咖喱黃雅慧慘遭炒魷兼報警 捲機密文件失蹤羅生門 親自以21字強硬反擊

曾經憑藉《全民造星4》爆紅並被封為「最美醫生」的32歲黃雅慧（咖喱），近日竟然慘遭醫美診所無情炒魷兼報警處理！這位擁有高學歷及完美身材的星級醫生，突然捲入一宗極度離譜的機密文件失蹤羅生門。面對前東家連環發炮指控其誠信存疑，咖喱親自以21字強硬反擊！