黃金萬両｜林凱恩被放逐無得「回家」淪大茄 發文暗示角色無名有原因

憑在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演Bonnie成功入屋的30歲林凱恩（Iris），早前已傳出因扭計拒續約，而被調去主持資訊節目《流行都市》，近日劇集《黃金萬両》播出，網民更發現林凱恩雖然有份參演，卻驚變「大茄」，角色連名都冇！