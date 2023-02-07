給十九歲的我｜黃翠如曾捲紀錄片風波 17歲言論被翻舊帳：不說了可以嗎？
《鏗鏘集》紀錄17歲的黃翠如
黃翠如中學時於五旬節林漢光中學就讀，在1999年中六時曾與兩位同學一同接受《鏗鏘集》訪問，全長22分鐘的片段，紀錄了她和幾位同學參加戲劇比賽的過程，也談及希望考入演藝學院的夢想，片段曾於在網上瘋傳，片中只有17歲的黃翠如，曾主動談及對國家及歷史的看法，發表了不少意見，其後片段經常被網民「翻舊帳」。
受訪學生各有發展 黃翠如同學19年後再受訪
《鏗鏘集》1999年製作的《青春萬歲》，片長22分鐘，主要探討三位熱愛話劇的預科生，在理想與現實之間的掙扎。「成功是什麼？成功的標準又由誰來訂？」紀錄片以黃翠如的第一身旁白作切入點，兩年前香港電台再度接觸《青春萬歲》的另一位被訪者黎玉清（黃翠如的同學）回憶少年時的掙扎，並鼓勵同學追夢。
黃翠如：「長大了想法不同了」
關於紀錄片言論被針對，黃翠如在2013年回應傳媒查詢時，曾經正面回應：「當時的我，有當時的睇法；當時的我很誠實。人長大了，看法亦會不同，成長會有不同睇法，而現在我的看法就不會說啦⋯⋯因不想自己的任何看法影響其他人。」
結果黃翠如因為一句「長大了想法不同了」而受網民指摘，其後她在facebook補充：「容許我把一些留在心，不說了，可以嗎？」
黃翠如分享舊照講成長
撇除《鏗鏘集》的紀錄，其實黃翠如作為公眾人物，亦唔介意分享自己的舊照，在2014年，33歲的黃翠如亦曾分享童年照
不知不覺間，我們長大了，成長，讓我們有點慌，讓我們一方面留戀幼稚卻又要裝出成熟，讓我們要學會選擇同時面對後果。在還未跟上時間時，我們長大了，原來，成長是這樣一回事。
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