟得夫人，更開通了內地的社交平台「小紅書」，開始與內地網民互動，更發了小紅書第一條post與視頻，看來她想進一步融入內地市場。內地網民對黃翠如的出現更是非常歡迎，很多人留言表示喜歡她。
陳自瑤留言捉蟲
黃翠如與老公蕭正楠合體後笑容再現，好姊妹陳自瑤見她在社交網po出合照，覺得黃翠如與蕭正楠十分有夫妻相，忍唔住留言：「點解你哋越來越似樣嘅？」此話一出，陳自瑤即被網民反問同屢傳婚姻破裂的老公王浩信有冇夫妻相：「咁你（陳自瑤）同老公Vincent（王浩信）似唔似樣呢？」不過陳自瑤就冇回應，真係躺著也中槍！