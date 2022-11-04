黃金盛宴 | 安德尊被馬浚偉逼供爆已婚？
馬浚偉和安德尊早在三十年前而認識
今晚的「星廚」有蕭秀香（三姐）、祈積奇（Jacques Kagi）和《煮戰》總冠軍行政總廚級人馬譚以健合力炮製「齒頰留香萬字肉」、「當紅明珠」及「后冠小牛排伴夏洛來牛骨髓」。而「星廚」一邊煮菜，另一邊馬浚偉便和安德尊進行口水戰。原來當年馬浚偉早已三十年前和安德尊有淵源，馬浚偉指當年參加歌唱比賽時的司儀正是安德尊。
安德尊說漏嘴爆已婚？
事隔多年，馬浚偉與安德尊「主場」與「作客」身份互換，而馬浚偉則針對安德尊「死穴」，令安德尊完全無招架餘地。馬浚偉先問安德尊已婚傳聞真偽，安德尊支吾而對又反問馬浚偉：「唔～係……咁你有冇……？」當「星廚」公開鎖住肉丸水分秘訣時，馬浚偉再提起安德尊已婚傳聞：「好似你同你老婆一樣緊扣埋一齊？」安德尊說漏嘴令張美妮笑言安德尊終於承認了。
安德尊堅稱和李錦聯並無不和
之後，馬浚偉又再追問安德尊和李錦聯的不和傳聞時：「嗰時我睇呢單新聞覺得係炒作，但後來我信係真嘅，有次我因為呢單新聞真係特登睇呢個節目，跟住我睇到佢哋兩個啲表情、眼神係有真火。」安德尊聽聞笑言強調二人只是「搞氣氛」並非不和。但當馬浚偉再追問二人是否好兄弟時，安德尊即露出尷尬並口窒：「……咁又好難講喎……」。馬浚偉多次刁難令安德尊令節目增加了多個笑料。
長情安德尊為女朋友遠赴菲律賓
今年61歲的安德尊早在24歲便出道，未出道前曾經有一個女朋友，但因為自信心不足，所以很怕失去女朋友。所以交往後便經常黏女朋友，時常接送放學。當女朋友舉家移民到菲律賓，安德尊便請求家人安排自己到菲律賓讀書，但安德尊只是為了和女朋友一起，所以找人替自己上課和考試。可惜一年後，女朋友因為腦膜炎去世，令他反思生命意義，最後放棄完成當地大學藥劑學課程回港奮鬥。
打電話通知抽獎者被cut線恥笑
安德尊回港後參加多個歌唱比賽，入行後主要擔任主持的工作。他曾在2014年《香港小姐競選》決賽前中，被無綫安排在《東張西望》節目期間現場抽出並致電幸運兒，獎品包括十萬元沖繩旅行套票及兩萬元現金獎。當電話接通後，安德尊即向幸運兒表示：「我哋係2014香港小姐競選由你話事得巨獎打嚟㗎，恭喜你呀，你被抽中喇，你貴姓呀？」誰知幸運兒馬上收線，令現場眾人為之錯愕。自此網民把片段配上《警訊》呼籲留意電話騙案的內容，並恥笑事主和安德尊。
細數安德尊2段緋聞
不過他感情上鮮有緋聞，2年前曾有傳媒指安德尊和宋芝齡在街上挽手把臂同遊又頭貼頭談天，但二人強烈否認。宋芝齡接受其他傳媒訪問時大笑回應指自己和安德尊有時都會拖手，同事也見慣不怪。而安德尊甚至以「嘥氣」來形容該緋聞。之前一直都有傳他的女朋友是他的二十年女助手，而早前安德尊上車淑梅主持節目《舊日的足跡》時回應並無此事：「哈哈！我希望佢係啦！總之你儲定人情，不過講真，我唔想結婚，因為適婚年齡已經過咗，人稱我鑽石王老五仲好笑！」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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