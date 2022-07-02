50歲黎姿富貴家教過程曝光 三女享盡榮華都要勤做家務

今年50歲的黎姿與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，轉戰醫學美容生意，成功轉型成女強人。即使黎姿平時工作繁忙，但依然未忘當一個賢妻良母，精心照顧家中3個寶貝女兒。近日她經常於社交平台上分享女兒們的日常生活，從影片中可見，黎姿一家雖然家底雄厚，但依然拒絕女兒們嬌生慣養，要求他們做家務，家教態度非常好！