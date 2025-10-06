黃翠如罕談爸爸病況｜蕭正楠代讀家書揭「天使賣魚妹」往事！一句話令佢當場淚崩

昨晚黃翠如在新節目中體驗爸爸昔日賣魚的辛酸，老公蕭正楠更驚喜現身，代外父讀出一封感人家書，令她當場淚崩！翠如聽著爸爸憶述往事及字裡行間的愛意，忍不住淚流滿面，場面感人。這封充滿父愛的家書，究竟寫了甚麼秘密令翠如如此激動？