黃翠如零避忌貼翹手合照被批又消費洪永城 洪太梁諾妍罕有踩場疑宣示主權

黃翠如和洪永城這對由有線年代開始，到過檔無綫後仍孖住拍旅遊節目及拍劇，成為熒幕CP，就算已各自有了另一半，緋聞仍然未停過，兩人日前更毫不避忌，孖住出席無綫頒獎禮，仲要翹住手行紅地毯，事後黃翠如第一時間出po，貼出二人的翹手合照，被網民狠批又再消費洪永城！