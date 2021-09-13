黎姿帶囡囡與甘比玩轉水上樂園 獲讚一轉身激似少女
下月1日就「入五」的「凍齡女神」黎姿（現名馬黎珈而）日前帶住三個囡囡，與好友「甘比」陳凱韻一齊到水上樂園大玩「急流漩渦」，之後她在社交網上晒出多張靚相，其中一張背影照，更獲網友大讚激有少女味！此外近日還有不少名人明星，包括周家蔚、吳若希、Coffee（林芊妤）等，都分別蜂擁到海洋公園玩轉水上樂園！
文：東方新地｜圖：黎姿IG、Coffee IG、周家蔚IG、吳若希IG
黎姿：太刺激、太好玩
黎姿（現名馬黎珈而）下月1日就踏入50歲，但一直凍齡有術，仍獲讚似廿幾歲，日前她帶住三個囡囡與好友「甘比」陳凱韻，一齊到水上樂園試玩「急流漩渦」，黎姿笑言當日和親友們從早玩到晚，由室內玩到戶外，非常滿足！她又表示：「期待了很久，全亞洲最大的水上樂園終於有得玩了！跟朋友一起暢遊樂園，重拾很多開心的童年回憶，超興奮！太刺激、太好玩了！」
之後黎姿又在社交網上晒出多張靚相，包括一張背影照，獲網友紛紛留言大讚「完全是二十幾歲的模樣」、「50歲年輕過20歲的」、「依然年輕，太美了吧」、「少女一般嘅背影」、「保養得很好」、「可以介紹護膚嗎」等等。
Coffee：玩到無晒電
此外近日還有不少名人明星蜂擁到海洋公園試玩水上樂園，包括Coffee（林芊妤）、周家蔚、吳若希等，Coffee和老公及囝囝一家三口更由水上樂園玩到去酒店，玩到樂而忘返，她笑言連囝囝都玩到無電，但玩到最後，她發現自己才是最無晒電嗰個！
周家蔚：小朋友超級開心
而與周家蔚同行的除了與老公洪天明及兩個囝囝外，還有好姊妹文頌嫻、李亞男、陳爽等，非常熱鬧，她笑言：「我乜都話好乜都話想玩。實在太開心啦！我身邊每一位小朋友都話超級開心！好耐冇見到佢哋玩得咁盡興啦。呢個年紀玩啲刺激啲嘅嘢，佢哋先有感覺。哈哈！」
吳若希：抓緊夏天尾巴
吳若希雖然係一家大細去玩，但她只在社交網晒出了和同一班前《姊妹淘》拍檔包括張寶兒、莊思敏及她們姊妹張寶欣、莊思明的合照，以及和囡囡在泳池游水的靚相，她笑言：「抓緊夏天的尾巴，一家大小去了新的樂園玩，最開心可以見到一班好朋友。」