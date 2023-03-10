黃長發不倫戀後轉死性成好爸爸誕混血兒 退出娛圈過幸福生活屋企擁無敵海景
去年黃長發於社交平台分享近況 ，宣佈與捷克藉模特兒喜獲麒兒！現時黃長發一家生活幸福美滿，他更修心養性為家庭努力工作，盡好爸爸和好老公的責任。
黃長發 因哥哥黃祥興建議參選港男
於法國出生的黃長發是越南華裔，後來聽哥哥黃祥興建議到香港參選《2006年香港先生選舉》。當年21歲的黃長發成功奪得瀟灑組冠軍，繼而與TVB簽約成為旗下藝人。
戀上鞋王三奶後退出娛樂圈轉行
2009年，23歲的黃長發與大他16年的鞋王三奶39歲的李姿霆（Karen）爆出不倫戀，即使對方有一個5歲的女兒，二人仍選擇高調拍拖。黃長發與李姿霆因法文而結緣，而雙方也不顧家人反對下仍要一起。李姿霆更為了黃長發放棄鞋王每月8萬的包養費及豪宅，加上自加入TVB後，黃長發演藝道路上平平無奇，不受重視，之後，黃長發用廣東話不靈光為理由宣布退出娛樂圈，轉行做會計師。2015年成為模特兒公司經理後，再成立模特兒公司。
8年前與捷克女友結婚 去年愛兒出世
當年愛得轟烈的黃長發與「鞋王三奶」只維持了半年便結束，有傳分手原因是女方太黐身兼對男友管束太嚴。然後，黃長發遇到了捷克模特兒Zuzana，二人開始拍拖並結婚，去年誕下兒子Kimi。黃長發分享新生兒子照片，並寫道：「Welcome to this world my little boy」，當了爸爸的黃長發擔起一家之主的重擔，為家庭打三份工，務求令妻兒過幸福美滿生活。
一家三口住汀九 日日望無敵大海景、汀九橋
黃長發一家選擇遠離市區，居於汀九，屋內為簡約風格，以木系為傢俬主色調，屋中連同一個極大露台，坐擁無敵大海景，兩夫妻常會坐在露台遠望汀九橋，非常享受生活。
上年12月是兒子Kimi出世的一百天，黃長發邀請了家人到家中開派對，為兒子慶祝一番。
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