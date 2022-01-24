黃翠如腰粗遮肚孕味濃 傳北上陪蕭正楠開工造人成功
文：東方新地｜圖：IG＠wongtsuiyu、小紅書＠黃翠如
40歲黃翠如 結婚四年恨生B
現年40歲黃翠如去年9月拍畢《七公主》，有傳因角色太沉重，加上演技受外界多番抨擊，疑不堪壓力而停工閉關﹗黃翠如並北上陪蕭正楠登台及拍劇﹗離港多月的黃翠如近日已返港，並相約好友唐詩詠見面，分享片段中見她身形圓潤腰變粗，孕味甚濃，有傳她北上做跟得夫人時造人成功﹗
黃翠如刻意以袋遮肚
黃翠如近日分享相片，不時半身便是都以袋遮肚，連網民都留言「係咪得我一個錯覺，覺得翠如飽滿咗﹗」、「點解無端端用個手袋遮住個肚，係咪有嘢要宣布？」、「見完老公肥番咁多」。
黃翠如飛上海會蕭正楠 走出谷底精神晒 興奮開通小紅書與網民互動
黃翠如去年疑壓力爆煲收埋自己，絕跡新劇及有份主持的綜藝節目宣傳之外，更在社交網同大家說再見，令外界擔憂她的狀況。去年10月黃翠如北上尋夫，飛上海與蕭正楠會合，並開通小紅書，與內地網民互動，沉澱完的黃翠如留言「找回她的電池」，成個生猛晒，似乎已經諗通晒！
黃翠如飽受相思之苦
黃翠如返來喇！之前傳情緒受困，在社交網出po說「再見」又關掉留言功能的黃翠如，雖然事後聲稱是「私人的悼念」，但她的情況確是令人擔心。再加上老公蕭正楠因工作要返內地，黃翠如飽受相思之苦，慘上加慘！
北上尋夫笑容再現
收埋自己一排，黃翠如終於有新動向，就是停工北上尋夫，她在社交網po出與蕭正楠的合照，並留言：「走了一個大圈，找回我的電池。」照片中的黃翠如搭住老公賻頭笑得好開心。
開展內地市場
印象中黃翠如甚少踏足內地，今次去上海做跟得夫人，更開通了內地的社交平台「小紅書」，開始與內地網民互動，更發了小紅書第一條post與視頻，看來她想進一步融入內地市場。內地網民對黃翠如的出現更是非常歡迎，很多人留言表示喜歡她。
陳自瑤留言捉蟲
黃翠如與老公蕭正楠合體後笑容再現，好姊妹陳自瑤見她在社交網po出合照，覺得黃翠如與蕭正楠十分有夫妻相，忍唔住留言：「點解你哋越來越似樣嘅？」此話一出，陳自瑤即被網民反問同屢傳婚姻破裂的老公王浩信有冇夫妻相：「咁你（陳自瑤）同老公Vincent（王浩信）似唔似樣呢？」不過陳自瑤就冇回應，真係躺著也中槍！