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黃金萬両｜林凱恩被放逐無得「回家」淪大茄 發文暗示角色無名有原因

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憑在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演Bonnie成功入屋的30歲林凱恩（Iris），早前已傳出因扭計拒續約，而被調去主持資訊節目《流行都市》，近日劇集《黃金萬両》播出，網民更發現林凱恩雖然有份參演，卻驚變「大茄」，角色連名都冇！

黃金萬両 金城安 《愛回家》成功捧紅多對熒幕CP，金城安和Bonnie是其中一對，相當受觀眾歡迎﹗
林凱恩和周嘉洛在《愛回家》中的「安Bon戀」深入民心。（圖片來源：[email protected]_lammm）
黃金萬両 不過自周嘉洛離「家」升呢做男一後，林凱恩就轉投「蔥頭」邱梓謙懷抱，引來不少網民不滿。
不過自周嘉洛離「家」升呢做男一後，林凱恩就轉投「蔥頭」邱梓謙懷抱，引來不少網民不滿。（圖片來源：[email protected]_lammm）

《黃金萬両》林凱恩 與TVB傾談合約中

早前林凱恩忽然被調離《愛回家》，改為主持資訊節目《流行都市》，令網民大感驚訝，有指她被「流放」，全因扭計拒續約，對此Iris對傳媒表示自己未咁快約滿，只是正與TVB傾談合約中。

黃金萬両 林凱恩由去年10月開始主持《流行都市》至今。
林凱恩由去年10月開始主持《流行都市》至今。（圖片來源：[email protected]綜藝）
黃金萬両 當時林凱恩表示仍然同時兼顧主持及拍劇的工作。
當時林凱恩表示仍然同時兼顧主持及拍劇的工作。（圖片來源：[email protected]綜藝）

見識不同崗位

當時林凱恩指自己除了《流行都市》外，仍有繼續拍劇，並指在不同崗位見識更多人和事，也可以幫助到她演繹不同類型的角色。近日她就有份參演在去年中拍攝的劇集《黃金萬両》，不過網民就發現上位中的她，在劇中竟然只是做大茄。

黃金萬両 在劇集最後的演員角色表中，連飾演她兒子的小童星都有完整角色名，都林凱恩的角色就只叫「安妻」。
在劇集最後的演員角色表中，連飾演她兒子的小童星都有完整角色名，都林凱恩的角色就只叫「安妻」。（圖片來源：[email protected]_lammm）

演奶仔老婆角色叫「安妻」

林凱恩在劇中飾演「奶仔」方紹聰的老婆，奶仔角色叫「金福安」，劇中飾演兩人兒子的童星王瑋程角色名叫「金家寶」，一家三口唯獨林凱恩飾演的角色就名都無，只被寫作「安妻」，出場時間暫時只得3分半鐘，兼只得10句對白，更被黃子恆飾演的萬家二少萬稱作「師奶」。

黃金萬両 網民都替林凱恩不值，指她是上位中的小花，無理由咁快要做茄喱啡一般的師奶角色。
網民都替林凱恩不值，指她是上位中的小花，無理由咁快要做茄喱啡一般的師奶角色。（圖片來源：[email protected]_lammm）

《輕·功》出場30秒

其實近月來林凱恩除了《黃金萬両》，仲有份參演早前播出的劇集《輕·功》，但同樣戲份極少，她在劇中分別飾演第1集只得一場古裝戲的演員，以及於第2集已死去的相思雀「浪花」，當時她在社交網表示：「終於明白電視上30秒台下6個鐘的道理～」

黃金萬両 林凱恩在《輕·功》中同樣戲份極少。
林凱恩在《輕·功》中同樣戲份極少。（圖片來源：[email protected]_lammm）
黃金萬両 但林凱恩首次挑戰古裝造型，就獲網民大讚充滿仙氣。
但林凱恩首次挑戰古裝造型，就獲網民大讚充滿仙氣。（圖片來源：[email protected]_lammm）

網民擔心似唐詩詠鍾嘉欣

不少網民都為林凱恩不值，紛紛在討論區留言勸她離開TVB：「佢值得更多，但感覺佢好似唐詩詠鍾嘉欣咁，做到十年八載就比個參與獎，四十歲做咗老女人先識跳槽」、「留係到都冇機會發展，咪走人囉」、「覺得佢幾正 出去拍啦大把世界」等等，不過有網民擔心她過檔ViuTV的話好快就會被遺忘，都係由一個地獄去另一個地獄。

黃金萬両 林凱恩已踏入30歲，網民都好擔心她會像唐詩詠、鍾嘉欣，在TVB做到老咗先識跳槽。
林凱恩已踏入30歲，網民都好擔心她會像唐詩詠、鍾嘉欣，在TVB做到老咗先識跳槽。（圖片來源：[email protected]_lammm）

林凱恩：誰知道未來會發生什麼事

對於被指淪為「大茄」，林凱恩在社交網貼出一張臉帶笑容的照片，並配文說：

「成功沒有絕對的標準，但快樂有。面上的笑容希望也能給你力量！每個角色也珍惜也努力的演繹，林凱恩會繼續懷著感恩跟謙卑的心當個有感染力的演員。

#誰會知道未來會發生什麼事
#際遇重要但心態也重要
#金福安和安嫂是幕後的小心思
#遇到的人和事也在塑造著更好的我」

黃金萬両 林凱恩指「金福安和安嫂是幕後的小心思」，唔通係想滿足大家「Bonnie」嫁畀「金城安」的心願？
林凱恩指「金福安和安嫂是幕後的小心思」，唔通係想滿足大家「Bonnie」嫁畀「金城安」的心願？（圖片來源：[email protected]_lammm）

入行8年備受力捧

林凱恩在2014年副學士畢業後便參選2015年度的香港小姐競選，奪得友誼小姐後加入TVB，之後備受力捧，憑《愛回家》飾演成功入屋，2019年更獲提名「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」獎，曾被網民力推做佘詩曼接班人。

黃金萬両 林凱恩(右)參選15年港姐選舉，雖然只獲友誼小姐，但就同季軍即現任小小超李澤楷女友(右二)郭嘉文成好友。
林凱恩2015年參選港姐，雖然只獲友誼小姐，但就同季軍即現任小小超李澤楷女友（右二）郭嘉文成好友。（圖片來源：東方新地）

遺失手機性感照被瘋傳

不過2021年1月，林凱恩曾因遺失手機，而令她的性感舊照在網上瘋傳，一度被指私生活混亂，乖乖女形象受損，其後她承認相中是她本人，又向公眾道歉，表示照片只是她和一班女性好友貪玩地拍下。有指林凱恩因此事而被TVB雪藏了大半年。

黃金萬両 食腦喪b 林凱恩 愛回家
林凱恩的昔日性感照身形非常突出。（圖片來源：網上圖片）
黃金萬両 網民嚴選 林凱恩在《她她她的少女時代》曾經性感夜蒲。
林凱恩在《她她她的少女時代》都有過性感夜蒲的造型。（圖片來源：無綫影片截圖）
黃金萬両 有不少網民認同林凱恩幾似佘詩曼。
有不少網民認同林凱恩幾似佘詩曼。（圖片來源：[email protected]_lammm）
黃金萬両 亦有網民認為林凱恩依家係等同TVB完約後收山嫁人。
亦有網民認為林凱恩依家係等同TVB完約後收山嫁人。（圖片來源：[email protected]_lammm）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lammm、東方新地、[email protected]綜藝、無綫影片截圖

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