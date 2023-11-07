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「嫩版林志玲」黃靜藍撇李日朗後泰國大解放 罕派水著福利留言有暗示？

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有「嫩版林志玲」之稱的28歲模特兒黃靜藍（Nam）同41歲藝人李日朗（Don）拍拖近6年，早前黃靜藍忽然爆出兩人已分手一段時間，不過李日朗就對此表示「意想不到」，似乎暗示自己係「被分手」！回復單身的黃靜藍近日更孖好友飛到泰國旅遊，大曬性感泳照之餘，留言更被指有所暗示。

黃靜藍 上月初李日朗仍在社交網大曬與黃靜藍先後在日本和香港拍攝的煙花前留影照，其中兩人在香港的合照，相信是在國慶時所拍。
上月初李日朗仍在社交網大曬與黃靜藍先後在日本和香港拍攝的煙花前留影照，其中兩人在香港的合照，相信是在國慶時所拍。（圖片來源：IG＠mrdonli）

黃靜藍 遊曼谷罕曬水著照

過去少有分享性感照的黃靜藍，今次與同為模特兒的好友Nicole一齊去泰國曼谷旅遊，互相大影水著照，並放上網開心「些牙」，黃靜藍在配文中更寫道：「Know your worth and onto the next➡️（了解你的價值並走向下一個）#泰好天 #我女朋友影相好靚」

黃靜藍 黃靜藍指這輯相由她的好友Nicole操刀拍攝。
黃靜藍指這輯相由她的好友Nicole操刀拍攝。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍 網民都大讚黃靜藍身形Fit到漏！
網民都大讚黃靜藍身形Fit到漏！（圖片來源：IG@bluenamchu）

網民鼓勵「搵個更好嘅」

網民紛紛大讚黃靜藍：「好靚呀，人同泳衣都」、「泰靚得唔得架」、「笑容甜、樣靚、身材好、口才好、轉數快，無敵屈機！世界公平咩？」、「點解成日做飲食節目，都仲係咁fit」、「嘩！泰過Hot」、「引死人咩」等，有網民就指出她的「Caption有話兒」，似乎有所暗示，有網民更直言鼓勵她：「你值得搵個更好嘅男朋友！」

黃靜藍 黃靜藍話要「走向下一個」。
黃靜藍話要「走向下一個」。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍 「師姐」王詠珩都對黃靜藍的水著Look流晒口水！
「師姐」王詠珩都對黃靜藍的水著Look流晒口水！（圖片來源：IG@bluenamchu）

黃靜藍：唔使太擔心我

黃靜藍在今次旅程中亦有對網民的鼓勵作出回應：「我ok！因為身邊好多錫我嘅人。收到晒大家嘅愛，唔使太擔心我。今次去旅行就係 @nicolechtung 寵愛我之旅，咩都安排好，我終於乜都唔使諗，做廢人就可以了！＃泰滿足」

黃靜藍 黃靜藍右）表示獲好友Nicole左）寵愛，安排好旅程上嘅一切，令佢玩得好滿足。
黃靜藍（右）表示獲好友Nicole（左）寵愛，安排好旅程上嘅一切，令佢玩得好滿足。（圖片來源：IG@nicolechtung）

李日朗與家人同遊布吉

無獨有偶，李日朗亦在今日（7日）帶同父母飛抵泰國，到布吉大玩Family Trip！近日新染了一頭金髮的李日朗，由今早約7時開始在社交網連環出po，由香港機場開始，影到去布吉同細妹及愛犬會合，一齊去食晏等，「被分手」後的心情看來已平復。

黃靜藍 李日朗和家人一起飛到泰國，原來係去布吉旅行。
李日朗和家人一起飛到泰國，原來係去布吉旅行。（圖片來源：IG＠mrdonli）
黃靜藍 到泰國會合細妹和愛犬。
到泰國會合細妹和愛犬。（圖片來源：IG＠mrdonli）
黃靜藍 在車廂中同愛犬合照。
在車廂中同愛犬合照。（圖片來源：IG＠mrdonli）

黃靜藍忽然公開「分訊」 李日朗稱只是「暫時分手」

黃靜藍早前在出席由她主持的Hoy TV新節目《健康寧飲食》宣傳活動時，忽然透露與李日朗已分手一段時間，但李日朗接受傳媒訪問時，卻指兩人只是「暫時分手」，又表示將來的事冇人知道。講到分手原因，他就指自己雖然年紀比女方大，但思想上尚未夠成熟，在溝通上仍需要磨合。

黃靜藍 黃靜藍早前在活動上忽然爆出和李日朗已分手。
黃靜藍早前在活動上忽然爆出和李日朗已分手。（圖片來源：IG@bluenamchu）

黃靜藍重申已和平分手

不過黃靜藍隨後就在社交網上發文重申兩人確實已分手︰「其實記招之後都好多人問我，我統一回覆大家。是的，我和阿Don分開已經有一段時間，大家經過溝通後和平地分開了，其他就不作回應，謝謝大家的關心。」似乎堅決與李日朗「斬纜」。

黃靜藍 李日朗與黃靜藍拍拖已近6年，去年曾在12月中慶祝二人拍拖5周年紀念。
李日朗與黃靜藍拍拖已近6年，去年曾在12月中慶祝二人拍拖5周年紀念。（圖片來源：IG＠mrdonli）

