黃翠如

給十九歲的我｜黃翠如曾捲紀錄片風波 17歲言論被翻舊帳：不說了可以嗎？

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歷時十年製作、紀錄英華女學校重建過程和學生成長的紀錄片《給十九歲的我》，引發連串爭議，電影現已暫停公映。香港從來不乏校園紀錄片，由香港電台製作的《鏗鏘集》多年來亦有不少紀錄式人訪，其中最常被翻出來引起熱議的，就是在1999年、高中年代黃翠如受訪的紀錄短片《青春萬歲》。

黃翠如 鏗鏘集 黃翠如 又真係有啲異國風情啵！
黃翠如2000年於五旬節林漢光中學預科畢業、入讀浸大傳理學院，2003年加入有線，2012年轉投TVB，近年兩年劇集減產，曾主持旅遊節目《遊走世界天與地》。（圖片來源：[email protected]

《鏗鏘集》紀錄17歲的黃翠如

黃翠如中學時於五旬節林漢光中學就讀，在1999年中六時曾與兩位同學一同接受《鏗鏘集》訪問，全長22分鐘的片段，紀錄了她和幾位同學參加戲劇比賽的過程，也談及希望考入演藝學院的夢想，片段曾於在網上瘋傳，片中只有17歲的黃翠如，曾主動談及對國家及歷史的看法，發表了不少意見，其後片段經常被網民「翻舊帳」。

黃翠如 鏗鏘集 片中只有17歲的黃翠如，因為參加戲劇演出，曾主動談對國家及歷史的看法，發表了不少意見。
片中只有17歲的黃翠如，因為參加戲劇演出，曾主動談對國家及歷史的看法，發表了不少意見。（圖片來源：鏗鏘集截圖）
黃翠如 鏗鏘集 22分鐘的片段紀錄了她和幾位同學參加戲劇比賽的過程，由黃翠如作第一身旁白。
22分鐘的片段紀錄了她和幾位同學參加戲劇比賽的過程，由黃翠如作第一身旁白。（圖片來源：鏗鏘集截圖）
黃翠如 鏗鏘集 對自己的參賽演出抱好大期望，可惜最後落敗，黃翠如在鏡頭前爆喊，要家人安慰。
對自己的參賽演出抱好大期望，可惜最後落敗，黃翠如在鏡頭前爆喊，要家人安慰。（圖片來源：RTHK ）
黃翠如 鏗鏘集 紀錄片中黃翠如參加戲劇比賽但落敗，不過最後都獲得獎學金赴英進修。
紀錄片中黃翠如參加戲劇比賽但落敗，不過最後都獲得獎學金赴英進修。（圖片來源：鏗鏘集截圖）
黃翠如 鏗鏘集 紀錄片亦有提及黃翠如獲獎學金，高中階段已曾到英國短期進修。
紀錄片亦有提及黃翠如獲獎學金，高中階段已曾到英國短期進修。（圖片來源：鏗鏘集截圖）

受訪學生各有發展 黃翠如同學19年後再受訪

《鏗鏘集》1999年製作的《青春萬歲》，片長22分鐘，主要探討三位熱愛話劇的預科生，在理想與現實之間的掙扎。「成功是什麼？成功的標準又由誰來訂？」紀錄片以黃翠如的第一身旁白作切入點，兩年前香港電台再度接觸《青春萬歲》的另一位被訪者黎玉清（黃翠如的同學）回憶少年時的掙扎，並鼓勵同學追夢。

黃翠如 鏗鏘集 影片中三位同學都想考入演藝學院，其中黎玉清在一年後考入演藝學院，更成為藝術新秀獎得主。
影片中三位同學都想考入演藝學院，其中黎玉清在一年後考入演藝學院，更成為藝術新秀獎得主。（圖片來源：RTHK）
黃翠如 鏗鏘集 重溫黃翠如中學時的演技，與後來進入大台拍劇，相映成趣。
重溫黃翠如中學時的演技，與後來進入大台拍劇，相映成趣。（圖片來源：RTHK ）

黃翠如：「長大了想法不同了」

關於紀錄片言論被針對，黃翠如在2013年回應傳媒查詢時，曾經正面回應：「當時的我，有當時的睇法；當時的我很誠實。人長大了，看法亦會不同，成長會有不同睇法，而現在我的看法就不會說啦⋯⋯因不想自己的任何看法影響其他人。」

結果黃翠如因為一句「長大了想法不同了」而受網民指摘，其後她在facebook補充：「容許我把一些留在心，不說了，可以嗎？」

黃翠如 鏗鏘集 2013年5月，已轉投無綫的黃翠如，在FB補充自己對紀錄片的看法，這亦是她最後一次就《鏗鏘集》的紀錄片作回應。
2013年5月，已轉投無綫的黃翠如，在FB補充自己對紀錄片的看法，這亦是她最後一次就《鏗鏘集》的紀錄片作回應。（圖片來源：黃翠如FB ）
黃翠如 鏗鏘集 黃翠如不時向「同路人」發表心跡，鼓勵大膥走出自己的天地。
黃翠如不時向「同路人」發表心跡，鼓勵大膥走出自己的天地。（圖片來源：黃翠如FB ）

黃翠如分享舊照講成長

撇除《鏗鏘集》的紀錄，其實黃翠如作為公眾人物，亦唔介意分享自己的舊照，在2014年，33歲的黃翠如亦曾分享童年照

不知不覺間，我們長大了，成長，讓我們有點慌，讓我們一方面留戀幼稚卻又要裝出成熟，讓我們要學會選擇同時面對後果。在還未跟上時間時，我們長大了，原來，成長是這樣一回事。

黃翠如 鏗鏘集
（圖片來源：黃翠如FB）
黃翠如 鏗鏘集 黃翠如曾在節目中分享：「每天有盒叉雞飯，有個地方睡覺，我已經心滿意足！」
黃翠如曾在節目中分享：「每天有盒叉雞飯，有個地方睡覺，我已經心滿意足！」（圖片來源：CableTV）
黃翠如 鏗鏘集 2 年由有線轉投無綫旗下開始受重用，黃翠如同洪永城拍檔做旅 遊節目，當時向來纖瘦的翠如仍然有啲包包面。
由有線轉投無綫旗下開始受重用，黃翠如同洪永城拍檔做旅遊節目。（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃翠如 鏗鏘集 黃翠如 翠如近期便重手執靚，連鼻樑亦升高，網民指翠如驚變楊恰的木偶鼻！
除了言論變化，《鏗鏘集》也紀錄了黃翠如17歲的外貌，前年拍攝《使徒行者3》期間，黃翠如被指重手「執靚樣」，連鼻樑亦升高，網民指翠如驚變楊恰的木偶鼻，佢自己就澄清從來是「虎鼻」！（圖片來源：新傳媒資料庫）

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撰文：東方新地（部份內容來自新Sunday Kiss）圖片來源：[email protected]、新傳媒資料庫、TVB YouTube截圖

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