黃翠如

黃翠如近照曝光被指又「靚咗」驚變外國人 舊相被翻熱做對比

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黃翠如近日撇低老公蕭正楠到馬來西亞，日前就在IG上分享在馬來西亞探朋友的近照，結果又被讚「靚咗」似鬼妹仔，仲被網民翻查舊相做對照添！

黃翠如 又真係有啲異國風情啵！
又真係有啲異國風情啵！（圖片來源：[email protected]

黃翠如驚變「鬼妹仔」

到訪馬來西亞工作兼旅遊的黃翠如近日就拜訪當地老友吳天瑜，更趁住好天氣齊齊下水曬泳衣輕露香肩！不過就有網民表示，翠如近排又「靚咗」，更滲出陣陣外國人味道爭啲認唔到，當中連詩雅、陳瀅留言讚她超靚，陳敏之更指她「有啲似鬼妹仔」，不過有部分網民就留言指妝容或拍照濾鏡影響，所以才會引起誤會，連帶翠如的舊相亦被翻查。

黃翠如
（圖片來源：[email protected]
黃翠如
（圖片來源：[email protected]

點擊睇睇翠如舊相：

99 年只得 17 歲仲係學生妹的黃翠如，拍攝《鏗鏘集》節目，仲係面圓圓！
99 年只得 17 歲仲係學生妹的黃翠如，拍攝《鏗鏘集》節目，仲係面圓圓！（圖片來源：新傳媒資料庫）
2 年由有線轉投無綫旗下開始受重用，黃翠如同洪永城拍檔做旅 遊節目，當時向來纖瘦的翠如仍然有啲包包面。
由有線轉投無綫旗下開始受重用，黃翠如同洪永城拍檔做旅遊節目，當時向來纖瘦的翠如仍然有啲包包面。（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃翠如 在無綫劇接劇， 15 年輪廓開始鮮明， 女神路正式開始，被網民封為翠如BB 。但畢竟年過三十，眼肚眼紋明顯。
在無綫劇接劇， 15 年輪廓開始鮮明， 女神路正式開始，被網民封為翠如BB 。但畢竟年過三十，眼肚眼紋明顯。（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃翠如 翠如近期便重手執靚，連鼻樑亦升高，網民指翠如驚變楊恰的木偶鼻！
拍《使徒行者3》期間翠如被指重手執靚，連鼻樑亦升高，網民指翠如驚變楊恰的木偶鼻！（圖片來源：新傳媒資料庫）
《使徒行者3》三哥講解劇集時間設置 直指黃翠如整過容
三哥苗僑偉在宣傳《使徒行者3》時當講到與梅姐黃翠如的師徒情，他直指黃翠如「事隔幾年人大咗、成熟咗，（個角色）去咗幾年外國，整埋容返嚟」！（圖片來源：TVB YouTube截圖）

黃翠如完成隔離出關家 7字反擊「透光鼻」指控

其實翠如個樣近日不止一次受到質疑，早前她在隔離期間自拍，抬起頭讓陽光曬在臉上，口郁郁扮「吃陽光」，有網民留言指「鼻樑透光」、「透光鼻」，黃翠如即大反擊：「我的鼻非常真的。」黃翠如這次大馬之行，是到當地出席活動，近日已完成隔離出關，並與閨密吳天瑜同場出活動，相信工作後會留在當地好好敍舊﹗

黃翠如 黃翠如隔離期間不忘隔窗曬陽光﹗
黃翠如隔離期間不忘隔窗曬陽光﹗（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）
黃翠如 片中她表演「食陽光」，一臉享受，不過卻有網民指驚現透光鼻﹗
片中她表演「食陽光」，一臉享受，不過卻有網民指驚現透光鼻﹗（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）
黃翠如 黃翠如自拍自娛﹗
靚咗嘅黃翠如唔介意素顏示人﹗（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）
黃翠如 黃翠如呢次去大馬出席活動，同場還有其閨密、大馬視后吳天瑜，寓工作於敍舊﹗
黃翠如呢次去大馬出席活動，同場還有其閨密、大馬視后吳天瑜，寓工作於敍舊﹗（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）

黃翠如悍衛其「虎鼻」 強調冇後天加工

其實現年40歲的黃翠如，近年經常被指「愈大愈靚女」，早前黃翠如在IG貼出16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比，即時引起網民熱烈討論，有人留言大讚她冇變過，不過，有讚當然亦有彈，也有人留言質疑翠如個鼻高咗靚晒﹗

黃翠如 翠如不忙買榴槤！唐詩詠立即留言示意羨慕！
翠如不忙買榴槤！唐詩詠立即留言示意羨慕！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒資料庫、TVB YouTube截圖

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