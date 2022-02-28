黃翠如視像洪永城BB認契女 遭對方落閘：我考慮吓遲啲覆你﹗

黃翠如同洪永城由拍檔到傳緋聞，關係已經不可分劃，仲記得去年洪永城同模特兒兼健身教練梁諾妍（Inez）宣布結婚，黃翠如發矯情長文，引來網上熱討﹗洪永城2021年7月結婚，同年12月誕下一名女兒﹗近日黃翠如與洪永城一家三口facetime，高呼認契女，竟然遭洪永城拒絕﹗？