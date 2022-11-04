黃金盛宴 | 安德尊被馬浚偉逼供爆已婚？

為了慶祝無綫55周年，無綫推出由馬浚偉與一眾「星廚」主理的大型廚藝節目《黃金盛宴》，一連九集逢星期一至三晚上10點半翡翠台播出。除了一班「星廚」有看頭之外，馬浚偉還會邀請到「星級嘉賓」作客，而日前便請到安德尊（大王）和張美妮，而馬浚偉和安德尊火花四濺，安德尊漏嘴疑似爆自己已婚，令現場氣氛相當熱鬧。