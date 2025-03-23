43歲黃翠如趁蕭正楠生日宣布順利產子 冧爆寫信畀仔仔超感人

43歲黃翠如2018年與蕭正楠結婚，去年更宣布懷孕喜訊，引來唔少網民留言祝福。不過黃翠如當時未有公開預產期，只低調表示將專心迎接新生命。近日劉江節於節目中就意外爆出黃翠如已誕下愛子，今日（23日）黃翠如就趁住老公蕭正楠生日，正式在社交平台宣布2人順利榮升父母嘅喜訊！