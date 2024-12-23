29歲「嫩版林志玲」撇甩李日朗 同董事男友極速閃婚 男方背景公開
廣告
有「嫩版林志玲」之稱的29歲HOYTV女藝人黃靜藍（Nam），去年同李日朗（Don）宣佈結束六年前不久後，就宣佈有新男友Wilson。日前黃靜藍在社交平台上更大曬巨鑽，公開與男友Wilson訂婚的消息，引發了廣泛討論。
29歲黃靜藍曬鑽戒宣佈婚訊
黃靜藍在社交媒體上分享了她與Wilson的求婚照片，照片中兩人身穿黑色情侶裝，Wilson單膝下跪，手持巨大的鑽戒，而地上散落著99朵紅色玫瑰花，場面極其浪漫。黃靜藍在帖文中分享了她的感動，「自問唔係一個眼淺嘅人，但係佢同我求婚嗰吓，我嘅眼淚就忍唔住流落嚟，原來真係會感動到喊㗎」。
「董事男友」Wilson背景超強大
黃靜藍的未婚夫Wilson外貌俊俏，就連背景都超級強大。Wilson畢業於英國倫敦國王學院，主修法學，畢業後不久便創立了他的第一間印刷公司。隨後，Wilson相繼創立了三間公司，並最終成為一家餐飲集團的執行董事，坐擁飲食王國。
網民：kayan9896學嘢啦
不少網民在婚訊傳出後，即刻留言恭喜黃靜藍，亦有網民提起早前同百億身家的富三代男友Justin分手的吳家忻（Kayan9896），叫吳家忻要向黃靜藍學習！
黃靜藍忽然公開「分訊」 李日朗稱只是「暫時分手」
黃靜藍在董事男友之前，曾經同41歲藝人李日朗（Don）拍拖近6年，去年在出席由她主持的Hoy TV新節目《健康寧飲食》宣傳活動時，忽然透露與李日朗已分手一段時間，但李日朗接受傳媒訪問時，卻指兩人只是「暫時分手」，又表示將來的事冇人知道。講到分手原因，他就指自己雖然年紀比女方大，但思想上尚未夠成熟，在溝通上仍需要磨合。
黃靜藍重申已和平分手
不過黃靜藍隨後就在社交網上發文重申兩人確實已分手︰「其實記招之後都好多人問我，我統一回覆大家。是的，我和阿Don分開已經有一段時間，大家經過溝通後和平地分開了，其他就不作回應，謝謝大家的關心。」似乎堅決與李日朗「斬纜」。
李日朗：生活就是要你意想不到
其後李日朗亦在社交網上寫道︰「請大家不用再私訊我了，我只能說，過去的六年是很完美的歲月，但是生活就是要你意想不到。在往後的歲月，更努力成為更好的自己，無論將來遇見誰誰，都要給對方更多的幸福，這是我單純的想法，不再回覆了，謝謝。」
圖片來源：IG@bluenamchu、IG@kayan9896、IG@mrdonli