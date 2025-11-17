盤點波波黃靖靈歷年台慶5大造型 網民大膽建議 每年洗版有驚喜！

TVB女藝人黃靖靈（波波）近日在社交平台向網民徵求台慶造型意見，引發熱烈討論。波波以豐滿身材著稱，有別於一眾追求纖瘦的女星，每年台慶紅地毯造型都成為焦點。距離本月19日台慶僅剩兩日，波波主動在網上集思廣益，網民反應相當踴躍，紛紛提出各種大膽建議！