黃翠如街市賣魚憶父辛酸失控爆喊！老公蕭正楠心痛安慰：「唔好喊喇」
全新真人騷節目《家傳之「保」》今日（27日）釋出預告，黃翠如落手落腳體驗爸爸昔日街市賣魚的辛酸，期間憶起往事更不禁當場崩潰痛哭，場面令人心酸；老公蕭正楠即時上前溫柔安撫，一句「唔好喊喇」盡顯愛妻之情，究竟翠如想起了甚麼令她如此感觸？
黃翠如街市劏魚雞手鴨腳 老公蕭正楠探班更搶鏡
向來以「地獄廚神」聞名的黃翠如，今次到魚檔體驗爸爸昔日工作，果然在劏魚一環已遇上極大挑戰，顯得雞手鴨腳，更被老闆娘直接評價：「睇你揸刀應該都好少煮飯喇」，讓翠如只能報以一個尷尬又不失禮貌的微笑。其後老公蕭正楠帶同愛心便當驚喜探班，更即場大展「叫賣能力」，功架十足，風頭完全蓋過太太，場面相當搞笑。不過，當翠如靜下來感受父親昔日的工作環境時，情緒開始湧現，氣氛亦隨之逆轉。
黃翠如憶父爆喊 蕭正楠一句話盡顯暖男本色
黃翠如在節目中談及父親昔日在魚檔的辛勞，感恩父親為家庭默默付出，一時感觸落淚，更哽咽表示：「以前我爸爸喺魚檔，每賣一條魚都要好努力，養活我哋一家到底係賣咗幾多幾多條魚？」情緒一度崩潰。全程陪伴在側的蕭正楠見狀，立即溫柔地安撫愛妻：「唔好喊喇」，盡顯暖男本色。蕭正楠更透露，節目其中一個任務是將外父的手寫信交給翠如，翠如解釋這是黃家的傳統：「每次屋企有啲經歷，爸爸都會寫封信，我哋叫做家書，我每次睇都好感動。」
胡定欣譚俊彥體驗父母舊職 同樣感觸落淚
同場的胡定欣及譚俊彥亦分別體驗父母舊職。胡定欣到海味店打工，由發海參、Pack冬菇到搬貨均親力親為，其中一幕她冒著大雨獨自抬起兩大箱貨物，畫面相當震撼。定欣坦言自己遺傳了母親的女強人及親力親為的性格。而譚俊彥則走入洋服店學做裁縫，重溫爸爸狄龍入行前的老本行。現年79歲的狄龍大哥親身探班，看見兒子認真學習的模樣，臉上流露自豪笑容。狄龍更分享，一碗公仔麵連繫了三代人的緣份：「我記得 Shaun 去加拿大讀書時，我好擔心佢喺宿舍冇嘢食，我當時整咗公仔麵加蛋畀佢，佢好滿意…之後佢依家就整畀佢個仔食。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期