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黃翠如視像洪永城BB認契女 遭對方落閘：我考慮吓遲啲覆你﹗

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黃翠如同洪永城由拍檔到傳緋聞，關係已經不可分劃，仲記得去年洪永城同模特兒兼健身教練梁諾妍（Inez）宣布結婚，黃翠如發矯情長文，引來網上熱討﹗洪永城2021年7月結婚，同年12月誕下一名女兒﹗近日黃翠如與洪永城一家三口facetime，高呼認契女，竟然遭洪永城拒絕﹗？

黃翠如孖蕭正楠同洪永城一家三口FaceTime

由於疫情關係，大家見面和聚會減少，日前黃翠如和蕭正楠留家抗疫，同時跟洪永城、太太Inez及女兒Amber隔空facetime，黃翠如興奮留言：「Sweet moments❤️
我契女，棉花糖一樣，好想抱」，又貼出Amber見到蕭正楠時扁晒嘴，黃翠如留言「契女對契爺應該有D不滿」。

黃翠如 洪永城太太梁諾妍Inez去年十二月誕下囡囡洪寶寶（Amber）。（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）

洪永城落閘：我考慮吓遲啲覆你

黃翠如開心認契女，卻遭洪永城回覆：「 你點可以單方面宣布㗎，你有冇問過amber….😌😌😌😌 ，不過有你呢對契爺契媽都有着數嘅，我考慮吓遲啲覆你﹗」似乎未落實答應黃翠如做女契媽，呢句留言更火速吸過百like，搞到黃翠如無癮話：「你老婆話好呀﹗」

黃翠如 洪永城的囡囡好可愛，黃翠如睇見佢心都甜，仲話好想抱吓BB﹗
洪永城的囡囡好可愛，黃翠如睇見佢心都甜，仲話好想抱吓BB﹗（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）
黃翠如 黃翠如單方面認契女，遭洪永城玩嘢話要考慮吓先﹗
黃翠如單方面認契女，遭洪永城玩嘢話要考慮吓先﹗（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）
黃翠如 黃翠如再覆洪永城指其太太已答應﹗
黃翠如再覆洪永城指其太太已答應﹗（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）
黃翠如 洪寶寶Amber見到契爺皺眉又扁嘴，好可愛﹗
洪寶寶Amber見到契爺皺眉又扁嘴，好可愛﹗（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）
黃翠如 洪永城去年喜事成雙，結婚又做老竇﹗
洪永城去年喜事成雙，結婚又做老竇﹗（圖片來源：IG＠guruhung）

其實早在去年7月洪永城在婚宴上公布太太有喜四個月，當黃翠如得知消息，曾興奮話同蕭正楠要做契爺契媽﹗不過其後黃翠如曾轉口風，話同洪永城有傾過上契問題，黃翠如笑指可能好多人爭住上契，所以等人爭完自己先作決定，似乎同洪永城未傾掂數﹗

黃翠如 洪永城去年6月公布婚訊，7月舉行婚禮，黃翠如和蕭正楠開心到賀﹗
洪永城去年6月公布婚訊，7月舉行婚禮，黃翠如和蕭正楠開心到賀﹗（圖片來源：IG＠wongtsuiyu ）
黃翠如 18年4月黃翠如和蕭正楠在紐西蘭秘密註冊結婚， 19年5月在岩里舉行婚禮﹗ 早前突然黃翠如著鬆身衫疑似有喜，但似乎是流料﹗
18年4月黃翠如和蕭正楠在紐西蘭秘密註冊結婚， 19年5月在岩里舉行婚禮﹗ 早前突然黃翠如著鬆身衫疑似有喜，但似乎是流料﹗（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）
黃翠如 去年尾開始，黃翠如請假休息，近日仍未開始投入工作﹗
去年尾開始，黃翠如請假休息，近日仍未開始投入工作﹗（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）

重溫：黃翠如出矯情文賀洪永城結婚 網民指「唔理正印感受」、通宵隔空逐一回應

洪永城去年6月宣布結婚，曖昧多年的老拍檔黃翠如寫長文贈慶，卻變成葡萄味十足的矯情文，海量網民都認為黃翠如用詞不當，完全唔理洪永城正印Inez梁諾妍同佢老公蕭正楠的感受，不出一日已有過千留言狂插。黃翠如亦沉唔住氣，通宵逐一反擊，明明喜事一樁最後變「戰事」！

黃翠如與洪永城由有線年代開始已被指是合襯的一對。
黃翠如與洪永城由有線年代開始已被指是合襯的一對。（圖片來源：新傳媒資料室）

黃翠如 洪永城同居試婚成功宣布婚訊 廁所求婚搞到梁諾妍笑到喊

黃翠如長文數落洪永城送祝福

洪永城、黃翠如由有線拍檔做到去無綫，不時傳出緋聞，不過二人現在已各自找到幸福，洪永城公布婚訊，黃翠如感觸發長文祝福，訴說二人一起成長，曾感受到他原來也懂得照顧人，不過其後突然狂數落洪永城缺點，包括污糟、大男人、脾氣差等八大缺點，最後感激梁諾妍肯接收洪永城﹗呢個祝福認真特別﹗

黃翠如 黃翠如曾在IG投訴洪永城用她的化妝品﹗
黃翠如曾在IG投訴洪永城用她的化妝品﹗（圖片來源：黃翠如IG）
黃翠如 二人合作無間﹗
二人合作無間﹗（圖片來源：黃翠如IG）

