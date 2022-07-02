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50歲黎姿富貴家教過程曝光 三女享盡榮華都要勤做家務

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今年50歲的黎姿與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，轉戰醫學美容生意，成功轉型成女強人。即使黎姿平時工作繁忙，但依然未忘當一個賢妻良母，精心照顧家中3個寶貝女兒。近日她經常於社交平台上分享女兒們的日常生活，從影片中可見，黎姿一家雖然家底雄厚，但依然拒絕女兒們嬌生慣養，要求他們做家務，家教態度非常好！

黎姿富貴家教過程曝光 三女做家務有板有眼

​​黎姿日前分享了自己和三個寶貝女兒在豪宅中學習的過程。黎姿表示因為最近天氣不太穩定，所以在週末和假期的時候，自己都會跟女兒留在家中度過。除了玩遊戲、做手工等豐富的娛樂活動之外，黎姿亦會要求女兒們分擔家務。黎姿表示，要求女兒們分擔家務是為了培養她們的獨立性和責任感，讓他們從小學會如何照顧自己。

黎姿 黎姿發文表示要從小培養愛女的獨立性和責任感，讓他們從小學會好好照顧自己。
黎姿發文表示要從小培養愛女的獨立性和責任感，讓他們從小學會好好照顧自己。（圖片來源：小紅書@黎姿）
黎姿 黎姿雖然工作繁忙，但依然不忘與愛女們共度天倫之樂
黎姿雖然工作繁忙，但依然不忘與愛女們共度天倫之樂（圖片來源：小紅書@黎姿）

家中活動超級豐富 內外兼備超有家教

從影片中，我們看到黎姿和三個寶貝女兒一起美甲、整DIY手作、煮嘢食、種盆栽等等，家中活動都超級豐富。黎姿在影片尾段亦拍下了女兒做家務的場面，可見三個小朋友年紀小小，但做起家務的時候的確有板有眼。雖然​黎姿一家坐擁上億身家，但黎姿依然拒絕令女兒們變成公主病，可見於養育小朋友方面，黎姿的確有一手！

11億半山豪宅室內泳池曾意外曝光？

近年黎姿經常於社交網站上分享她的日常生活，令其11億西半山豪宅奢華內部多次曝光！日前，黎姿上傳了教大家減「拜拜肉」的視頻，從片中可見，黎姿身後有一個大型落地玻璃分割黎姿的瑜伽房和室內遊泳池，兩個女兒於池中玩耍的場面亦被拍進視頻中。該片段一出街，不禁令大部分羨慕她擁有奢華私人泳池，不過有網民就發現原來並非黎姿的私人泳池，而是瑰麗酒店的Club 53 泳池。其實黎姿的11億半山豪宅各種設施一應俱全，而且十分豪華，絕對可媲美五星級酒店。

黎姿 眼尖網民留言表示該游泳池是酒店的室內泳池
眼尖網民留言表示該游泳池是酒店的室內泳池（圖片來源：[email protected]_official）

貴族風寬敞客廳 花園庭院樣樣有

黎姿的豪宅客廳極度寬敞，不但樓底極高，還有水晶吊燈燈高貴傢私設計，裝潢更是走貴族風，令豪宅顯得更加高貴。

黎姿 落地玻璃大門超高貴
落地玻璃大門超高貴（圖片來源：微博@黎姿）
黎姿 大廳很寬敞
大廳很寬敞（圖片來源：微博@黎姿）
黎姿 貴族風裝修
貴族風裝修（圖片來源：微博@黎姿）
黎姿
（圖片來源：微博@黎姿）

此外，豪宅中更有一個在戶外的花園庭院。花園中舍友涼亭、屋外木桌椅等等，令三個寶貝女兒們可以邊做功課，邊接觸大自然，呼吸新鮮的空氣！

黎姿 豪宅中設有屋外花園，好寫意呢
豪宅中設有屋外花園，好寫意呢（圖片來源：微博@黎姿）

熱愛運動的黎姿，雖然已經50歲，但依然堅持每天做運動，所以身形和樣貌都Keep得很好。在黎姿上傳到社交平台上的影片中，可見她家中設有運動器材名牌TECHNOGYM的跑步機，該型號的跑步機價值$18000美金起，超級富貴！

黎姿 黎姿熱愛運動，50歲依然keep住後生靚靚身形
黎姿熱愛運動，50歲依然keep住後生靚靚身形（圖片來源：小紅書@黎姿）
黎姿 片中跑步機疑至少價值$18000美金！
片中跑步機疑至少價值$18000美金！（圖片來源：THERNOGYM OFFICIAL SITE）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_official、微博@黎姿、小紅書@黎姿、TECHNOGYM OFFICIAL SITE

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