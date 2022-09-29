凍齡女神黎姿撐拐杖預祝51歲生日：我喜歡豁達面對年齡的加持

凍齡女神黎姿（現名：馬黎珈而）將於10月1日踏入51歲生日，近日頻頻出席連串慶祝活動。日前（27/9）她於IG分享影片，原來她的一班員工為她預祝生日。早前她做運動時弄傷了膝蓋，半月板和韌帶撕裂，片中見黎姿撐着拐杖返工，當她出𨋢步入公司之際，即見到員工已提前布置好兼準備了生日禮物、鮮花和蛋糕給她，令她大感驚喜。