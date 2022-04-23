黃翠如近照曝光被指又「靚咗」驚變外國人 舊相被翻熱做對比
黃翠如近日撇低老公蕭正楠到馬來西亞，日前就在IG上分享在馬來西亞探朋友的近照，結果又被讚「靚咗」似鬼妹仔，仲被網民翻查舊相做對照添！
黃翠如驚變「鬼妹仔」
到訪馬來西亞工作兼旅遊的黃翠如近日就拜訪當地老友吳天瑜，更趁住好天氣齊齊下水曬泳衣輕露香肩！不過就有網民表示，翠如近排又「靚咗」，更滲出陣陣外國人味道爭啲認唔到，當中連詩雅、陳瀅留言讚她超靚，陳敏之更指她「有啲似鬼妹仔」，不過有部分網民就留言指妝容或拍照濾鏡影響，所以才會引起誤會，連帶翠如的舊相亦被翻查。
點擊睇睇翠如舊相：
黃翠如完成隔離出關家 7字反擊「透光鼻」指控
其實翠如個樣近日不止一次受到質疑，早前她在隔離期間自拍，抬起頭讓陽光曬在臉上，口郁郁扮「吃陽光」，有網民留言指「鼻樑透光」、「透光鼻」，黃翠如即大反擊：「我的鼻非常真的。」黃翠如這次大馬之行，是到當地出席活動，近日已完成隔離出關，並與閨密吳天瑜同場出活動，相信工作後會留在當地好好敍舊﹗
黃翠如悍衛其「虎鼻」 強調冇後天加工
其實現年40歲的黃翠如，近年經常被指「愈大愈靚女」，早前黃翠如在IG貼出16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比，即時引起網民熱烈討論，有人留言大讚她冇變過，不過，有讚當然亦有彈，也有人留言質疑翠如個鼻高咗靚晒﹗
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關鍵詞黃翠如
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒資料庫、TVB YouTube截圖
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