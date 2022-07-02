50歲黎姿富貴家教過程曝光 三女享盡榮華都要勤做家務
黎姿富貴家教過程曝光 三女做家務有板有眼
黎姿日前分享了自己和三個寶貝女兒在豪宅中學習的過程。黎姿表示因為最近天氣不太穩定，所以在週末和假期的時候，自己都會跟女兒留在家中度過。除了玩遊戲、做手工等豐富的娛樂活動之外，黎姿亦會要求女兒們分擔家務。黎姿表示，要求女兒們分擔家務是為了培養她們的獨立性和責任感，讓他們從小學會如何照顧自己。
家中活動超級豐富 內外兼備超有家教
從影片中，我們看到黎姿和三個寶貝女兒一起美甲、整DIY手作、煮嘢食、種盆栽等等，家中活動都超級豐富。黎姿在影片尾段亦拍下了女兒做家務的場面，可見三個小朋友年紀小小，但做起家務的時候的確有板有眼。雖然黎姿一家坐擁上億身家，但黎姿依然拒絕令女兒們變成公主病，可見於養育小朋友方面，黎姿的確有一手！
11億半山豪宅室內泳池曾意外曝光？
近年黎姿經常於社交網站上分享她的日常生活，令其11億西半山豪宅奢華內部多次曝光！日前，黎姿上傳了教大家減「拜拜肉」的視頻，從片中可見，黎姿身後有一個大型落地玻璃分割黎姿的瑜伽房和室內遊泳池，兩個女兒於池中玩耍的場面亦被拍進視頻中。該片段一出街，不禁令大部分羨慕她擁有奢華私人泳池，不過有網民就發現原來並非黎姿的私人泳池，而是瑰麗酒店的Club 53 泳池。其實黎姿的11億半山豪宅各種設施一應俱全，而且十分豪華，絕對可媲美五星級酒店。
貴族風寬敞客廳 花園庭院樣樣有
黎姿的豪宅客廳極度寬敞，不但樓底極高，還有水晶吊燈燈高貴傢私設計，裝潢更是走貴族風，令豪宅顯得更加高貴。
此外，豪宅中更有一個在戶外的花園庭院。花園中舍友涼亭、屋外木桌椅等等，令三個寶貝女兒們可以邊做功課，邊接觸大自然，呼吸新鮮的空氣！
熱愛運動的黎姿，雖然已經50歲，但依然堅持每天做運動，所以身形和樣貌都Keep得很好。在黎姿上傳到社交平台上的影片中，可見她家中設有運動器材名牌TECHNOGYM的跑步機，該型號的跑步機價值$18000美金起，超級富貴！
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