TVB高妹主播黎在山直播出事！白卡聯盟騎呢舞被聲討
颱風「樺加沙」襲港，TVB罕有派出「高妹主播」黎在山到尖沙嘴海旁進行現場直播，豈料在10號風球下，竟有兩名少年在她身後瘋狂跳舞搶鏡，場面一度極為尷尬。正當觀眾以為直播會「出事」之際，攝影師一個神級反應，瞬間化解危機，其專業應對更成為網民熱議焦點。
黎在山尖沙嘴直播遇突襲 白卡聯盟騎呢舞搶鏡
在風雨飄搖的尖沙嘴海旁，主播黎在山正頂著強風，專業地報道颱風「樺加沙」的最新情況。直播畫面中，她表現得相當鎮定，但身後卻突然出現兩名據報來自 「白卡聯盟」的年輕男子，他們完全無視惡劣天氣，反而對著鏡頭做出各種誇張的「騎呢」舞姿，意圖博取關注。這突如其來的舉動，令原本嚴肅的新聞直播 氣氛變得異常尷尬，完全打亂了採訪節奏。
攝影師神反應獲激讚 鏡頭秒速移開化解尷尬
面對這場直播小意外，TVB的攝影師展現了極高的專業水平和反應速度。就在兩名少年開始失控狂舞時，攝影師沒有絲毫猶豫，立即將鏡頭巧妙地向上移動，避開了黎在山和那兩名男子，改為拍攝被狂風吹得猛烈搖晃的樹頂 ，整個過程流暢自然，贏得網民一致讚賞，認為其處理手法相當高明。
1米83高妹主播黎在山 新婚老公身高成焦點
身高達1米83的黎在山，向來有「九頭身主播」的美譽，這次被派往戶外進行長時間的颱風報道，可謂相當辛苦。事實上，她於今年初才剛新婚，當時除了收到各方祝福外，她與新郎的身高差也意外成為網民討論的熱話。曾有網民爆料指，親眼見過兩人拍拖逛街，目測估計身高相差約3至4吋，即大約7至10厘米，這個「最萌身高差」的組合，在當時引起了不少有趣的討論。
網民怒轟搶鏡行為無聊 促請警方介入
這次直播搶鏡事件迅速在網上發酵，引來大量網民留言。大部分人對兩名少年的行為表示反感，怒轟他們「attention seek」及幼稚，更有網民激動表示：「警方應該用行為不檢或擾亂公安…等罪，拉9呢啲白卡仔啦～等呢啲卜X不要以為無法律責任。」不過，亦有少數人認為他們的舉動無傷大雅，留言稱：「好過去睇浪～叫做有腦又出位出鏡～ 比個like 佢地啦～」而攝影師的專業表現則獲得一面倒的好評：「鏡頭即刻改影樹頂，攝影師十分好」。
