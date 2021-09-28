黎姿出巡帶女逼港鐵 網民大讚叻過林太

49歲的黎姿（Gigi，現改名黎珈而）已淡出娛樂圈十多年，由藝人變身上市公司CEO，身家億億聲，現時住在老公於07年花3億港元買下的半山豪宅，目前已升值至11億，出入有司機管接送，甚少搭公共交通工具。不過黎姿為教3個女認識社會，繼早前出巡搭天星小輪後，今次再帶女去逼地鐵，體驗貼地生活。

文：東方新地 圖：黎姿IG、黎姿小紅書、新傳媒圖庫