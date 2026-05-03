咖喱黃雅慧慘遭炒魷兼報警 捲機密文件失蹤羅生門 親自以21字強硬反擊
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曾經憑藉《全民造星4》爆紅並被封為「最美醫生」的32歲黃雅慧（咖喱），近日竟然慘遭醫美診所無情炒魷兼報警處理！這位擁有高學歷及完美身材的星級醫生，突然捲入一宗極度離譜的機密文件失蹤羅生門。面對前東家連環發炮指控其誠信存疑，咖喱親自以21字強硬反擊！
醫美診所怒斥黃雅慧私自帶走病人機密
這場極具爆炸性的勞資糾紛源於上月27日，根據醫美診所發出的聲明所致，當時醫美中心高層急尋一份儲存於櫃內的極重要機密文件，並直接向黃雅慧查問去向。起初黃雅慧堅稱自己絕對「無拎過」及「無搞過」相關檔案。不過在診所隨後展開嚴密內部審查，翻查紀錄後驚覺黃醫生的說法與事實存在極大出入，更揭發有人涉嫌在未經許可的極端情況下，擅自將涉及大量病人私隱的敏感文件帶離辦公範圍。
咖喱爆seed發文反擊前東家指控
為了保障病人權益及維護資料安全，資方決定採取零容忍態度，不但即時解除與黃雅慧的合作關係，更狠下殺手向警署、醫務委員會及私隱專員公署三管齊下報案通報。面對舊老闆的趕盡殺絕，沉寂一日的咖喱終於在本月1日傍晚於社交平台Threads爆seed現身。她未有正面回應偷文件指控，反而拋下一句「公道自在人心，是非只在時勢」作為反擊，並霸氣宣告目前案件已全權交由律師團隊處理。這短短21字的聲明充滿火藥味！
網民對《無制限探險隊》女神捲風波反應兩極
這位曾經在《無制限探險隊》中展現勇敢專業形象的女神捲入誠信危機，隨即在網絡上引爆熱烈討論。大批網民對事件保持觀望態度，留言表示「依家雙方各執一詞真係好難判斷邊個啱」、「等警方同醫委會調查完先下定論啦」。也有部分網民關注醫護人員轉戰商界後引發的操守問題，坦言「醫生處理病人資料真係要好小心」、「最近好似幾多這類醫療私隱爭議」。大家普遍認為在真相水落石出之前不應妄下判斷，畢竟這宗牽涉專業資格與商業利益的羅生門實在太過撲朔迷離，只能靜待執法機構的最終調查結果。
圖片來源：IG@curry_wnw、網上圖片、Threads截圖、怡富Iwalkutake@YouTube、《無制限探險隊》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期