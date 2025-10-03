黃翠如體驗賣魚遭老公蕭正楠狂寸！口快快爆老婆「屋企唔揸刀」背後原因勁心痛？
蕭正楠突襲魚檔 狂寸黃翠如$200生意額
在新節目中，黃翠如為了真實體驗爸爸昔日的工作，凌晨4點便起身到海鮮檔開工，親手為海鮮鋪冰、撈魚劏魚樣樣做齊。不過辛苦了一個早上，生意額竟只有慘淡的200元。此時，老公蕭正楠受外母所託，帶著「媽媽牌愛心水餃」驚喜探班，一見到老婆的成績即忍不住嘲諷：「嘩！成朝做咗200蚊生意呀？喲～～好多喎咁樣，你對唔對得住青姐（海鮮檔老闆娘）呀？」更自告奮勇要下場「救妻」。雖然被老公狂寸，但翠如一見到他即時變得非常活潑，兩人以「阿姐」、「哥仔」互相稱呼，瘋狂耍花槍，閃瞎眾人。
蕭正楠落場救妻 10分鐘喪吸$1,000生意
眼見老婆生意慘淡，蕭正楠二話不說便落場幫忙，盡顯「愛妻號」本色。自信滿滿的他一開口便功架十足，除了落力大聲叫賣，更發揮「口花花」本色冧盡街坊熟客，金句連連：「一睇就知你靚仔啦」、「好似你咁強壯喎」。面對猶豫的客人，他更使出「以退為進」絕招主動減價：「多謝老細，收平你廿蚊先」，成功氹得客人心花怒放。結果在短短10分鐘內，蕭正楠已輕鬆做到超過1,000港元的生意，與翠如的200元形成強烈對比，被檔口老闆娘大讚是「賣魚嘅材料」。
蕭正楠口快快爆料 黃翠如「屋企唔揸刀」真相勁心痛
在節目中，除了看蕭正楠的超強銷售技巧，他與翠如的夫妻鬥嘴日常亦是一大看點。當翠如硬著頭皮拿起魚刀劏魚時，一直在旁取笑老婆的蕭正楠卻瞬間變得一臉正經，眼神充滿擔憂。他更忍不住向鏡頭爆料：「我係有啲擔心嘅，因為佢屋企唔會揸刀，嗰把魚刀又唔係講玩啦，仲要喺鰓位、魚肚位𠝹嚟𠝹去，我見到其實都有啲擔心：『你都幾危險架喎』。」原來嘲笑背後，是滿滿的擔心和愛護，見到翠如成功手起刀落後，蕭正楠更開心到雙眼變成腰果眼，寵妻之情表露無遺。
黃翠如聽爸爸家書秒變喊包 蕭正楠代外父傳話勁催淚
節目尾聲，蕭正楠更帶來一個催淚環節。他受外父所託，向翠如讀出一封由黃爸爸親手寫的家書。當蕭正楠朗讀信件時，黃翠如的情緒瞬間崩潰，全程淚流不止，場面非常感人。究竟黃爸爸在信中寫了甚麼，能讓女兒如此感動？而夫妻二人的「傳承度測試」快問快答結果又如何？看來觀眾要密切留意節目播出，才能找到答案。