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黃聖依巴黎現身喪走樣 前「星女郎」清純氣質盡失慘變女版徐錦江

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內地女演員黃聖依曾於2004年演出周星馳的電影《功夫》一炮而紅，其清純的美貌廣為人知，當時成為唔少人心目中的女神，星途曾被看好，惟她於2007年宣布下嫁內地富商揚子，即獲老公打本做生意成為CEO，生活認真無憂無慮！近日黃聖依現身巴黎出席時裝活動，當日清純的少女形象竟然完全冇晒，仲俾人批評似足徐錦江！

黃聖依 黃聖依曾係一代的前途被看好嘅「星女郎」
黃聖依曾係前途被看好嘅一代「星女郎」。（圖片來源：微博@黃聖依）
2004年黃聖依2004年出演周星馳執導的電影《功夫》憑「好pure 好true」嘅氣質廣一炮而紅
2004年黃聖依出演周星馳執導的電影《功夫》，憑「好pure 好true」嘅氣質廣一炮而紅。（圖片來源：《功夫》@電影截圖）

黃聖依造型似著「爛布」被指撞樣徐錦江

黃聖依當日著住一身蕾絲配白色蝴蝶結造型，面頰凹陷加上雙眼無神，成個人同全盛時期完全唔同，有不少網民抵死留言話好似「男扮女」，仲話撞樣徐錦江！有網民更指其造型完全無乜美感，勁似著住爛布出街，呈現出一陣「娘味」。

黃聖依面頰凹陷加上眼神死，同全盛時期完全唔同。
黃聖依面頰凹陷加上眼神死，同全盛時期完全唔同。（圖片來源：截圖@小紅書）
黃聖依 網民抵死留言話好似「男扮女」，仲話撞樣徐錦江！
網民抵死留言話黃聖依好似「男扮女」，仲話撞樣徐錦江！（圖片來源：微博@徐錦江）
黃聖依 有網民話黃聖依同徐錦江撞樣！
有網民話黃聖依同徐錦江撞樣！（圖片來源：微博留言截圖）

黃聖依狀態差因為零P圖？

不過其實應該係因爲零修圖，所以網民先會有咁大反應。對比起之後修過嘅美圖，黃聖依狀態完全相反！

比起之後修過嘅圖，黃聖依嘅狀態完全相反！
之後修過嘅圖入面，黃聖依嘅狀態完全相反！（圖片來源：微博@黃聖依）
黃聖依 都仲係靚嘅～
都仲係靚嘅！（圖片來源：微博@黃聖依）

黃聖依曾拍真人騷曾被網民評太瘦

今次已經唔係黃聖依首次被網民話太瘦，早在3年前黃聖依參加內地綜藝真人騷節目《乘風破浪的姐姐》時，已令不少網民話好擔心。亦有網民表示黃聖依本來屬於瘦削身形，加上節目需要大量唱跳，對體力消耗巨大。

黃聖依3年前參加大陸綜藝真人騷節目《乘風破浪的姐姐》，已經被網民話太瘦
黃聖依3年前參加大陸綜藝真人騷節目《乘風破浪的姐姐》，已經被網民話太瘦。（圖片來源：微博@黃聖依工作室）

孖老公直播帶貨被質疑經濟出問題

其實黃聖依出演《功夫》後一炮而紅，原本前途無可限量，但突然宣布同星爺反面要求解約，雙方互打官司，更曾表示後悔拍《功夫》！其後2007年黃聖依宣布下嫁內地富商楊子，誕下兩位寶貝仔，生活無憂估計身家超過過億人民幣。不過佢無放棄演藝事業，近年仲同老公夫妻檔直播帶貨，但就遭網民質疑楊子經濟情況係咪出問題。

黃聖依同內地富商楊子結婚15年，誕下兩位寶貝仔。
黃聖依同內地富商楊子結婚15年，誕下兩位寶貝仔。（圖片來源：微博@黃聖依）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：截圖@小紅書、微博@黃聖依、微博@黃聖依工作室

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