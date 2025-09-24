TVB高妹主播黎在山直播出事！白卡聯盟騎呢舞被聲討

颱風「樺加沙」襲港，TVB罕有派出「高妹主播」黎在山到尖沙嘴海旁進行現場直播，豈料在10號風球下，竟有兩名少年在她身後瘋狂跳舞搶鏡，場面一度極為尷尬。正當觀眾以為直播會「出事」之際，攝影師一個神級反應，瞬間化解危機，其專業應對更成為網民熱議焦點。