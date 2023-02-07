給十九歲的我｜黃翠如曾捲紀錄片風波 17歲言論被翻舊帳：不說了可以嗎？

歷時十年製作、紀錄英華女學校重建過程和學生成長的紀錄片《給十九歲的我》，引發連串爭議，電影現已暫停公映。香港從來不乏校園紀錄片，由香港電台製作的《鏗鏘集》多年來亦有不少紀錄式人訪，其中最常被翻出來引起熱議的，就是在1999年、高中年代黃翠如受訪的紀錄短片《青春萬歲》。