黃翠如

黃翠如飛大馬隔離表演「食陽光」遭網民留言驚現透光鼻 7字大反擊

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黃翠如近日撇低老公蕭正楠到馬來西亞，在悶爆的隔離生活中拍片自娛，打開窗簾享受陽光的溫暖，笑言表演「食陽光」，圈中好友留這問佢「食咗藥未？」、「唔好放棄治療」同黃翠如開心互動﹗

黃翠如完成隔離出關家 7字反擊「透光鼻」指控

黃翠如片中自拍抬起頭讓陽光曬在臉上，口郁郁扮食嘢，留言指在隔離中「也要吃陽光」，形容這是維他命D餐﹗不過有網民留言指「鼻樑透光」、「透光鼻」，黃翠如即大反擊：「我的鼻非常真的。」黃翠如這次大馬之行，是到當地出席活動，近日已完成隔離出關，並與閨密吳天瑜同場出活動，相信工作後會留在當地好好敍舊﹗

黃翠如 黃翠如隔離期間不忘隔窗曬陽光﹗
黃翠如隔離期間不忘隔窗曬陽光﹗
黃翠如 片中她表演「食陽光」，一臉享受，不過卻有網民指驚現透光鼻﹗
片中她表演「食陽光」，一臉享受，不過卻有網民指驚現透光鼻﹗
黃翠如 黃翠如自拍自娛﹗
靚咗嘅黃翠如唔介意素顏示人﹗
黃翠如 黃翠如呢次去大馬出席活動，同場還有其閨密、大馬視后吳天瑜，寓工作於敍舊﹗
黃翠如呢次去大馬出席活動，同場還有其閨密、大馬視后吳天瑜，寓工作於敍舊﹗

黃翠如悍衛其「虎鼻」 強調冇後天加工

其實現年40歲的黃翠如，近年經常被指「愈大愈靚女」，早前黃翠如在IG貼出16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比，即時引起網民熱烈討論，有人留言大讚她冇變過，不過，有讚當然亦有彈，也有人留言質疑翠如個鼻高咗靚晒﹗

黃翠如 黃翠如近年不時被指女大十八變﹗
黃翠如近年不時被指女大十八變﹗

黃翠如孖老公蕭正楠舉「呢個手勢」力挺自己有毅力

40的黃翠如早前為了強身健體，連續多日清晨起身跑步練氣，為了宣示自己的堅持，黃翠如在持續練跑的第4天在IG發布影片，喘住氣舉起手勢，夾埋旁邊的老公蕭正楠公布成積：

「今日係第四日，06起身，跑5k幾。」

黃翠如 06起身、連續4日，朝朝跑5K，呢啲堅持唔容易啊！
06起身、連續4日，朝朝跑5K，呢啲堅持唔容易啊！

早前有報道指黃翠如驚變「木偶鼻」，搞到黃翠如出席新劇宣傳活動都要急急澄清，強調自己天生「虎鼻」有福氣，絕冇郁過手腳，唔好屈佢咁話！不過現場所見，黃翠如蘋果肌飽滿，鼻樑高而畢直，愈大愈靚能夠得天獨厚，大家唔羡慕得咁多嘞！

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣
之前黃翠如貼出她在16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比的相片，即時引起唔少網民留言討論，有人讚佢冇變過，亦有人質疑佢整容！

兩輯《使徒行者》黃翠如面容比拼

《使徒行者3》播出，黃翠如的戲份不少，還涉及2009 – 2019年間的轉變，有網民將兩輯「鄭淑梅」的面相做比拼，角色的氣質同演繹的確係唔同咗：

使徒行者3黃翠如
《使徒行者2》vs 《使徒行者3》黃翠如

使徒行者3黃翠如

黃翠如表示不想拖閨蜜唐詩詠落水

黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤（YoYo）、黃嘉樂及蘇皓兒（Chloe）等，出席劇集《那些我愛過的人》的宣傳活動，對於被指與唐詩詠面貌同時進化，更指翠如驚變「木偶鼻」，她便強烈否認整容，更表示不想拖閨蜜唐詩詠落水。

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣
黃翠如出席活動時蘋果肌脹卜卜，鼻樑高又挺﹗
99 年只得 17 歲仲係學生妹的黃翠如，拍攝《鏗鏘集》節目，仲係面圓圓！
睇番1999年，只得 17 歲仲係學生妹的黃翠如，拍攝《鏗鏘集》節目，仲係面圓圓，鼻翼比較闊，鼻樑唔高！

黃翠如強調由細被讚鼻靚：一定唔會郁個鼻

黃翠如受訪時強調，自己從來不是行鬥靚路線，大家可以重溫以前有線節目：「媽咪由細到大都讚我『虎鼻』有福氣，我100%冇心虛答你哋，一定唔會郁我個鼻，唔好屈我！」

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣
好姊妹連詩雅更為翠如做證，指曾介紹黃翠如做Facial，她拖了一年都沒去做，表示翠如根本不貪靚。

其他地方老咗我唔敢包

但當被問到會唔會整其他地方時，黃翠如就好老實咁話：「其他地方老咗我唔敢包，哈哈！」澄清一輪之後，黃翠如就表示未有因報道嬲怒，皆因自己在負面新聞中長大喎！仲話當幫劇集宣傳。

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣
黃翠如否認整容，身旁的陳自瑤更出手摸她的鼻子，幫好姊妹澄清。

