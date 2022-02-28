黃翠如視像洪永城BB認契女 遭對方落閘：我考慮吓遲啲覆你﹗
黃翠如孖蕭正楠同洪永城一家三口FaceTime
由於疫情關係，大家見面和聚會減少，日前黃翠如和蕭正楠留家抗疫，同時跟洪永城、太太Inez及女兒Amber隔空facetime，黃翠如興奮留言：「Sweet moments❤️
我契女，棉花糖一樣，好想抱」，又貼出Amber見到蕭正楠時扁晒嘴，黃翠如留言「契女對契爺應該有D不滿」。
洪永城太太梁諾妍Inez去年十二月誕下囡囡洪寶寶（Amber）。（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）
洪永城落閘：我考慮吓遲啲覆你
黃翠如開心認契女，卻遭洪永城回覆：「 你點可以單方面宣布㗎，你有冇問過amber….😌😌😌😌 ，不過有你呢對契爺契媽都有着數嘅，我考慮吓遲啲覆你﹗」似乎未落實答應黃翠如做女契媽，呢句留言更火速吸過百like，搞到黃翠如無癮話：「你老婆話好呀﹗」
其實早在去年7月洪永城在婚宴上公布太太有喜四個月，當黃翠如得知消息，曾興奮話同蕭正楠要做契爺契媽﹗不過其後黃翠如曾轉口風，話同洪永城有傾過上契問題，黃翠如笑指可能好多人爭住上契，所以等人爭完自己先作決定，似乎同洪永城未傾掂數﹗
重溫：黃翠如出矯情文賀洪永城結婚 網民指「唔理正印感受」、通宵隔空逐一回應
洪永城去年6月宣布結婚，曖昧多年的老拍檔黃翠如寫長文贈慶，卻變成葡萄味十足的矯情文，海量網民都認為黃翠如用詞不當，完全唔理洪永城正印Inez梁諾妍同佢老公蕭正楠的感受，不出一日已有過千留言狂插。黃翠如亦沉唔住氣，通宵逐一反擊，明明喜事一樁最後變「戰事」！
黃翠如長文數落洪永城送祝福
洪永城、黃翠如由有線拍檔做到去無綫，不時傳出緋聞，不過二人現在已各自找到幸福，洪永城公布婚訊，黃翠如感觸發長文祝福，訴說二人一起成長，曾感受到他原來也懂得照顧人，不過其後突然狂數落洪永城缺點，包括污糟、大男人、脾氣差等八大缺點，最後感激梁諾妍肯接收洪永城﹗呢個祝福認真特別﹗
連環祝賀一對新人
黃翠如其後再在洪永城的喜訊post下留言：「當洪永城都會結婚，這個世界一定有美好的童話，我愛你們。」然後又在梁諾妍度留言：「都係嗰句，如果佢蝦你，話俾我知，我幫你搞掂佢﹗愛你們，所有的祝福。」黃翠如如此高調的舉動，卻引發一場網上抨擊，不少網民看完她寫給洪永城的長文，感覺到她酸溜溜句句有骨。
講到自己係大婆人哋係小三咁
洪永城晒婚照宣布婚訊
洪永城貼出和女友梁諾妍行山的照片以公布喜訊，相中梁諾妍拿住小花束，而洪永城一臉興奮！洪永城出po留言指和梁諾妍由拍拖到現在展開人生新旅程「追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣」冧到爆﹗
由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛的Coco離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程
好在有你，緊握我手
我希望一世都有你在身旁
追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣
Let’s get Married !
洪永城廁所求婚多蝦碌
梁諾妍回憶被求婚時過程，她透露洪永城在家中廁所求婚：「求婚過程係好好笑，好多蝦碌嘢發生，佢喺屋企個廁所度求婚，好係佢嘅 style，成個過程我係笑到喊，不過都好感動，有晚佢拍完嘢返屋企，就入咗廁所一陣出嚟，跟住到我人有三急入廁所，佢又跟住我入廁所，當我打開廁所門，原來佢喺廁所度佈置咗有一個攝錄機，又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡，又有一束鮮花，鏡上又貼咗啲心型卡，仲寫上MARRY ME？我好笑又感動，我問佢點解要喺洗手間求婚？佢話知道我一定要去，最好笑係佢拎隻戒指出嚟求婚時候，我話我真係好急，你等一等我去完廁所先，結果佢要等我辦完大事再求婚，我就Say Yes！」
同時間，梁諾妍亦在IG公布喜訊，回應洪永城的愛的宣言：「願餘生我們也一起笑住過﹗」公布喜訊後，圈中好友紛紛留逼祝賀，但洪永城前度唐詩詠未有祝福﹗
梁諾妍愛的宣言：
下半生手拖手
繼續一起跑下去
繼續跑去世界每個角落👫🏽
感恩遇到你
常常帶給我歡樂
照顧我陪我通宵睇動漫睇網球比賽
工作上的互相扶持
願餘生我們也要一起笑住過！