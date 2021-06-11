黃翠如出矯情文賀洪永城有人要 網民指「唔理正印感受」、通宵隔空逐一回應

洪永城要結婚了，曖昧多年的老拍檔黃翠如寫長文贈慶，卻變成葡萄味十足的矯情文，海量網民都認為黃翠如用詞不當，完全唔理洪永城正印Inez梁諾妍同佢老公蕭正楠的感受，不出一日已有過千留言狂插。黃翠如亦沉唔住氣，通宵逐一反擊，明明喜事一樁最後變「戰事」！

撰文：東方新地 圖片：黃翠如fb截圖、新傳媒資料室、洪永城IG、梁諾妍IG、東方新地