43歲黃翠如趁蕭正楠生日宣布順利產子 冧爆寫信畀仔仔超感人
黃翠如驚喜曬一家三口照
黃翠如今日正式在社交媒體公布喜訊，並分享一家三口的溫馨出院片段，公開兒子的小手及背影。她同時寫下一封感人至深的信給兒子，透露這一胎得來不易：「親愛的小兒子，謝謝您選擇了我們。這幾天，你的爸爸奇迹地嘗試領禱，感恩每天的恩賜，感恩你這份彩虹的禮物。我們不停的互相問對方，是夢還是真實，原來抓緊幸福的感覺是這樣。」
蕭正楠生日願望成真
黃翠如更甜蜜透露，今日是蕭正楠的生日，帶着兒子回家成為他最完美的生日禮物：「我們的小兒子，靜靜告訴你，今天是爸爸的生日，帶着你回家，爸爸說，生日願望成真了。」這一家三口的幸福畫面感動了不少網友，紛紛留言送上祝福。
劉江節目意外洩密黃翠如已誕子
早前資深藝人劉江在李珊珊主持的網上節目《珊珊大爆發》中，意外洩露黃翠如已生產的消息。當時節目原在閒聊跑步話題，劉江提及跑步圈中有苗僑偉、戚美珍、黃日華，以及黃翠如與蕭正楠等人。李珊珊好奇問道：「翠如不是大肚嗎？」劉江不假思索回應：「生咗啦，尋日定前日。」此話一出，李珊珊驚訝表示：「你爆了出來！」劉江隨即笑言：「現在大家都知……恭喜她，我沒有講男定女，不能講啦。」李珊珊則安慰道：「不緊要劉老師，無心，是開心事，值得分享。」
黃翠如重提小產陰霾三度落淚 大爆蕭正楠得悉BB性別後真實反應
43歲黃翠如2018年與蕭正楠結婚，並於去年11月宣布造人成功，黃翠如亦提及自己曾經歷小產陰霾。宣布懷孕後嘅黃翠如亦有繼續其演藝事業，去年出席活動接受訪問時，她更三度落淚重提小產事件，兼大方透露預產期及BB性別。
黃翠如胃口超好 醫生指體重過重
43歲黃翠如去年於澳門參加晚宴受訪時表示自從懷孕後，其飲食習慣有了顯著的變化，很多時候都想吃東西，「懷孕後食得比以前多，重了6公斤」，尤其喜歡吃燒味飯和叉雞飯，這些都成了她目前最愛的食物。不過，醫生指她偏重，故需要忍忍口，會觀看美食節目止口痕。
她也提到，由於身材的變化，她現在大多數時間都在穿著老公蕭正楠（Edwin ）的衣服，因為找到合適的孕婦裝實在不易。
黃翠如三度落淚：小朋友真係緣份
在談到過去的流產經歷時，黃翠如更三度落淚，要用紙巾背向鏡頭抹眼淚，暫停受訪，完全感受到她對首名寶寶的思念，以及很珍惜現時的第二胎：
「我發現好得意的是，小朋友真的是緣份，當佢蒞臨的時候，我今次好感受到，當個天賜給你這份禮物時，BB會好堅強。」
黃翠如爆蕭正楠得悉BB性別後爆喊
當被問到BB性別，準媽媽黃翠如坦言最初只有自己知道，連老公Edwin也不知道，對方也不停問她，最後決定為老公準備一個簡單派對宣布，Edwin得悉後立即爆喊，不過她不知老公為何會喊，所以目前只有兩公婆知道BB性別，連雙方父母都不知道，相當神秘。至於預產期，黃翠如回答「蛇年」。