黃翠如走過小產陰霾 回憶傷痛三度落淚暫停受訪 1舉動暗示BB預產期

黃翠如自從在上月中於社交平台上宣布喜訊後，昨日（11日）首次在公開場合現身。這位43歲的明星在2018年與蕭正楠結婚，二人共同走過小產陰霾，並在上月中再度迎來新的孩子。活動上，她更三度落淚，還提及到預產期及BB性別。

