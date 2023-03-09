黃聖依巴黎現身喪走樣 前「星女郎」清純氣質盡失慘變女版徐錦江

內地女演員黃聖依曾於2004年演出周星馳的電影《功夫》一炮而紅，其清純的美貌廣為人知，當時成為唔少人心目中的女神，星途曾被看好，惟她於2007年宣布下嫁內地富商揚子，即獲老公打本做生意成為CEO，生活認真無憂無慮！近日黃聖依現身巴黎出席時裝活動，當日清純的少女形象竟然完全冇晒，仲俾人批評似足徐錦江！