黃翠如走過小產陰霾 回憶傷痛三度落淚暫停受訪 1舉動暗示BB預產期
廣告
黃翠如自從在上月中於社交平台上宣布喜訊後，昨日（11日）首次在公開場合現身。這位43歲的明星在2018年與蕭正楠結婚，二人共同走過小產陰霾，並在上月中再度迎來新的孩子。活動上，她更三度落淚，還提及到預產期及BB性別。
黃翠如胃口超好 醫生指體重過重
現年43歲黃翠如昨日（11日）到澳門參加晚宴，她受訪表示自從懷孕後，其飲食習慣有了顯著的變化，很多時候都想吃東西，「懷孕後食得比以前多，重了6公斤」，尤其喜歡吃燒味飯和叉雞飯，這些都成了她目前最愛的食物。不過，醫生指她偏重，故需要忍忍口，會觀看美食節目止口痕。
她也提到，由於身材的變化，她現在大多數時間都在穿著老公蕭正楠（Edwin ）的衣服，因為找到合適的孕婦裝實在不易。
黃翠如三度落淚：小朋友真係緣份
在談到過去的流產經歷時，黃翠如更三度落淚，要用紙巾背向鏡頭抹眼淚，暫停受訪，完全感受到她對首名寶寶的思念，以及很珍惜現時的第二胎：
「我發現好得意的是，小朋友真的是緣份，當佢蒞臨的時候，我今次好感受到，當個天賜給你這份禮物時，BB會好堅強。」
黃翠如爆蕭正楠得悉BB性別後爆喊
當被問到BB性別，準媽媽黃翠如坦言最初只有自己知道，連老公Edwin也不知道，對方也不停問她，最後決定為老公準備一個簡單派對宣布，Edwin得悉後立即爆喊，不過她不知老公為何會喊，所以目前只有兩公婆知道BB性別，連雙方父母都不知道，相當神秘。至於預產期，黃翠如回答「蛇年」。
順產還是開刀？
對於開刀還是順產，黃翠如表示還未決定，一切聽從醫生的建議來安排。她也透露，雖然許多朋友和親人都在期待她舉辦Baby Shower（產前派對）或是拍攝孕婦寫真，但她表示這些都不是她的風格，更指當時也沒有拍攝結婚照。
看來黃翠如更喜歡以一種低調和簡單的方式來迎接新生命的到來。不過無論如何，從她的言談中不難看出，對於即將到來的母親角色，她充滿了期待和喜悅。
圖片來源：YouTube@MoreForms Media魔方全媒、Facebook@黃翠如 Priscilla Wong、Instagram@wongtsuiyu