李日朗：生活就是要你意想不到

其後李日朗亦在社交網上寫道︰「請大家不用再私訊我了，我只能說，過去的六年是很完美的歲月，但是生活就是要你意想不到。在往後的歲月，更努力成為更好的自己，無論將來遇見誰誰，都要給對方更多的幸福，這是我單純的想法，不再回覆了，謝謝。」

黃靜藍 螢幕情侶
李日朗曾直言視黃靜藍為結婚對象。（圖片來源：IG＠mrdonli）

李日朗入行20年最爆竟然係《傻女》

03年入行做歌手的李日朗（前名李逸朗），憑無綫劇集《四葉草碰上劍尖時》為人熟悉，之後簽入英皇娛樂，更曾與蔣雅文組成情侶組合「Don & Mandy」，但一直未能爆紅，2010年他開始北上發展，近年嘗試轉戰幕後做導演，亦有參與直播「帶貨」，但最爆都係他的2015年時以哭腔翻唱陳慧嫻名曲《傻女》！去年李日朗開始回流無綫拍劇，今年的《靈戲逼人》、《你好，我的大夫》中，都見到他有不少戲份。

黃靜藍 李日朗初入行即主演無綫經典青春劇《四葉草碰上劍尖時》，當年更唱埋主題曲《愛上你的愛》。
李日朗初入行即主演無綫經典青春劇《四葉草碰上劍尖時》，當年更唱埋主題曲《愛上你的愛》。（圖片來源：《四葉草碰上劍尖時》截圖）
黃靜藍 《靈戲逼人》中李日朗飾演「渣男」Eric，獲網民大讚入型入格。
《靈戲逼人》中李日朗飾演「渣男」Eric，獲網民大讚入型入格。（圖片來源：《靈戲逼人》劇照）
黃靜藍 在早前播出《你好，我的大夫》中，李日朗飾演政府中醫診所的伍經理，是蔡思貝的上司。
在早前播出《你好，我的大夫》中，李日朗飾演政府中醫診所的伍經理，是蔡思貝的上司。（圖片來源：IG@mrdonli）
黃靜藍 去年回流TVB首部作品是《輕·功》，但戲份不算多。
去年回流TVB首部作品是《輕·功》，但戲份不算多。（圖片來源：IG@mrdonli）

李日朗靠揸導演筒媾掂黃靜藍？

李日朗曾被網民指最大成就係媾到黃靜藍。二人於李日朗執導的內地電影《鐵壁嵐之拳》試鏡時認識，李日朗曾公開大讚女友性格開朗，與他可以互補不足，更直言視對方為結婚對象。李日朗曾經表示自己很喜歡小朋友，所以希望婚後能夠生兒育女。

黃靜藍 黃靜藍右）初出道已因試鏡電影《鐵壁嵐之拳》而同李日朗左二）撻著。
黃靜藍（右）初出道已因試鏡電影《鐵壁嵐之拳》而同李日朗（左二）撻著。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍 李日朗與女友拍拖4年幾， 二人於李日朗執導的電影試鏡而認識，李日朗曾公開大讚女友性格開朗，與他可以互補不足，更直言視對方為結婚對象。
李日朗與黃靜藍過往經常在社交網放閃。（圖片來源：IG@mrdonli）
黃靜藍 李日朗在內地工作的日子，只靠視像與女友維持感情，現在決定留港工作，感情有增無減。
李日朗在內地工作的日子，同女友黃靜藍靠視像維持感情。（圖片來源：IG@bluenamchu）

黃靜藍由模特兒轉型做主持

黃靜藍比李日朗細13歲，2017年畢業自樹仁大學新聞及傳播系，之後正式出道做模特兒，曾是名模Danielle的師妹，出道時被指貌似台灣名模林志玲，主力接拍廣告及出席品牌活動。近年黃靜藍已回復自由身，不但修畢碩士課程，又由模特兒轉型做主持，並多次獲Hoy TV睇中，拍攝烹飪及飲食節目，包括《疫境中的餐桌》、《名廚私藏12味》，及近日正在播出的《健康寧飲食》等。

黃靜藍 黃靜藍大學畢業時與母親合照。
黃靜藍大學畢業時與母親合照。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍 初出道即獲封為「嫩版林志玲」。
初出道即獲封為「嫩版林志玲」。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍 近年黃靜藍又回歸校園，到港大再進修碩士，並於前年畢業。
近年黃靜藍又回歸校園，到港大再進修碩士，並於前年畢業。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍 黃靜藍曾話每星期都會找男友李日朗做小顏術美容Keep住靚樣，更大讚效果十分明顯。
黃靜藍曾話每星期都會找男友李日朗做小顏術美容Keep住靚樣，更大讚效果十分明顯。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍 黃靜藍更勤做運動，身形Keep得勁好。
黃靜藍更勤做運動，身形Keep得勁好。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍 近年拍過不少品牌廣告！
近年拍過不少品牌廣告！（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍
（圖片來源：IG@bluenamchu）
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（圖片來源：IG@bluenamchu）
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（圖片來源：IG@bluenamchu）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@mrdonli、IG@bluenamchu、IG@nicolechtung、《四葉草碰上劍尖時》截圖、《靈戲逼人》劇照

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