黃靜藍

29歲「嫩版林志玲」撇甩李日朗 同董事男友極速閃婚 男方背景公開

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Keith

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有「嫩版林志玲」之稱的29歲HOYTV女藝人黃靜藍（Nam），去年同李日朗（Don）宣佈結束六年前不久後，就宣佈有新男友Wilson。日前黃靜藍在社交平台上更大曬巨鑽，公開與男友Wilson訂婚的消息，引發了廣泛討論。

29歲黃靜藍曬鑽戒宣佈婚訊

黃靜藍在社交媒體上分享了她與Wilson的求婚照片，照片中兩人身穿黑色情侶裝，Wilson單膝下跪，手持巨大的鑽戒，而地上散落著99朵紅色玫瑰花，場面極其浪漫。黃靜藍在帖文中分享了她的感動，「自問唔係一個眼淺嘅人，但係佢同我求婚嗰吓，我嘅眼淚就忍唔住流落嚟，原來真係會感動到喊㗎」。

黃靜藍 黃靜藍大曬鑽戒超幸福！（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍大曬鑽戒超幸福！（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍 可以睇得出黃靜藍好開心。（圖片來源：IG@bluenamchu）
可以睇得出黃靜藍好開心。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍 男友下跪求婚超浪漫。（圖片來源：IG@bluenamchu）
男友下跪求婚超浪漫。（圖片來源：IG@bluenamchu）

「董事男友」Wilson背景超強大

黃靜藍的未婚夫Wilson外貌俊俏，就連背景都超級強大。Wilson畢業於英國倫敦國王學院，主修法學，畢業後不久便創立了他的第一間印刷公司。隨後，Wilson相繼創立了三間公司，並最終成為一家餐飲集團的執行董事，坐擁飲食王國。

黃靜藍 黃靜藍董事男友Wilson夠曬靚仔之餘，又係公司董事，絕對係超筍盤。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍董事男友Wilson夠曬靚仔之餘，又係公司董事，絕對係超筍盤。（圖片來源：IG@bluenamchu）

網民：kayan9896學嘢啦

不少網民在婚訊傳出後，即刻留言恭喜黃靜藍，亦有網民提起早前同百億身家的富三代男友Justin分手的吳家忻（Kayan9896），叫吳家忻要向黃靜藍學習！

黃靜藍 kayan9896日前在社交平台突然宣佈分手。（圖片來源：IG@kayan9896）
kayan9896日前在社交平台突然宣佈分手。（圖片來源：IG@kayan9896）
黃靜藍 吳家忻與男友Justin拍拖半年後已見過家長，今年5月吳家忻更為薛芷倫慶祝母親節，完全融入前男友家中。不過現在已經未能在薛芷倫中找到此照片。（圖片來源：IG圖片））
吳家忻與男友Justin拍拖半年後已見過家長，今年5月吳家忻更為薛芷倫慶祝母親節，完全融入前男友家中。不過現在已經未能在薛芷倫中找到此照片。（圖片來源：IG圖片））

黃靜藍忽然公開「分訊」 李日朗稱只是「暫時分手」

黃靜藍在董事男友之前，曾經同41歲藝人李日朗（Don）拍拖近6年，去年在出席由她主持的Hoy TV新節目《健康寧飲食》宣傳活動時，忽然透露與李日朗已分手一段時間，但李日朗接受傳媒訪問時，卻指兩人只是「暫時分手」，又表示將來的事冇人知道。講到分手原因，他就指自己雖然年紀比女方大，但思想上尚未夠成熟，在溝通上仍需要磨合。

黃靜藍 黃靜藍早前在活動上忽然爆出和李日朗已分手。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍早前在活動上忽然爆出和李日朗已分手。（圖片來源：IG@bluenamchu）

黃靜藍重申已和平分手

不過黃靜藍隨後就在社交網上發文重申兩人確實已分手︰「其實記招之後都好多人問我，我統一回覆大家。是的，我和阿Don分開已經有一段時間，大家經過溝通後和平地分開了，其他就不作回應，謝謝大家的關心。」似乎堅決與李日朗「斬纜」。

黃靜藍 李日朗與黃靜藍拍拖已近6年，去年曾在12月中慶祝二人拍拖5周年紀念。（圖片來源：IG＠mrdonli）
李日朗與黃靜藍拍拖已近6年，去年曾在12月中慶祝二人拍拖5周年紀念。（圖片來源：IG＠mrdonli）

李日朗：生活就是要你意想不到

其後李日朗亦在社交網上寫道︰「請大家不用再私訊我了，我只能說，過去的六年是很完美的歲月，但是生活就是要你意想不到。在往後的歲月，更努力成為更好的自己，無論將來遇見誰誰，都要給對方更多的幸福，這是我單純的想法，不再回覆了，謝謝。」

黃靜藍 李日朗曾直言視黃靜藍為結婚對象。（圖片來源：IG＠mrdonli）
李日朗曾直言視黃靜藍為結婚對象。（圖片來源：IG＠mrdonli）

圖片來源：IG@bluenamchu、IG@kayan9896、IG@mrdonli

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