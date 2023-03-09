黃聖依巴黎現身喪走樣 前「星女郎」清純氣質盡失慘變女版徐錦江
黃聖依造型似著「爛布」被指撞樣徐錦江
黃聖依當日著住一身蕾絲配白色蝴蝶結造型，面頰凹陷加上雙眼無神，成個人同全盛時期完全唔同，有不少網民抵死留言話好似「男扮女」，仲話撞樣徐錦江！有網民更指其造型完全無乜美感，勁似著住爛布出街，呈現出一陣「娘味」。
黃聖依狀態差因為零P圖？
不過其實應該係因爲零修圖，所以網民先會有咁大反應。對比起之後修過嘅美圖，黃聖依狀態完全相反！
黃聖依曾拍真人騷曾被網民評太瘦
今次已經唔係黃聖依首次被網民話太瘦，早在3年前黃聖依參加內地綜藝真人騷節目《乘風破浪的姐姐》時，已令不少網民話好擔心。亦有網民表示黃聖依本來屬於瘦削身形，加上節目需要大量唱跳，對體力消耗巨大。
孖老公直播帶貨被質疑經濟出問題
其實黃聖依出演《功夫》後一炮而紅，原本前途無可限量，但突然宣布同星爺反面要求解約，雙方互打官司，更曾表示後悔拍《功夫》！其後2007年黃聖依宣布下嫁內地富商楊子，誕下兩位寶貝仔，生活無憂估計身家超過過億人民幣。不過佢無放棄演藝事業，近年仲同老公夫妻檔直播帶貨，但就遭網民質疑楊子經濟情況係咪出問題。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
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