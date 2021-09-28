黎姿出巡帶女逼港鐵 網民大讚叻過林太
文：東方新地 圖：黎姿IG、黎姿小紅書、新傳媒圖庫
黎姿由藝人變女強人
黎姿由當紅花旦變上市公司CEO，早年接手細佬黎嬰的美容王國，生意做得有聲有色，她所持有卓珈控股早前更獲美圖入股，身家上漲不少。今日黎姿上載多張新相，是她去坐港鐵的照片，由入閘一刻開始直撃，她更帶住囡囡逼地鐵，當時車廂內都算多人，她與女兒要站在近車門的位置。
網民推測黎姿搭港島線
照片中的黎姿在港鐵車箱內抬頭望車站提示牌，她更留言叫人估「下一站_____？」網民即留言想有下次集郵機會，又讚黎姿叻過特首林太，更有人極認真，由黎姿身後的車站地圖估計她在中環上車往金鐘方向前去，家住港島區的黎姿，要在港鐵野生捕獲她應該在港島線的機會較大，問題是她有幾何坐港鐵。
搭船過海好新奇
其實黎姿之前已經試過帶3個囡囡搭天星渡海小輪，並把照片放上社交網，黎姿這樣做都是想囡囡認識多點香港，雖然平時出入有司機，但她想囡囡體驗普通人的生活。照片中黎姿3個女都非常好奇，她們站著認識維港兩旁的建築物，而黎姿就安坐欣賞風景。
奢華室內泳池意外曝光？
49歲「凍齡女神」黎姿08年與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，老公於07年豪花3億港元買下半山豪宅讓一家人居住，目前已升值至11億港元。早前黎姿在IG上載做瑜珈的影片，教大家減拜拜肉，眼見她身後是一個極奢華的室內泳池，有一大幅落地玻璃分隔瑜珈房和泳池，兩名女兒正在池中暢泳，不禁令人羨慕她擁有奢華私人泳池，不過有網民就發現原來並非Gigi的私人泳池，而是瑰麗酒店的Club 53 泳池。其實黎姿的11億半山豪宅各種設施一應俱全，而且十分豪華，絕對可媲美五星級酒店。
超靚海景巨宅曝光
Gigi 曾在2001年《 倚天屠龍記 》中飾演「 趙敏 」一角令觀眾留下深刻印象，2004年她更憑藉《 金枝慾孽 》「 玉瑩小主 」一角奪得視后獎座。 自2008年嫁予大15歲富商馬廷強後便退出娛樂圈，婚後育有三名女兒，雙胞胎大女Patricia 與 Gianna 已滿11歲，細女 Pegella 則將滿9歲，Gigi 為保護三名女兒，少有讓她們的容貌曝光。
Gigi 雖已49歲，身材和樣貌都仍 Keep 得勁 Fit，她分享自己的保養心得，包括在飲食上要營養均衡，除了高熱量、高脂肪的食物外，每樣種類的食物都可以吃，但不可多吃，而且只經簡單烹調、汁醬要全免，此外睡前四小時要避免進食和多喝溫水去水腫，並且要堅持每天做運動。