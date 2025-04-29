TVB長腿主播黎在山低調做人妻 婚禮照流出新郎身高引熱議 由模特兒轉行曾是樂基兒師妹

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現年30歲的TVB新聞主播黎在山（Alpha）生活一向低調，少有更新個人社交網，近日她的婚禮照片忽然在網絡上流出，引起網民熱議！
黎在山 黎在山已效力無綫7年。（圖片來源：TVB）
黎在山已效力無綫7年。（圖片來源：TVB）

黎在山婚禮照流出 王穎琪送祝福

黎在山的婚禮照最初在社交媒體上流出時，引起了廣泛的關注和討論，有網民更質疑這場婚禮的真假。照片中，黎在山身穿一襲白色Tube Dress婚紗，簡約而不失高貴，與她的新郎在教堂中手牽手，面帶幸福的笑容。婚禮現場的佈置簡單而典雅，與黎在山一貫的低調風格相符合。儘管黎在山一直小心維護自己的私生活，這次婚禮照片的流出無疑讓她的大日子成為了公眾的焦點。其主播同事王穎琪亦有在IG限時動態向她送上祝福，不過就未見有其他主播提及這場婚禮。

黎在山 黎在山的婚禮照被流出，初時網民曾質疑照片真假。（圖片來源：網上圖片）
黎在山的婚禮照被流出，初時網民曾質疑照片真假。（圖片來源：網上圖片）
黎在山 但隨著愈來愈多婚禮現場照流出，網民紛紛向黎在山送上祝福。（圖片來源：網上圖片）
但隨著愈來愈多婚禮現場照流出，網民紛紛向黎在山送上祝福。（圖片來源：網上圖片）
黎在山 TVB主播王穎琪也分享了教堂的彩繪玻璃照，並寫上「要幸福啊」。（圖片來源：IG@wwingki___）
TVB主播王穎琪也分享了教堂的彩繪玻璃照，並寫上「要幸福啊」。（圖片來源：IG@wwingki___）

新郎身高引熱議 網民爆料相差3至4吋

黎在山身高1米83，出名是「九頭身主播」，從照片所見，黎在山只比新郎略高，不過新郎明顯見到穿著厚底增高鞋，而黎在山因為穿著及地長裙，而未能發現有否穿著高踭鞋。網民在向黎在山送上祝福之餘，亦對新郎的身高議論紛紛，有網民更爆料指見過兩人拍拖，指出真人身高相差約3至4吋，即約7至10 cm。

有網民則關心黎在山婚後會否照樣做主播，有網民就在港鐵站捕獲黎在山，指她現正放大假，原本由她負責的《6點半新聞報道》，改由師姐黃曉瑩頂上。

黎在山 有網民爆料指新郎同黎在山的真人身高相差約3至4吋。（圖片來源：網上圖片）
有網民爆料指新郎同黎在山的真人身高相差約3至4吋。（圖片來源：網上圖片）
黎在山 更有黎在山宣讀誓詞的照片。（圖片來源：網上圖片）
更有黎在山宣讀誓詞的照片。（圖片來源：網上圖片）
黎在山 此外還有網民就在港鐵站捕獲黎在山，指她正在放大假。（圖片來源：網上圖片）
此外還有網民就在港鐵站捕獲黎在山，指她正在放大假。（圖片來源：網上圖片）
黎在山 黎在山擁有一對長腿。（圖片來源：IG@alpha._______________）
黎在山擁有一對長腿。（圖片來源：IG@alpha._______________）
黎在山 加上甜美笑容，深得網友喜愛。（圖片來源：IG@alpha._______________）
加上甜美笑容，深得網友喜愛。（圖片來源：IG@alpha._______________）

「科大之花」黎在山 成首位模特兒主播

近年人氣急升的TVB新聞女主播黎在山，除了擁甜美笑容外，亦是模特兒出身，是首位模特兒女主播，初出道時已備受觀眾注目。她在2017年畢業於香港科技大學，擁有物流管理及工程學學位，畢業後曾加入CalCarries Int’l Mgmt Ltd做樂基兒師妹，於2018年轉戰新聞界。她的職業生涯始於深夜新聞報道及《無綫財經快訊》，2019年中開始逐漸過渡到更多高曝光的節目，如《香港早晨》和《天氣報告》等。2020年初，黎在山被升為高級主播，去年開始主持翡翠台午間及晚間新聞報道，今年1月，她首次主持《6點半新聞報道》，獲得不少網民喜愛。

