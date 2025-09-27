黃翠如街市賣魚憶父辛酸失控爆喊！老公蕭正楠心痛安慰：「唔好喊喇」

全新真人騷節目《家傳之「保」》今日（27日）釋出預告，黃翠如落手落腳體驗爸爸昔日街市賣魚的辛酸，期間憶起往事更不禁當場崩潰痛哭，場面令人心酸；老公蕭正楠即時上前溫柔安撫，一句「唔好喊喇」盡顯愛妻之情，究竟翠如想起了甚麼令她如此感觸？