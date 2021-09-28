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黎姿出巡帶女逼港鐵 網民大讚叻過林太

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撰文：東方新地

49歲的黎姿（Gigi，現改名黎珈而）已淡出娛樂圈十多年，由藝人變身上市公司CEO，身家億億聲，現時住在老公於07年花3億港元買下的半山豪宅，目前已升值至11億，出入有司機管接送，甚少搭公共交通工具。不過黎姿為教3個女認識社會，繼早前出巡搭天星小輪後，今次再帶女去逼地鐵，體驗貼地生活。

文：東方新地 圖：黎姿IG、黎姿小紅書、新傳媒圖庫

黎姿由藝人變女強人

黎姿由當紅花旦變上市公司CEO，早年接手細佬黎嬰的美容王國，生意做得有聲有色，她所持有卓珈控股早前更獲美圖入股，身家上漲不少。今日黎姿上載多張新相，是她去坐港鐵的照片，由入閘一刻開始直撃，她更帶住囡囡逼地鐵，當時車廂內都算多人，她與女兒要站在近車門的位置。

黎姿嘟八達通入閘準備搭港鐵。（圖片來源：黎姿IG）
黎姿嘟八達通入閘準備搭港鐵。（圖片來源：黎姿IG）
黎姿冇位坐（圖片來源：）
黎姿冇位坐，站在近車門位置，車站顯示板正向著金鐘方向進發。（圖片來源：黎姿IG）

網民推測黎姿搭港島線

照片中的黎姿在港鐵車箱內抬頭望車站提示牌，她更留言叫人估「下一站_____？」網民即留言想有下次集郵機會，又讚黎姿叻過特首林太，更有人極認真，由黎姿身後的車站地圖估計她在中環上車往金鐘方向前去，家住港島區的黎姿，要在港鐵野生捕獲她應該在港島線的機會較大，問題是她有幾何坐港鐵。

港鐵車廂內人頭湧湧，其實究竟係邊個負責幫黎姿影相呢？（圖片來源：黎姿IG）
港鐵車廂內人頭湧湧，其實究竟係邊個負責幫黎姿影相呢？（圖片來源：黎姿IG）
黎姿搭港鐵並留言：下一站 __？（圖片來源：黎姿IG）
黎姿搭港鐵並留言：下一站 __？（圖片來源：黎姿IG）
其中一張相是黎姿攬實個女企門邊。（圖片來源：黎姿IG）
其中一張相是黎姿攬實個女企門邊。（圖片來源：黎姿IG）

網民留言讚叻過特首

黎姿出巡帶女逼港鐵 網民大讚叻過林太

黎姿出巡帶女逼港鐵 網民大讚叻過林太

黎姿出巡帶女逼港鐵 網民大讚叻過林太

黎姿出巡帶女逼港鐵 網民大讚叻過林太

搭船過海好新奇

其實黎姿之前已經試過帶3個囡囡搭天星渡海小輪，並把照片放上社交網，黎姿這樣做都是想囡囡認識多點香港，雖然平時出入有司機，但她想囡囡體驗普通人的生活。照片中黎姿3個女都非常好奇，她們站著認識維港兩旁的建築物，而黎姿就安坐欣賞風景。

黎姿早前帶3個女去搭天星小輪。（圖片來源：黎姿IG）
黎姿早前帶3個女去搭天星小輪。（圖片來源：黎姿IG）
黎姿3個女對搭船過海表現得很新奇，企晒起身睇風景。（圖片來源：黎姿IG）
黎姿3個女對搭船過海表現得很新奇，企晒起身睇風景。（圖片來源：黎姿IG）

奢華室內泳池意外曝光？

49歲「凍齡女神」黎姿08年與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，老公於07年豪花3億港元買下半山豪宅讓一家人居住，目前已升值至11億港元。早前黎姿在IG上載做瑜珈的影片，教大家減拜拜肉，眼見她身後是一個極奢華的室內泳池，有一大幅落地玻璃分隔瑜珈房和泳池，兩名女兒正在池中暢泳，不禁令人羨慕她擁有奢華私人泳池，不過有網民就發現原來並非Gigi的私人泳池，而是瑰麗酒店的Club 53 泳池。其實黎姿的11億半山豪宅各種設施一應俱全，而且十分豪華，絕對可媲美五星級酒店。

