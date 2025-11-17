盤點波波黃靖靈歷年台慶5大造型 網民大膽建議 每年洗版有驚喜！
波波社交平台徵求意見掀熱議
黃靖靈日前在社交平台發文詢問：「集思廣益，今年台慶著咩好？」短短一句話立即引來大批網友留言回應。網民留言清一色建議都相當大膽，有人直接建議「夾到漲卜卜咁，到時自然洗版啦」，亦有提議「低胸就緊喇，加多個高釵旗袍吊帶襪」。更有支持者大讚波波身材，留言「好靚，著邊件都靚爆鏡！」部分網民則關心天氣因素，提醒「過兩日14度」要考慮保暖問題。
盤點波波黃靖靈歷年台慶5大造型
回顧波波過去5年台慶造型，她一直以性感路線為主打，善於運用自身身材優勢。無論是低胸晚裝還是貼身設計，波波都能夠駕馭得宜，在紅地毯上展現自信魅力！
2024年 波波Big爆男友視覺！
《萬千星輝賀台慶2024》其中搵嚟「TVB咪神」黃婧靈（波波）講吓其造型－「台慶之波波特別版！波波今日著得好靚，聽下佢點講自己套衫同埋個妝有咩特別。」波波當晚選擇了一件極具吸引力的超低胸魚尾晚裝亮相，展現了她的完美身材。波波談到自己的服裝選擇時表示，她今天選擇了簡約而優雅的風格，主色調為純白，並點綴以閃亮的裝飾。
2022年 fit爆出擊！當年入圍女飛躍
2022年，波波分享自己在TVB台慶夜穿著晚裝的照片，相中可見波波比以往纖瘦，雙臂和腰肢線條更顯窈窕，但其傲人身材依然搶眼未見縮水。此外，波波當年同時入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主持」及「飛躍進步女藝員」兩大獎項，她亦在IG限時動態呼籲粉絲支持，希望大家幫忙投票拉高人氣。
2021年 搶晒風頭揮低一眾「後生仔」
2021年4月，黃婧靈正式與無綫電視簽訂經理人合約，並於同年8月中將本名「黃凱儀」改為現時所用藝名，展開全新演藝階段。在《萬千星輝賀台慶2021》講到搶眼球，非「後生仔」代表之一的「波波」黃婧靈莫屬！波波一向毫不吝嗇自己的姣好身材，今日身穿一件銀白色露臂晚裝的她再度「升CUP」，谷出4吋事業線！
2020年 疫情期間努力修身
波波在2020年「戰鬥力」特強，因為終於show出殺食嘅上圍，似乎疫情期間努力修身有成果，有腰之後不得了：
2018年「姐妹裙feel」晚裝
2017年，黃婧靈透過TVB旗下網上直播及社交平台big big channel，配合清談節目《#後生仔傾吓偈》嶄露頭角，迅速成為網絡世界的人氣KOL。她憑著豐滿身材及大膽言論，重新吸引觀眾視線。在2018年，網友對波波嘅靚相十分受落！