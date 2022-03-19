黃翠如飛大馬隔離表演「食陽光」遭網民留言驚現透光鼻 7字大反擊
黃翠如完成隔離出關家 7字反擊「透光鼻」指控
黃翠如片中自拍抬起頭讓陽光曬在臉上，口郁郁扮食嘢，留言指在隔離中「也要吃陽光」，形容這是維他命D餐﹗不過有網民留言指「鼻樑透光」、「透光鼻」，黃翠如即大反擊：「我的鼻非常真的。」黃翠如這次大馬之行，是到當地出席活動，近日已完成隔離出關，並與閨密吳天瑜同場出活動，相信工作後會留在當地好好敍舊﹗
黃翠如悍衛其「虎鼻」 強調冇後天加工
其實現年40歲的黃翠如，近年經常被指「愈大愈靚女」，早前黃翠如在IG貼出16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比，即時引起網民熱烈討論，有人留言大讚她冇變過，不過，有讚當然亦有彈，也有人留言質疑翠如個鼻高咗靚晒﹗
黃翠如孖老公蕭正楠舉「呢個手勢」力挺自己有毅力
40的黃翠如早前為了強身健體，連續多日清晨起身跑步練氣，為了宣示自己的堅持，黃翠如在持續練跑的第4天在IG發布影片，喘住氣舉起手勢，夾埋旁邊的老公蕭正楠公布成積：
「今日係第四日，06起身，跑5k幾。」
早前有報道指黃翠如驚變「木偶鼻」，搞到黃翠如出席新劇宣傳活動都要急急澄清，強調自己天生「虎鼻」有福氣，絕冇郁過手腳，唔好屈佢咁話！不過現場所見，黃翠如蘋果肌飽滿，鼻樑高而畢直，愈大愈靚能夠得天獨厚，大家唔羡慕得咁多嘞！
黃翠如表示不想拖閨蜜唐詩詠落水
黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤（YoYo）、黃嘉樂及蘇皓兒（Chloe）等，出席劇集《那些我愛過的人》的宣傳活動，對於被指與唐詩詠面貌同時進化，更指翠如驚變「木偶鼻」，她便強烈否認整容，更表示不想拖閨蜜唐詩詠落水。
黃翠如強調由細被讚鼻靚：一定唔會郁個鼻
黃翠如受訪時強調，自己從來不是行鬥靚路線，大家可以重溫以前有線節目：「媽咪由細到大都讚我『虎鼻』有福氣，我100%冇心虛答你哋，一定唔會郁我個鼻，唔好屈我！」
其他地方老咗我唔敢包
但當被問到會唔會整其他地方時，黃翠如就好老實咁話：「其他地方老咗我唔敢包，哈哈！」澄清一輪之後，黃翠如就表示未有因報道嬲怒，皆因自己在負面新聞中長大喎！仲話當幫劇集宣傳。
夫妻齊齊重手執靚吸客臉形五官再進化
之前黃翠如、蕭正楠合體出席超市活動，被眼利網民發現夫妻同時臉形五官再進化，逆齡生長容光煥發！本身係女神 BB的黃翠如，更是蘋果肌激凸，鼻樑筆挺兼驚見蝦餃下巴， BB女神變鬼妹女神，身旁43歲的蕭正楠亦回春有法，昔日闊面形緊緻提 升，由老蕭變嫩蕭，婦靚夫隨，夫妻齊齊重手執靚吸客！
黃翠如驚見木偶鼻 BB進化女神5.0
之前38歲生日的黃翠如，在阿Bob（林盛斌）的九龍塘寓所搞party， 同大班朋友一齊慶祝，連過氣情侶唐詩詠、洪永城亦激罕同場，加埋馬國明鐵 三角非常耀眼，不過點搶都唔及逆齡再進化的壽星女黃翠如搶眼，當黃翠如拉隊同好友們吹蠟燭時，就輪廓鮮明五官精緻，似足鬼妹仔，在眾星之中特別有光芒，非常搶眼。
之前夫妻檔孖住出席超市活動，兩人緊緻臉容令人眼前一 亮，瞬間成為焦點，黃翠如靚樣加倍突出，蘋果肌變激凸，更多埋個蝦餃下巴，連鼻樑亦升高，不過，翠蕭重手執靚樣，好快便引起網民熱烈討論，甚至有網民覺得黃翠如側面個鼻好突出，似足之前被指有木偶鼻的楊怡（改名楊茜堯）！
蕭正楠返老還童 齊齊變靚吸金
老婆愈變愈索， 43歲的蕭正楠當然要跟住學，夫妻同心其利斷金，兩人近期逆市成為廣告客戶搶手貨，除咗單拖演出及拍廣告，合體賺錢工作亦愈來愈多。