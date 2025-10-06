黃翠如罕談爸爸病況｜蕭正楠代讀家書揭「天使賣魚妹」往事！一句話令佢當場淚崩
昨晚黃翠如在新節目中體驗爸爸昔日賣魚的辛酸，老公蕭正楠更驚喜現身，代外父讀出一封感人家書，令她當場淚崩！翠如聽著爸爸憶述往事及字裡行間的愛意，忍不住淚流滿面，場面感人。這封充滿父愛的家書，究竟寫了甚麼秘密令翠如如此激動？
蕭正楠「黃爸爸上身」突襲 溫柔聲線讀信全場動容
在全新節目《家傳之「保」》中，黃翠如回到爸爸昔日工作的魚檔體驗生活，老公蕭正楠突然「黃爸爸上身」現身，原來是受外父所託執行三項重要任務！其中一項便是朗讀黃爸爸親手寫的家書。當蕭正楠用溫柔的聲線讀出信中內容時，黃翠如的表情由最初的甜笑，慢慢變得眼泛淚光，最後更忍不住淚崩，用紙巾拭淚，場面非常感人。信中一句句真摯的說話，勾起了翠如與爸爸的種種回憶，讓她情緒完全失守。
黃爸爸家書全文首曝光 「天使賣魚小妹妹」名字由來勁有愛
黃爸爸的家書內容真摯，他先是關心女兒體驗賣魚辛不辛苦，更道出當年為了讓五個女兒有安穩生活，再辛苦也願意頂下去。信中更首次揭開「翠如」名字的由來：「我改呢個名嘅寓意就係碧翠如茵，就係希望你能夠生活喺大自然嘅韻律當中，自由自在，心曠神怡。」黃爸爸又憶述翠如小四時曾到魚檔幫忙，形容她是「天使賣魚小妹妹」，大讚五姊妹都十分懂事，是他最驕傲自豪的事，字裡行間充滿父愛。
一張雪糕合照藏洋蔥 翠如憶述爸爸走過健康難關
除了家書，蕭正楠還送上一張黃翠如與爸爸吃雪糕的合照，背後原來藏著感人故事。翠如透露，當年爸爸健康曾出現狀況，令家人非常擔心，幸好最後安然無恙，於是她便請爸爸吃雪糕慶祝康復，並拍下這張珍貴合照，記錄了父女倆走過難關的時刻。不過，翠如隨即搞笑爆料，指自從孫仔「蕭哈哈」出世後，爸爸的態度180度轉變，由以往的「慈愛型」變成「鞭策型」，更會對她說：「啱架，賺多啲錢畀你個仔吖嘛。」
