黃翠如自爆曾被猖狂男鹹豬手！曾經搞到蕭正楠去旅行「坐監」？
黃翠如自爆外遊曾遇鹹豬手
黃翠如近日上陳敏之節目談及有關多年來到外地旅行的經驗，黃翠如在最新一集提及到自己曾經在外地旅行的時候遇上鹹豬手。她回憶當時對方幫她穿上當地服裝，當對方用扣針為她扣上衣服的時候，黃翠如感受到對方碰到自己的腰，令她頓時覺得非常不舒服。直到當天晚上，對方更大膽敲黃翠如酒店房門，黃翠如頓時嚇親，隨後便走進廁所假裝洗澡。黃翠如表示事後覺得非常不悅：「我就諗你究竟當我係咩人！」
隔日同對方老婆食飯
到第二日，對方更帶上太太與黃翠如一起同枱吃飯，當時非常生氣的黃翠如當口當面質問對方：「噚日你做乜係咁敲我門啊？我噚日有聽到，但我夜晚費事開門。」之後對方和太太都沒有出聲，整頓飯亦沒有特別與黃翠如聊天。黃翠如表示雖然一開始覺得對方好靚仔，但經過今次經驗得出一個結論：「靚仔果然冇本心！」
自嘲在外地吸引力低
此外，黃翠如亦提及到當時去非洲旅行時候，當地人只願意用兩頭羊向她提婚，令她覺得非常無言。她解釋因為非洲人喜歡胖的女人，加上自己身形並不符合西方國家的審美標准，所以在外地的吸引力較低。
曾經搞到蕭正楠去旅行「坐監」
陳敏之在訪問中亦問到黃翠如與蕭正楠的旅行趣事。黃翠如坦言蕭正楠好聽話，去旅行會跟足黃翠如的指示，就算遇到不順利的事情亦會忍耐。有一次兩人到英國黑池旅行的時候，黃翠如曾經訂了一間環境極差的酒店，整間房間全部鋪滿廁所的磚，令蕭正楠覺得自己像在「坐監」，令黃翠如哭笑不得。
齊看黃翠如驚心動魄的外地豔遇經驗：
https://www.youtube.com/watch?v=NUBoYu6Lwzs
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