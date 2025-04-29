TVB長腿主播黎在山低調做人妻 婚禮照流出新郎身高引熱議 由模特兒轉行曾是樂基兒師妹
黎在山婚禮照流出 王穎琪送祝福
黎在山的婚禮照最初在社交媒體上流出時，引起了廣泛的關注和討論，有網民更質疑這場婚禮的真假。照片中，黎在山身穿一襲白色Tube Dress婚紗，簡約而不失高貴，與她的新郎在教堂中手牽手，面帶幸福的笑容。婚禮現場的佈置簡單而典雅，與黎在山一貫的低調風格相符合。儘管黎在山一直小心維護自己的私生活，這次婚禮照片的流出無疑讓她的大日子成為了公眾的焦點。其主播同事王穎琪亦有在IG限時動態向她送上祝福，不過就未見有其他主播提及這場婚禮。
新郎身高引熱議 網民爆料相差3至4吋
黎在山身高1米83，出名是「九頭身主播」，從照片所見，黎在山只比新郎略高，不過新郎明顯見到穿著厚底增高鞋，而黎在山因為穿著及地長裙，而未能發現有否穿著高踭鞋。網民在向黎在山送上祝福之餘，亦對新郎的身高議論紛紛，有網民更爆料指見過兩人拍拖，指出真人身高相差約3至4吋，即約7至10 cm。
有網民則關心黎在山婚後會否照樣做主播，有網民就在港鐵站捕獲黎在山，指她現正放大假，原本由她負責的《6點半新聞報道》，改由師姐黃曉瑩頂上。
「科大之花」黎在山 成首位模特兒主播
近年人氣急升的TVB新聞女主播黎在山，除了擁甜美笑容外，亦是模特兒出身，是首位模特兒女主播，初出道時已備受觀眾注目。她在2017年畢業於香港科技大學，擁有物流管理及工程學學位，畢業後曾加入CalCarries Int’l Mgmt Ltd做樂基兒師妹，於2018年轉戰新聞界。她的職業生涯始於深夜新聞報道及《無綫財經快訊》，2019年中開始逐漸過渡到更多高曝光的節目，如《香港早晨》和《天氣報告》等。2020年初，黎在山被升為高級主播，去年開始主持翡翠台午間及晚間新聞報道，今年1月，她首次主持《6點半新聞報道》，獲得不少網民喜愛。
黎在山被封最美女主播 9頭身真身曝光
平時電視中只能見到黎在山以上半身出鏡的方式報道新聞，網上亦甚少有工作外的照片流出，令她的身型充滿神秘感。直到2021年，黎在山的真身終於曝光，她走出直播室，主持專題節目《行行有好景》帶大家行山，終於見到她離開直播室的另一面。從節目中發現黎在山身材高䠷，觀眾可一看其9頭身的模特兒身材，而初次擔任行山主持的她更多了一份跳脫感，形象令人耳目一新。網民更指她的笑容與女神朱千雪近似，輪廓方面又有啲似江嘉敏，簡直是兩大女神的混合體！