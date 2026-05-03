咖喱黃雅慧慘遭炒魷兼報警 捲機密文件失蹤羅生門 親自以21字強硬反擊

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曾經憑藉《全民造星4》爆紅並被封為「最美醫生」的32歲黃雅慧（咖喱），近日竟然慘遭醫美診所無情炒魷兼報警處理！這位擁有高學歷及完美身材的星級醫生，突然捲入一宗極度離譜的機密文件失蹤羅生門。面對前東家連環發炮指控其誠信存疑，咖喱親自以21字強硬反擊！

醫美診所怒斥黃雅慧私自帶走病人機密

這場極具爆炸性的勞資糾紛源於上月27日，根據醫美診所發出的聲明所致，當時醫美中心高層急尋一份儲存於櫃內的極重要機密文件，並直接向黃雅慧查問去向。起初黃雅慧堅稱自己絕對「無拎過」及「無搞過」相關檔案。不過在診所隨後展開嚴密內部審查，翻查紀錄後驚覺黃醫生的說法與事實存在極大出入，更揭發有人涉嫌在未經許可的極端情況下，擅自將涉及大量病人私隱的敏感文件帶離辦公範圍。

咖喱爆seed發文反擊前東家指控

為了保障病人權益及維護資料安全，資方決定採取零容忍態度，不但即時解除與黃雅慧的合作關係，更狠下殺手向警署、醫務委員會及私隱專員公署三管齊下報案通報。面對舊老闆的趕盡殺絕，沉寂一日的咖喱終於在本月1日傍晚於社交平台Threads爆seed現身。她未有正面回應偷文件指控，反而拋下一句「公道自在人心，是非只在時勢」作為反擊，並霸氣宣告目前案件已全權交由律師團隊處理。這短短21字的聲明充滿火藥味！

網民對《無制限探險隊》女神捲風波反應兩極

這位曾經在《無制限探險隊》中展現勇敢專業形象的女神捲入誠信危機，隨即在網絡上引爆熱烈討論。大批網民對事件保持觀望態度，留言表示「依家雙方各執一詞真係好難判斷邊個啱」、「等警方同醫委會調查完先下定論啦」。也有部分網民關注醫護人員轉戰商界後引發的操守問題，坦言「醫生處理病人資料真係要好小心」、「最近好似幾多這類醫療私隱爭議」。大家普遍認為在真相水落石出之前不應妄下判斷，畢竟這宗牽涉專業資格與商業利益的羅生門實在太過撲朔迷離，只能靜待執法機構的最終調查結果。

黃雅慧 咖喱 32歲黃雅慧（咖喱）捲入機密文件失蹤羅生門（圖片來源：IG@curry_wnw）
32歲黃雅慧（咖喱）捲入機密文件失蹤羅生門（圖片來源：IG@curry_wnw）
黃雅慧 咖喱 醫美診所發聲明宣布即時解僱黃雅慧並已報警（圖片來源：網上圖片）
醫美診所發聲明宣布即時解僱黃雅慧並已報警（圖片來源：網上圖片）
黃雅慧 咖喱 咖喱於社交平台以21字強硬反擊前東家指控（圖片來源：Threads截圖）
咖喱於社交平台以21字強硬反擊前東家指控（圖片來源：Threads截圖）
黃雅慧 咖喱 （圖片來源：IG@curry_wnw）
（圖片來源：IG@curry_wnw）
黃雅慧 咖喱 （圖片來源：IG@curry_wnw）
（圖片來源：IG@curry_wnw）
黃雅慧 咖喱 （圖片來源：IG@curry_wnw）
（圖片來源：IG@curry_wnw）
黃雅慧 咖喱 （圖片來源：怡富Iwalkutake@YouTube）
（圖片來源：怡富Iwalkutake@YouTube）
黃雅慧 咖喱 （圖片來源：怡富Iwalkutake@YouTube）
（圖片來源：怡富Iwalkutake@YouTube）
黃雅慧 咖喱 （圖片來源：怡富Iwalkutake@YouTube）
（圖片來源：怡富Iwalkutake@YouTube）
黃雅慧 咖喱 （圖片來源：怡富Iwalkutake@YouTube）
（圖片來源：怡富Iwalkutake@YouTube）
黃雅慧 咖喱 2023年《無制限探險隊》公開了咖哩的靚shot！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
2023年《無制限探險隊》公開了咖哩的靚shot！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
黃雅慧 咖喱 咖哩激罕以水着look示人！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
咖哩激罕以水着look示人！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
黃雅慧 咖喱 咖哩身穿水藍色泳衣在泳池中介紹非洲天氣。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
咖哩身穿水藍色泳衣在泳池中介紹非洲天氣。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
黃雅慧 咖喱 展示出甜美的笑容。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
展示出甜美的笑容。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
黃雅慧 咖喱 睇到網民心心眼。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
睇到網民心心眼。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
黃雅慧 咖喱 心口脹卜卜。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
心口脹卜卜。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
黃雅慧 咖喱 鴛鴦戲水都有埋。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
鴛鴦戲水都有埋。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
黃雅慧 咖喱 水中視角！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
水中視角！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
黃雅慧 咖喱 人人期待的畫面！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
人人期待的畫面！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）

圖片來源：IG@curry_wnw、網上圖片、Threads截圖、怡富Iwalkutake@YouTube、《無制限探險隊》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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