黎姿帶囡囡與甘比玩轉水上樂園 獲讚一轉身激似少女

下月1日就「入五」的「凍齡女神」黎姿（現名馬黎珈而）日前帶住三個囡囡，與好友「甘比」陳凱韻一齊到水上樂園大玩「急流漩渦」，之後她在社交網上晒出多張靚相，其中一張背影照，更獲網友大讚激有少女味！此外近日還有不少名人明星，包括周家蔚、吳若希、Coffee（林芊妤）等，都分別蜂擁到海洋公園玩轉水上樂園！

文：東方新地｜圖：黎姿IG、Coffee IG、周家蔚IG、吳若希IG