黃金萬両｜林凱恩被放逐無得「回家」淪大茄 發文暗示角色無名有原因
《黃金萬両》林凱恩 與TVB傾談合約中
早前林凱恩忽然被調離《愛回家》，改為主持資訊節目《流行都市》，令網民大感驚訝，有指她被「流放」，全因扭計拒續約，對此Iris對傳媒表示自己未咁快約滿，只是正與TVB傾談合約中。
見識不同崗位
當時林凱恩指自己除了《流行都市》外，仍有繼續拍劇，並指在不同崗位見識更多人和事，也可以幫助到她演繹不同類型的角色。近日她就有份參演在去年中拍攝的劇集《黃金萬両》，不過網民就發現上位中的她，在劇中竟然只是做大茄。
演奶仔老婆角色叫「安妻」
林凱恩在劇中飾演「奶仔」方紹聰的老婆，奶仔角色叫「金福安」，劇中飾演兩人兒子的童星王瑋程角色名叫「金家寶」，一家三口唯獨林凱恩飾演的角色就名都無，只被寫作「安妻」，出場時間暫時只得3分半鐘，兼只得10句對白，更被黃子恆飾演的萬家二少萬稱作「師奶」。
《輕·功》出場30秒
其實近月來林凱恩除了《黃金萬両》，仲有份參演早前播出的劇集《輕·功》，但同樣戲份極少，她在劇中分別飾演第1集只得一場古裝戲的演員，以及於第2集已死去的相思雀「浪花」，當時她在社交網表示：「終於明白電視上30秒台下6個鐘的道理～」
網民擔心似唐詩詠鍾嘉欣
不少網民都為林凱恩不值，紛紛在討論區留言勸她離開TVB：「佢值得更多，但感覺佢好似唐詩詠鍾嘉欣咁，做到十年八載就比個參與獎，四十歲做咗老女人先識跳槽」、「留係到都冇機會發展，咪走人囉」、「覺得佢幾正 出去拍啦大把世界」等等，不過有網民擔心她過檔ViuTV的話好快就會被遺忘，都係由一個地獄去另一個地獄。
林凱恩：誰知道未來會發生什麼事
對於被指淪為「大茄」，林凱恩在社交網貼出一張臉帶笑容的照片，並配文說：
「成功沒有絕對的標準，但快樂有。面上的笑容希望也能給你力量！每個角色也珍惜也努力的演繹，林凱恩會繼續懷著感恩跟謙卑的心當個有感染力的演員。
#誰會知道未來會發生什麼事
#際遇重要但心態也重要
#金福安和安嫂是幕後的小心思
#遇到的人和事也在塑造著更好的我」
入行8年備受力捧
林凱恩在2014年副學士畢業後便參選2015年度的香港小姐競選，奪得友誼小姐後加入TVB，之後備受力捧，憑《愛回家》飾演成功入屋，2019年更獲提名「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」獎，曾被網民力推做佘詩曼接班人。
遺失手機性感照被瘋傳
不過2021年1月，林凱恩曾因遺失手機，而令她的性感舊照在網上瘋傳，一度被指私生活混亂，乖乖女形象受損，其後她承認相中是她本人，又向公眾道歉，表示照片只是她和一班女性好友貪玩地拍下。有指林凱恩因此事而被TVB雪藏了大半年。
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