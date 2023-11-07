「嫩版林志玲」黃靜藍撇李日朗後泰國大解放 罕派水著福利留言有暗示？

有「嫩版林志玲」之稱的28歲模特兒黃靜藍（Nam）同41歲藝人李日朗（Don）拍拖近6年，早前黃靜藍忽然爆出兩人已分手一段時間，不過李日朗就對此表示「意想不到」，似乎暗示自己係「被分手」！回復單身的黃靜藍近日更孖好友飛到泰國旅遊，大曬性感泳照之餘，留言更被指有所暗示。