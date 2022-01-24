黃翠如腰粗遮肚孕味濃 傳北上陪蕭正楠開工造人成功

黃翠如18年和蕭正楠結婚，翌年峇里補擺婚禮，身為蕭家長子的蕭正楠坦言鍾意小朋友，不過夫婦婚後一直未有喜訊﹗去年黃翠如閉關休養，北上陪蕭正楠開工做跟得夫人，不時出po晒恩愛，近日有消息指黃翠如蕭正楠造人成功，近日黃翠如被發現腰變粗孕味濃，似乎即將有喜訊公布﹗