連環祝賀一對新人

黃翠如其後再在洪永城的喜訊post下留言：「當洪永城都會結婚，這個世界一定有美好的童話，我愛你們。」然後又在梁諾妍度留言：「都係嗰句，如果佢蝦你，話俾我知，我幫你搞掂佢﹗愛你們，所有的祝福。」黃翠如如此高調的舉動，卻引發一場網上抨擊，不少網民看完她寫給洪永城的長文，感覺到她酸溜溜句句有骨。

講到自己係大婆人哋係小三咁

黃翠如出矯情文賀洪永城有人要 網民圍插唔理正印感受 通宵隔空罵戰

黃翠如出矯情文賀洪永城有人要 網民圍插唔理正印感受 通宵隔空罵戰黃翠如出矯情文賀洪永城有人要 網民圍插唔理正印感受 通宵隔空罵戰

黃翠如親身反擊

一場藝人與網民的隔空罵戰一觸即發，黃翠如面對網民的指責，認為她不應該用這種方式公開祝賀洪永城，這樣只會令新娘子Inez及蕭正楠更加尷尬。

黃翠如與洪永城合作無間，被指戀人未滿，有網民更質疑他們是否曾拍拖。
黃翠如與洪永城合作無間，被指戀人未滿，有網民更質疑他們是否曾拍拖。（圖片來源：新傳媒資料室）

黃翠如出矯情文賀洪永城有人要 網民圍插唔理正印感受 通宵隔空罵戰

黃翠如出矯情文賀洪永城有人要 網民圍插唔理正印感受 通宵隔空罵戰

黃翠如出矯情文賀洪永城有人要 網民圍插唔理正印感受 通宵隔空罵戰

黃翠如出矯情文賀洪永城有人要 網民圍插唔理正印感受 通宵隔空罵戰

蕭正楠衝出來護妻

黃翠如堅持沒有問題，更罕有地幾乎逐一反駁，自黃翠如出POST後的廿小時，她都不停親身留言回應，話大家「諗多咗」、「可唔可以正面啲」等等，而老公蕭正楠與當事人洪永城亦有幫拖。

見黃翠如被網民圍攻，洪永城亦出口調停。
見黃翠如被網民圍攻，洪永城亦出口調停。（圖片來源：新傳媒資料室）

黃翠如出矯情文賀洪永城有人要 網民圍插唔理正印感受 通宵隔空罵戰

黃翠如 有網民指黃翠如唔顧及老公蕭正楠感受，蕭公子亦現身為老婆解圍。
有網民指黃翠如唔顧及老公蕭正楠感受，蕭公子亦現身為老婆解圍。（圖片來源：黃翠如IG圖片）

黃翠如出矯情文賀洪永城有人要 網民圍插唔理正印感受 通宵隔空罵戰 黃翠如出矯情文賀洪永城有人要 網民圍插唔理正印感受 通宵隔空罵戰

黃翠如
（圖片來源：新傳媒資料室）
黃翠如
（圖片來源：新傳媒資料室）
黃翠如
（圖片來源：新傳媒資料室）
黃翠如
（圖片來源：新傳媒資料室）

洪永城晒婚照宣布婚訊

洪永城貼出和女友梁諾妍行山的照片以公布喜訊，相中梁諾妍拿住小花束，而洪永城一臉興奮！洪永城出po留言指和梁諾妍由拍拖到現在展開人生新旅程「追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣」冧到爆﹗

黃翠如 梁諾妍手上拿上小花束，洪永城一個興奮表情，相信是求婚成功時拍下﹗ 洪永城最近為拍劇而剷青。
洪永城公布婚訊，相片中梁諾妍手上拿上小花束，洪永城一個興奮表情。（圖片來源：洪永城IG）

由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛的Coco離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程

好在有你，緊握我手
我希望一世都有你在身旁

追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣

Let’s get Married !

黃翠如 反傳統婚照﹗
反傳統婚照﹗

洪永城廁所求婚多蝦碌

梁諾妍回憶被求婚時過程，她透露洪永城在家中廁所求婚：「求婚過程係好好笑，好多蝦碌嘢發生，佢喺屋企個廁所度求婚，好係佢嘅 style，成個過程我係笑到喊，不過都好感動，有晚佢拍完嘢返屋企，就入咗廁所一陣出嚟，跟住到我人有三急入廁所，佢又跟住我入廁所，當我打開廁所門，原來佢喺廁所度佈置咗有一個攝錄機，又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡，又有一束鮮花，鏡上又貼咗啲心型卡，仲寫上MARRY ME？我好笑又感動，我問佢點解要喺洗手間求婚？佢話知道我一定要去，最好笑係佢拎隻戒指出嚟求婚時候，我話我真係好急，你等一等我去完廁所先，結果佢要等我辦完大事再求婚，我就Say Yes！」

黃翠如 婚照都影埋，梁諾妍左手無名指戴上求婚戒﹗
洪永城帶住煲呔，背住戴上花環的梁諾妍，一臉幸福，梁諾妍左手無名指戴上求婚戒﹗（圖片來源：梁諾妍IG）

同時間，梁諾妍亦在IG公布喜訊，回應洪永城的愛的宣言：「願餘生我們也一起笑住過﹗」公布喜訊後，圈中好友紛紛留逼祝賀，但洪永城前度唐詩詠未有祝福﹗

梁諾妍愛的宣言：

下半生手拖手

繼續一起跑下去
繼續跑去世界每個角落👫🏽

感恩遇到你
常常帶給我歡樂
照顧我陪我通宵睇動漫睇網球比賽
工作上的互相扶持
願餘生我們也要一起笑住過！

黃翠如 婚照都搞笑過人﹗
婚照都搞笑過人﹗

圖片來源：IG＠wongtsuiyu、IG＠guruhung

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