黃翠如公開為4歲病童加油 被網民鬧偽善扮感性

黃翠如近年不時在社交網發放感性言論，曾經突然mood到講「再見」再關閉留言公能，日前她又出po分享一位抗病小孩的故事，Hashtag「神母小戰士Sheldon」，並公開病童4張照片，配上一段文字為他打氣，此舉竟惹來不少網民反感，覺得她又假又造作，並在討論區以「有無人覺得黃翠如都幾偽善？」開題熱議。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]、連登討論區截圖