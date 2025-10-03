黃翠如體驗賣魚遭老公蕭正楠狂寸！口快快爆老婆「屋企唔揸刀」背後原因勁心痛？

藝人夫妻蕭正楠與黃翠如向來恩愛，近日黃翠如為拍攝新節目《家傳之「保」》體驗爸爸昔日賣魚的辛酸，老公蕭正楠竟驚喜現身探班，更當眾狂寸老婆生意差！蕭正楠更口快快爆出翠如在家中的一個驚人秘密，場面一度尷尬，究竟他為何突然爆料，背後原因又是否暗藏心痛？