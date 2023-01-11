黃翠如零避忌貼翹手合照被批又消費洪永城 洪太梁諾妍罕有踩場疑宣示主權
黃翠如：有一種感覺是畢業了
黃翠如憑《遊走世界天與地》提名最佳女主持，最後敗給陳貝兒，但頒獎禮後仍開心些牙當晚的照片，但僅貼出翹住洪永城的合照，二人的笑容相當燦爛，同樣笑到四萬瞇晒眼的表情，並寫道：「看着這張相片，不知為什麼，有一種感覺是開學了，也有一種感覺是畢業了。#家人」，獲不少網民留言兼讚好，指二人是最佳熒幕CP，同時有人再度提起緋聞，黃翠如亦有回應網民留言，被指「有種感覺友達之上戀人未滿」，黃翠如即回覆：「又玩呢啲」。
洪太踩場疑宣示主權
洪永城亦有留言指他也差不多同一時間貼出合照，黃翠如秒回：「你贏咗小小」。而洪太梁諾妍亦有留言指老公洪永城「個頭真係好大好大好大」，黃翠如回覆洪太：「佢最大優點係，所有女仔喺佢隔離都會靚咗」，有網民指洪太踩場宣示主權。
網民狠批黃翠如刷存在感
黃翠如不厭其煩回覆訊息，但其實是選擇性回覆，有不少網民留言指她消費洪永城就當睇唔到。有網民留言：「洪個正印唔會呷醋咩？你成日post佢老公」、「點解你永遠唔貼同自己老公嘅合照，而貼同人哋老公嘅合照？」、「黃翠如到人哋結晒婚仲喺度消費人老公講到懶曖昧，係都要搞住人搵存在感。」、「呢種女人，係老婆最憎嘅一種」、「人哋婚都結埋女都生埋，仲唔識避忌，有無諗過人哋老婆感受？」。
網民唔信洪太冇hard feeling
網民續批黃翠如：「成日強調同人老公有幾多經歷，我唔信老婆會唔hard feeling囉」、「就可能初時一齊拍野洪成想溝佢唔受，人地溝第個又唔抵得果隻囉」、「洪同唐姨拍拖果時，翠如仲可以做埋唐姨閨密，呢個女人認真唔簡單呀」，更有不少網民重提黃翠如前年賀洪永城結婚時的一篇曖昧長文，更以「我的洪大笨」稱呼！
重溫黃翠如發長文賀洪永城結婚：「我的洪大笨」
洪永城前年6月宣布結婚，曖昧多年的老拍檔黃翠如寫長文贈慶，卻被批變成葡萄味十足的矯情文，海量網民都認為黃翠如用詞不當，完全唔理洪永城正印Inez梁諾妍同佢老公蕭正楠的感受，不出一日已有過千留言狂插。黃翠如亦沉唔住氣，通宵逐一反擊，明明喜事一樁最後變「戰事」！
黃翠如長文數落洪永城送祝福
洪永城、黃翠如由有線拍檔做到去無綫，不時傳出緋聞，不過二人現在已各自找到幸福，洪永城公布婚訊，黃翠如感觸發長文祝福，訴說二人一起成長，曾感受到他原來也懂得照顧人，不過其後突然狂數落洪永城缺點，包括污糟、大男人、脾氣差等八大缺點，最後感激梁諾妍肯接收洪永城﹗呢個祝福認真特別﹗
連環祝賀一對新人
黃翠如其後再在洪永城的喜訊post下留言：「當洪永城都會結婚，這個世界一定有美好的童話，我愛你們。」然後又在梁諾妍度留言：「都係嗰句，如果佢蝦你，話俾我知，我幫你搞掂佢﹗愛你們，所有的祝福。」黃翠如如此高調的舉動，卻引發一場網上抨擊，不少網民看完她寫給洪永城的長文，感覺到她酸溜溜句句有骨。
講到自己係大婆人哋係小三咁
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（加場門票1月12日優先訂票）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！除了視覺滿足外，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。
讀者留言