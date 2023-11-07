「嫩版林志玲」黃靜藍撇李日朗後泰國大解放 罕派水著福利留言有暗示？
黃靜藍 遊曼谷罕曬水著照
過去少有分享性感照的黃靜藍，今次與同為模特兒的好友Nicole一齊去泰國曼谷旅遊，互相大影水著照，並放上網開心「些牙」，黃靜藍在配文中更寫道：「Know your worth and onto the next➡️（了解你的價值並走向下一個）#泰好天 #我女朋友影相好靚」
網民鼓勵「搵個更好嘅」
網民紛紛大讚黃靜藍：「好靚呀，人同泳衣都」、「泰靚得唔得架」、「笑容甜、樣靚、身材好、口才好、轉數快，無敵屈機！世界公平咩？」、「點解成日做飲食節目，都仲係咁fit」、「嘩！泰過Hot」、「引死人咩」等，有網民就指出她的「Caption有話兒」，似乎有所暗示，有網民更直言鼓勵她：「你值得搵個更好嘅男朋友！」
黃靜藍：唔使太擔心我
黃靜藍在今次旅程中亦有對網民的鼓勵作出回應：「我ok！因為身邊好多錫我嘅人。收到晒大家嘅愛，唔使太擔心我。今次去旅行就係 @nicolechtung 寵愛我之旅，咩都安排好，我終於乜都唔使諗，做廢人就可以了！＃泰滿足」
李日朗與家人同遊布吉
無獨有偶，李日朗亦在今日（7日）帶同父母飛抵泰國，到布吉大玩Family Trip！近日新染了一頭金髮的李日朗，由今早約7時開始在社交網連環出po，由香港機場開始，影到去布吉同細妹及愛犬會合，一齊去食晏等，「被分手」後的心情看來已平復。
黃靜藍忽然公開「分訊」 李日朗稱只是「暫時分手」
黃靜藍早前在出席由她主持的Hoy TV新節目《健康寧飲食》宣傳活動時，忽然透露與李日朗已分手一段時間，但李日朗接受傳媒訪問時，卻指兩人只是「暫時分手」，又表示將來的事冇人知道。講到分手原因，他就指自己雖然年紀比女方大，但思想上尚未夠成熟，在溝通上仍需要磨合。
黃靜藍重申已和平分手
不過黃靜藍隨後就在社交網上發文重申兩人確實已分手︰「其實記招之後都好多人問我，我統一回覆大家。是的，我和阿Don分開已經有一段時間，大家經過溝通後和平地分開了，其他就不作回應，謝謝大家的關心。」似乎堅決與李日朗「斬纜」。
李日朗：生活就是要你意想不到
其後李日朗亦在社交網上寫道︰「請大家不用再私訊我了，我只能說，過去的六年是很完美的歲月，但是生活就是要你意想不到。在往後的歲月，更努力成為更好的自己，無論將來遇見誰誰，都要給對方更多的幸福，這是我單純的想法，不再回覆了，謝謝。」
李日朗入行20年最爆竟然係《傻女》
03年入行做歌手的李日朗（前名李逸朗），憑無綫劇集《四葉草碰上劍尖時》為人熟悉，之後簽入英皇娛樂，更曾與蔣雅文組成情侶組合「Don & Mandy」，但一直未能爆紅，2010年他開始北上發展，近年嘗試轉戰幕後做導演，亦有參與直播「帶貨」，但最爆都係他的2015年時以哭腔翻唱陳慧嫻名曲《傻女》！去年李日朗開始回流無綫拍劇，今年的《靈戲逼人》、《你好，我的大夫》中，都見到他有不少戲份。
李日朗靠揸導演筒媾掂黃靜藍？
李日朗曾被網民指最大成就係媾到黃靜藍。二人於李日朗執導的內地電影《鐵壁嵐之拳》試鏡時認識，李日朗曾公開大讚女友性格開朗，與他可以互補不足，更直言視對方為結婚對象。李日朗曾經表示自己很喜歡小朋友，所以希望婚後能夠生兒育女。
黃靜藍由模特兒轉型做主持
黃靜藍比李日朗細13歲，2017年畢業自樹仁大學新聞及傳播系，之後正式出道做模特兒，曾是名模Danielle的師妹，出道時被指貌似台灣名模林志玲，主力接拍廣告及出席品牌活動。近年黃靜藍已回復自由身，不但修畢碩士課程，又由模特兒轉型做主持，並多次獲Hoy TV睇中，拍攝烹飪及飲食節目，包括《疫境中的餐桌》、《名廚私藏12味》，及近日正在播出的《健康寧飲食》等。
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