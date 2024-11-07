黃翠如自爆睇過洪永城1個器官當眾「綠」老公 網民：呢種女人要嚟做咩
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11月19日就係無綫57周年台慶，今年黃翠如和老公蕭正楠各自有份參演台慶劇，兩人曝光率再次提升。有網民就翻出黃翠如在2019年台慶（第52屆）節目當眾「綠」老公蕭正楠的片段，引起網民熱議！
黃翠如自爆睇過洪永城「1個器官」
黃翠如、蕭正楠、洪永城和曹永廉四位好朋友在2019年的TVB台慶節目《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52年》中大玩真假遊戲。到黃翠如發言時，黃翠如直指自己曾經在土耳其浴場看過洪永城全相，更舉起手指尾疑似暗示洪永城1個私隱部位size，動作很不雅。
洪永城即刻扮黑臉叫黃翠如「唔好亂講」，蕭正楠亦笑得非常尷尬。曹永廉即刻幫手圓場，問蕭正楠信唔信黃翠如睇過洪永城全相，蕭正楠連聲答「信」，嚇到曹永廉都話「你真係大方」。
黃翠如連番出狂言 場面超尷尬
黃翠如越講越開心，直接話：「我就係睇過佢（洪永城）先鐘意佢（蕭正楠）」，台上其餘三位都笑得非常尷尬，而洪永城就反駁指：「你老婆啊，淫賤不能移啊」，一連串的鬧劇惹來網民怒轟。
網民反應兩極：呢種女人要黎做咩
網民都紛紛留言狠批，指該環節唔好笑之餘又低質，認為就算是劇本都非常不尊重男性，更狠指黃翠如當眾「綠」老公，戥蕭正楠感到不值：「其實真係幾唔尊重 如果男女角色掉轉，係傾女性器官嘅話，輿論已經鬧到講呢啲說話嘅人死咗，咁點解可以咁樣對男仔？」、「當面綠老公 呢種女人要黎做咩？」、「點解冇人投訴？呢啲唔係叫性騷擾係乜嘢？」、「吓，可以出街嘅咩？」等。
不過亦有網友平反，認為呢個只係節目效果，無須過份認真：「佢地幾個幕後都friend底，哩啲地踎話題老早傾過晒啦，幕前情緒反應根本係節目效果」、「希望只係劇本」
圖片來源：TVB、網民留言截圖