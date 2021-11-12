黃翠如公開為4歲病童加油 被網民鬧偽善扮感性
黃翠如近年不時在社交網發放感性言論，曾經突然mood到講「再見」再關閉留言公能，日前她又出po分享一位抗病小孩的故事，Hashtag「神母小戰士Sheldon」，並公開病童4張照片，配上一段文字為他打氣，此舉竟惹來不少網民反感，覺得她又假又造作，並在討論區以「有無人覺得黃翠如都幾偽善？」開題熱議。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、連登討論區截圖
黃翠如講多錯多
黃翠如近年形象下滑，一舉一動都受到網民關注，就好似呼吸都有罪，每次發表言論都被負評。近月黃翠如不時在社交網分享感性言論，講自己的悠閒生活，早前40歲生日的她又抒發「女人四十」感受，表示生日對她來說，不是一個年齡，而是一個里程，因為要有足夠的歷練，才可以踏入40。
公開為小戰士打氣
日前黃翠如又出po，今次唔係講自己，是為一位約4歲的病童打氣，她在文中Hashtag「神母小戰士Sheldon」」，慨嘆小朋友小小年紀已體驗痛苦，因為治療而身上滿佈疤痕，一句「你的勇氣都讓我慚愧」，非常感性，最後更送上祝福。黃翠如公開4張病童沒有打格的照片，據知她與病童的母親是朋友，估計是得到對方的同意才公開。
惹來大量負評
黃翠如為病童打氣，發放正能量，估唔到會令網民覺得反感，有人於連登討論區以「有無人覺得黃翠如都幾偽善？」為題開post，引起唔少人討論。大部份網民都認為黃翠如的行為好假好造作，提議她盡早退出娛樂圈，不過亦有網民幫口講好說話，指她是出於好意。
網民幫口平反
發放正能量
受歡迎程度大不如前的黃翠如，不斷自我調整心態，近月甚至放下工作，北上陪蕭正楠開工周圍旅行散心，並不時在社交網發放正能量。