黎在山 Alpha曾在科大修讀物流管理，更是擔任學生代表在學校宣傳單上寫感言，有指因為身材高佻出眾，樣子甜美，是科大之花。
Alpha曾在科大修讀物流管理，更是擔任學生代表在學校宣傳單上寫感言，有指因為身材高佻出眾，樣子甜美，是科大之花。
黎在山 網民指黎在山的笑容與女神朱千雪近似，輪廓方面又有啲似江嘉敏，簡直是兩大女神的混合體！
網民指黎在山的笑容與女神朱千雪近似，輪廓方面又有啲似江嘉敏，簡直是兩大女神的混合體！
黎在山 身高達180cm的她，在畢業後加入樂基兒旗下的模特兒公司，外表出眾，曾參與不同幕前工作。
身高達180cm的她，在畢業後加入樂基兒旗下的模特兒公司，外表出眾，曾參與不同幕前工作。
黎在山 黎在山曾做樂基兒師妹。（圖片來源：IG圖片）
黎在山曾做樂基兒師妹。（圖片來源：IG圖片）
黎在山 身高1米83的黎在山仲高過樂基兒。（圖片來源：IG圖片）
身高1米83的黎在山仲高過樂基兒。（圖片來源：IG圖片）
黎在山 雖然Alpha現在坐在主播台，大家未必注意到她183cm的身高，但相信她的外表和笑容，將來的曝光度不只會越來越高，更會成為更多人心中的索主播吧！（圖片來源：IG圖片）
雖然Alpha現在坐在主播台，大家未必注意到她183cm的身高，但相信她的外表和笑容，將來的曝光度不只會越來越高，更會成為更多人心中的索主播吧！（圖片來源：IG圖片）
黎在山 IG圖片。
IG圖片。

黎在山被封最美女主播 9頭身真身曝光

平時電視中只能見到黎在山以上半身出鏡的方式報道新聞，網上亦甚少有工作外的照片流出，令她的身型充滿神秘感。直到2021年，黎在山的真身終於曝光，她走出直播室，主持專題節目《行行有好景》帶大家行山，終於見到她離開直播室的另一面。從節目中發現黎在山身材高䠷，觀眾可一看其9頭身的模特兒身材，而初次擔任行山主持的她更多了一份跳脫感，形象令人耳目一新。網民更指她的笑容與女神朱千雪近似，輪廓方面又有啲似江嘉敏，簡直是兩大女神的混合體！

黎在山 黎在山為新一代無綫新聞女神，非常受網民歡迎。
黎在山為新一代無綫新聞女神，非常受網民歡迎。
黎在山 2023年7月，周可茵（左）與黎在山（右）報完新聞後，忍不住爆笑，甚至笑到失控。（圖片來源：無綫新聞截圖）
2023年7月，周可茵（左）與黎在山（右）報完新聞後，忍不住爆笑，甚至笑到失控。（圖片來源：無綫新聞截圖）
黎在山 2024年1月，黎在山（右）被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵（左）卻未有發現。（圖片來源：無綫新聞截圖）
2024年1月，黎在山（右）被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵（左）卻未有發現。（圖片來源：無綫新聞截圖）
黎在山 2021年《行行有好景》中，黎在山突顯跳脫一面。
2021年《行行有好景》中，黎在山突顯跳脫一面。
黎在山 黎在山素顏上陣，非常清純。
黎在山素顏上陣，非常清純。
黎在山 黎在山形象親切。
黎在山形象親切。
黎在山 黎在山身材高䠷，比節目女嘉賓高成個頭。
黎在山身材高䠷，比節目女嘉賓高成個頭。
黎在山 黎在山真的高人一等。
黎在山真的高人一等。
黎在山 拍攝時黎在山對行山鞋蝦碌「甩底」。
拍攝時黎在山對行山鞋蝦碌「甩底」。

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@alpha._______________、IG@wwingki___資料或影片來源：原文刊於新假期

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