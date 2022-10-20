黃翠如自爆曾被猖狂男鹹豬手！曾經搞到蕭正楠去旅行「坐監」？

黃翠如早前在陳敏之個人頻道的訪談節目擔任嘉賓，在最新一集，黃翠如提及到自己在外地旅遊的時候曾經遇到鹹豬手，甚至第二日同對方太太同枱食飯。除此之外，黃翠如亦講到自己同蕭正楠去旅行時所發生的趣事，仲話有一次令蕭正楠要「坐監」！