黎姿
49歲黎姿教瑜珈意外曝光奢華室內泳池？（圖片來源：黎姿小紅書）
黎姿
日前黎姿在IG上載做瑜珈的影片，教大家減拜拜肉。（圖片來源：黎姿 IG）
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眼見黎姿身後是一個極奢華的室內泳池，不禁令人以為是她的11億豪宅內的私家泳池。（圖片來源：黎姿 IG）
黎姿
有網民就發現原來泳池是瑰麗酒店的Club 53 泳池。（圖片來源：黎姿 IG）

超靚海景巨宅曝光

Gigi 曾在2001年《 倚天屠龍記 》中飾演「 趙敏 」一角令觀眾留下深刻印象，2004年她更憑藉《 金枝慾孽 》「 玉瑩小主 」一角奪得視后獎座。 自2008年嫁予大15歲富商馬廷強後便退出娛樂圈，婚後育有三名女兒，雙胞胎大女Patricia 與 Gianna 已滿11歲，細女 Pegella 則將滿9歲，Gigi 為保護三名女兒，少有讓她們的容貌曝光。

一臉滿足的黎姿在大宅內一角，輕倚窗邊，室外大花園空間偌大。
一臉滿足的黎姿在大宅內一角，輕倚窗邊，室外大花園空間偌大。
Gigi笑言很享受向三個囡囡傳授打扮心得，她們母女四人似乎身在衣帽間，在Gigi身後可以見到四道白色櫃門，門柄上方更貼有馬騮貼紙，充滿童趣。
Gigi笑言很享受向三個囡囡傳授打扮心得，她們母女四人似乎身在衣帽間，在Gigi身後可以見到四道白色櫃門，門柄上方更貼有馬騮貼紙，充滿童趣。
Gigi 為保護三名女兒，少有讓她們的容貌曝光，母女在廳中玩樂時對住個超靚海景，視野相當開闊。
Gigi 為保護三名女兒，少有讓她們的容貌曝光，母女在廳中玩樂時對住個超靚海景，視野相當開揚。
在戶外的花園庭院 中，設有涼亭和戶 外木桌椅，可以供 囡囡們一邊做功課 一邊呼吸新鮮空氣。
在戶外的花園庭院中，設有涼亭和戶外木桌椅，可以供囡囡們一邊做功課一邊呼吸新鮮空氣。
Gigi 客廳以灰色為主調，設有舒適的布梳化、原木地板及絨毛地墊，空間非常闊落。
Gigi 客廳以灰色為主調，設有舒適的布梳化、原木地板及絨毛地墊，空間非常闊落。

Gigi 雖已49歲，身材和樣貌都仍 Keep 得勁 Fit，她分享自己的保養心得，包括在飲食上要營養均衡，除了高熱量、高脂肪的食物外，每樣種類的食物都可以吃，但不可多吃，而且只經簡單烹調、汁醬要全免，此外睡前四小時要避免進食和多喝溫水去水腫，並且要堅持每天做運動。

Gigi分享自己的保養心得，包括在飲食上要營養均衡，並且要堅持每天做運動。
Gigi分享自己的保養心得，包括在飲食上要營養均衡，並且要堅持每天做運動。
Gigi家中有個超大廚房，各樣煮食設備齊全，Gigi亦經常親自下廚，力證個廚房睇得又用得。
Gigi家中有個超大廚房，各樣煮食設備齊全，Gigi亦經常親自下廚，力證個廚房睇得又用得。
在另一邊疑似囡囡的房間中，可以外望到連綿的翠綠山景，充滿大自然氣息。
在另一邊疑似囡囡的房間中，可以外望到連綿的翠綠山景，充滿大自然氣息。
由客廳外望，可以見到Gigi屋外有一大片草地花園，令人心曠神怡。
由客廳外望，可以見到Gigi屋外有一大片草地花園，令人心曠神怡。

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