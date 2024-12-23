29歲「嫩版林志玲」撇甩李日朗 同董事男友極速閃婚 男方背景公開

有「嫩版林志玲」之稱的29歲HOYTV女藝人黃靜藍（Nam），去年同李日朗（Don）宣佈結束六年前不久後，就宣佈有新男友Wilson。日前黃靜藍在社交平台上更大曬巨鑽，公開與男友Wilson訂婚的消息，引發了廣泛討論。