夫妻齊齊重手執靚吸客臉形五官再進化

之前黃翠如、蕭正楠合體出席超市活動，被眼利網民發現夫妻同時臉形五官再進化，逆齡生長容光煥發！本身係女神 BB的黃翠如，更是蘋果肌激凸，鼻樑筆挺兼驚見蝦餃下巴， BB女神變鬼妹女神，身旁43歲的蕭正楠亦回春有法，昔日闊面形緊緻提 升，由老蕭變嫩蕭，婦靚夫隨，夫妻齊齊重手執靚吸客！

黃翠如 14年拍《師奶Madam》擦出愛火，不過當時兩人塊面都有肉 地，笑起來雙眼有自然的表情紋，人愈大反而全消。
14年拍《師奶Madam》擦出愛火，不過當時兩人塊面都有肉地，笑起來雙眼有自然的表情紋，人愈大反而全消。
黃翠如 42 歲的蕭正楠，同老婆一樣逆齡生長。
43 歲的蕭正楠，同老婆一樣逆齡生長。

黃翠如驚見木偶鼻 BB進化女神5.0

之前38歲生日的黃翠如，在阿Bob（林盛斌）的九龍塘寓所搞party， 同大班朋友一齊慶祝，連過氣情侶唐詩詠、洪永城亦激罕同場，加埋馬國明鐵 三角非常耀眼，不過點搶都唔及逆齡再進化的壽星女黃翠如搶眼，當黃翠如拉隊同好友們吹蠟燭時，就輪廓鮮明五官精緻，似足鬼妹仔，在眾星之中特別有光芒，非常搶眼。

黃翠如 女神吹蠟燭時，五官輪廓分明非常搶 眼， 38 歲比以前更索！
女神吹蠟燭時，五官輪廓分明非常搶 眼， 38 歲比以前更索！

之前夫妻檔孖住出席超市活動，兩人緊緻臉容令人眼前一 亮，瞬間成為焦點，黃翠如靚樣加倍突出，蘋果肌變激凸，更多埋個蝦餃下巴，連鼻樑亦升高，不過，翠蕭重手執靚樣，好快便引起網民熱烈討論，甚至有網民覺得黃翠如側面個鼻好突出，似足之前被指有木偶鼻的楊怡（改名楊茜堯）！

2 年由有線轉投無綫旗下開始受重用，黃翠如同洪永城拍檔做旅 遊節目，當時向來纖瘦的翠如仍然有啲包包面。
12年由有線轉投無綫旗下開始受重用，黃翠如同洪永城拍檔做旅 遊節目，當時向來纖瘦的翠如仍然有啲包包面。
黃翠如 在無綫劇接劇， 15 年輪廓開始鮮明， 女神路正式開始，被網民封為翠如BB 。但畢竟年過三十，眼肚眼紋明顯。
在無綫劇接劇， 15 年輪廓開始鮮明， 女神路正式開始，被網民封為翠如BB 。但畢竟年過三十，眼肚眼紋明顯，但近年突然連紋都冇埋，相當驚奇。
去年黃翠如容貌又有變化， 18 年中 秘嫁做人妻的她，蘋果肌飽滿，眼 袋眼紋消失，成為逆齡生長新娘子。
黃翠如容貌又有變化， 18 年中秘嫁做人妻的她，蘋果肌飽滿，眼袋眼紋消失，成為逆齡生長新娘子。
黃翠如 翠如近期便重手執靚，連鼻樑亦升高，網民指翠如驚變楊恰的木偶鼻！
黃翠如被指重手執靚，連鼻樑亦升高，網民指翠如驚變楊怡的木偶鼻！

蕭正楠返老還童 齊齊變靚吸金

老婆愈變愈索， 43歲的蕭正楠當然要跟住學，夫妻同心其利斷金，兩人近期逆市成為廣告客戶搶手貨，除咗單拖演出及拍廣告，合體賺錢工作亦愈來愈多。

黃翠如 拍《公公出宮》時仲係闊面的蕭正楠。
拍《公公出宮》時仲係闊面的蕭正楠。
黃翠如 16 年做《巨輪 2 》亦多咗眼紋，唔似依家成個後生晒！
16 年做《巨輪 2 》亦多咗眼紋，唔似依家成個後生晒！

黃翠如 ▼ 近日忙於趕拍新劇《愛美 麗狂想曲》的蕭正楠，日前在中環開工，不時要在樓梯跑上跑落，不單冇喘氣體能甚fit，近睇仲皮光肉滑兼輪廓分明，回春有法！

知情者爆料指：「其實阿蕭同翠如從來都唔介意一齊做嘢搵錢，結婚之後，就更加啱價就接，咁夫妻檔市場層面好闊，佢哋真 係多咗好多嘢做，為咗令客戶滿意，佢哋都好落力執靚樣吸客，唔敢再求求其其，以前阿蕭唔著重打扮，牛記笠記好隨便就出街，但家陣要保住形象，翠如都捉埋老公一齊扮靚！呢排都見阿蕭成個後生晒！」 蕭生蕭太咁有市場，當然緊張執靚樣把握時機賺定多啲奶粉錢啦！夫妻回春有法，生B應該冇難度！

黃翠如 由於形象健康正氣，翠蕭婚後更受歡迎，已經坐穩成為無綫首席賺錢夫妻檔。
由於形象健康正氣，翠蕭婚後更受歡迎，已經坐穩成為無綫首席賺錢夫妻檔。

撰文：東方新地圖片來源：IG＠wongtsuiyu、新傳媒圖片庫

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