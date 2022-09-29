凍齡女神黎姿撐拐杖預祝51歲生日：我喜歡豁達面對年齡的加持

凍齡女神黎姿（現名：馬黎珈而）將於10月1日踏入51歲生日，近日頻頻出席連串慶祝活動。日前（27/9）她於IG分享影片，原來她的一班員工為她預祝生日。早前她做運動時弄傷了膝蓋，半月板和韌帶撕裂，片中見黎姿撐着拐杖返工，當她出𨋢步入公司之際，即見到員工已提前布置好兼準備了生日禮物、鮮花和蛋糕給她，令她大感驚喜。
黎姿從不介意自己變老
周六（1/10）踏入51歲的黎姿，在IG上載預祝生日的影片，她寫道：「Birthday surprise from my team！」凍齡黎姿從不介意自己變老，她於去年50歲生日時曾表示：「又長大一歲了，少不免會感嘆歲月飛逝，特別是女士們，面對年紀增長總會有各種慨嘆、恐懼、抱怨。我還是喜歡豁達面對年齡的加持，所以不管到了幾多歲，每年生日我仍然會興奮地告訴大家：我又長大一歲了！」心態正面健康。
做運動不慎令韌帶撕裂
日前黎姿突然在IG限時動態貼出坐輪椅影片，嚇親不少網民，她寫道：「做運動時不小心弄傷了膝蓋，經診斷是半月板和韌帶撕裂，醫生再三叮囑不能亂跑，要待在家裏靜養，不能上班。那我也只好Work from home，在家休養一星期，希望能快點康復！多謝各位朋友的留言問候，現在已經好很多了！」
愛犬後腿受傷互相打氣
黎姿的愛犬Ruby也同告受傷，只見牠右後腿包紮着，黎姿寫道：「小女兒Ruby跟我真是同病相憐，早前受了傷的她不能亂跑，要好好休息。剛好，我倆待在家可以互相陪伴，互相打氣，日子也不至於太苦悶。我們都要快些好起來～」而凍齡有術的黎姿，上月去法國玩不忘更新IG，十足十青春少女，難怪網民紛紛留言大讚：「魅力沒法擋」。
凍齡有術法國度假晒美腿
黎姿與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，轉戰醫學美容生意，成功轉型成女強人。最近忙完一輪工作，黎姿上月到法國唞一唞，不時分享自己遊法國所見所聞，例如好貼地去街市買水果，但講到最吸睛一定係黎姿大晒美腿的全身相，真係完全唔似50歲。
同場加映：黎姿富貴家教過程曝光 三女做家務有板有眼
黎姿早前分享了自己和三個寶貝女兒在豪宅中學習的過程。黎姿表示因為最近天氣不太穩定，所以在週末和假期的時候，自己都會跟女兒留在家中度過。除了玩遊戲、做手工等豐富的娛樂活動之外，黎姿亦會要求女兒們分擔家務。黎姿表示，要求女兒們分擔家務是為了培養她們的獨立性和責任感，讓他們從小學會如何照顧自己。
家中活動超級豐富 內外兼備超有家教
從影片中，我們看到黎姿和三個寶貝女兒一起美甲、整DIY手作、煮嘢食、種盆栽等等，家中活動都超級豐富。黎姿在影片尾段亦拍下了女兒做家務的場面，可見三個小朋友年紀小小，但做起家務的時候的確有板有眼。雖然黎姿一家坐擁上億身家，但黎姿依然拒絕令女兒們變成公主病，可見於養育小朋友方面，黎姿的確有一手！
熱愛運動的黎姿，雖然已經50歲，但依然堅持每天做運動，所以身形和樣貌都Keep得很好。在黎姿上傳到社交平台上的影片中，可見她家中設有運動器材名牌TECHNOGYM的跑步機，該型號的跑步機價值$18000美金起，超級富貴！