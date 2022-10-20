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黃翠如自爆曾被猖狂男鹹豬手！曾經搞到蕭正楠去旅行「坐監」？

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黃翠如早前在陳敏之個人頻道的訪談節目擔任嘉賓，在最新一集，黃翠如提及到自己在外地旅遊的時候曾經遇到鹹豬手，甚至第二日同對方太太同枱食飯。除此之外，黃翠如亦講到自己同蕭正楠去旅行時所發生的趣事，仲話有一次令蕭正楠要「坐監」！

黃翠如 黃翠如在陳敏之節目中提及到自己在外地旅遊的時候遇到鹹豬手！
黃翠如在陳敏之節目中提及到自己在外地旅遊的時候遇到鹹豬手！（圖片來源：[email protected]陳敏之 Sharon Chan）

黃翠如自爆外遊曾遇鹹豬手

黃翠如近日上陳敏之節目談及有關多年來到外地旅行的經驗，黃翠如在最新一集提及到自己曾經在外地旅行的時候遇上鹹豬手。她回憶當時對方幫她穿上當地服裝，當對方用扣針為她扣上衣服的時候，黃翠如感受到對方碰到自己的腰，令她頓時覺得非常不舒服。直到當天晚上，對方更大膽敲黃翠如酒店房門，黃翠如頓時嚇親，隨後便走進廁所假裝洗澡。黃翠如表示事後覺得非常不悅：「我就諗你究竟當我係咩人！」

黃翠如 黃翠如表示事後覺得非常不悅：「我就諗你究竟當我係咩人！」
黃翠如表示事後覺得非常不悅：「我就諗你究竟當我係咩人！」（圖片來源：[email protected]陳敏之 Sharon Chan）

隔日同對方老婆食飯

到第二日，對方更帶上太太與黃翠如一起同枱吃飯，當時非常生氣的黃翠如當口當面質問對方：「噚日你做乜係咁敲我門啊？我噚日有聽到，但我夜晚費事開門。」之後對方和太太都沒有出聲，整頓飯亦沒有特別與黃翠如聊天。黃翠如表示雖然一開始覺得對方好靚仔，但經過今次經驗得出一個結論：「靚仔果然冇本心！」

黃翠如 黃翠如表示雖然一開始覺得對方好靚仔，但經過今次經驗得出一個結論：「靚仔果然冇本心！」
黃翠如表示雖然一開始覺得對方好靚仔，但經過今次經驗得出一個結論：「靚仔果然冇本心！」（圖片來源：[email protected]

自嘲在外地吸引力低

此外，黃翠如亦提及到當時去非洲旅行時候，當地人只願意用兩頭羊向她提婚，令她覺得非常無言。她解釋因為非洲人喜歡胖的女人，加上自己身形並不符合西方國家的審美標准，所以在外地的吸引力較低。

黃翠如 黃翠如亦提及到當時去非洲旅行時候，當地人只願意用兩頭羊向她提婚
黃翠如亦提及到當時去非洲旅行時候，當地人只願意用兩頭羊向她提婚。（圖片來源：[email protected]
黃翠如 黃翠如自認自己身形並不符合西方國家的審美標准。
黃翠如自認自己身形並不符合西方國家的審美標准。（圖片來源：[email protected]

曾經搞到蕭正楠去旅行「坐監」

陳敏之在訪問中亦問到黃翠如與蕭正楠的旅行趣事。黃翠如坦言蕭正楠好聽話，去旅行會跟足黃翠如的指示，就算遇到不順利的事情亦會忍耐。有一次兩人到英國黑池旅行的時候，黃翠如曾經訂了一間環境極差的酒店，整間房間全部鋪滿廁所的磚，令蕭正楠覺得自己像在「坐監」，令黃翠如哭笑不得。

黃翠如 黃翠如坦言蕭正楠好聽話，去旅行會跟足黃翠如的指示。
黃翠如坦言蕭正楠好聽話，去旅行會跟足黃翠如的指示。（圖片來源：[email protected]

齊看黃翠如驚心動魄的外地豔遇經驗：

https://www.youtube.com/watch?v=NUBoYu6Lwzs

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圖片來源：[email protected][email protected]陳敏之 Sharon Chan資料或影片來源：[email protected]陳敏之ChiChat

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