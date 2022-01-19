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結婚13周年激罕晒老公合照放閃 黎姿：你的無微不至我是感受到的

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撰文：東方新地

黎姿2008年與老公馬廷強結婚，婚後育有3個寶貝女兒，一家五口幸福美滿。日前她就趁結婚13周年，在IG激罕大晒與老公合照放閃，感恩老公無微不至的愛護。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]_official、新傳媒圖片庫

黎姿：謝謝你給了我13年的開心幸福

黎姿（現名馬黎珈而）2008年宣佈全面退出娛樂圈，同年下嫁商人馬廷強，婚後育有3個寶貝女兒，一家五口幸福溫馨。日前黎姿就趁結婚13周年，在社交平台激罕大晒與老公合照，相中夫妻二人露出燦爛笑容，恩愛程度羨煞旁人，黎姿又留言道：「維繫感情就好似栽種植物，要用心灌溉，先至會長得健康茂盛，開花結果。13年的婚姻，不算長也不太短，謝謝你願意和我一起投放養分悉心栽培。雖然有時口裏會嫌你囉嗦，但其實你的無微不至、愛錫和保護，我是感受到的。你知道我鍾意花，每年都親自準備最美的鮮花送給我，謝謝你給了我13年的開心幸福！Happy Anniversary to Us！」

結婚13周年激罕晒老公合照放閃 黎姿：你的無微不至我是感受到的
黎姿（現名馬黎珈而）2008年宣佈全面退出娛樂圈，同年下嫁商人馬廷強。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
黎姿去年50歲生日，在社交網分享三代同堂全家福。（圖片來源：IG@gigilai_official）
黎姿去年50歲生日，在社交網分享三代同堂全家福。（圖片來源：[email protected]_official）
結婚13周年激罕晒老公合照放閃 黎姿：你的無微不至我是感受到的
日前黎姿就趁二人結婚13周年，在社交平台激罕大晒與老公合照。（圖片來源：[email protected]_official）
結婚13周年激罕晒老公合照放閃 黎姿：你的無微不至我是感受到的
老公馬廷強好有心思，每年結婚周年都親自準備最美的鮮花送給黎姿。（圖片來源：[email protected]_official）
結婚13周年激罕晒老公合照放閃 黎姿：你的無微不至我是感受到的
黎姿公開感謝老公的愛護：「謝謝你給了我13年的開心幸福！」（圖片來源：[email protected]_official）
黎姿IG留言。（圖片來源：IG@gigilai_official）
黎姿IG留言。（圖片來源：[email protected]_official）

奢華室內泳池意外曝光？

50歲「凍齡女神」黎姿08年與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，老公於07年豪花3億港元買下半山豪宅讓一家人居住，目前已升值至11億港元。早前黎姿在IG上載做瑜珈的影片，教大家減拜拜肉，眼見她身後是一個極奢華的室內泳池，有一大幅落地玻璃分隔瑜珈房和泳池，兩名女兒正在池中暢泳，不禁令人羨慕她擁有奢華私人泳池，不過有網民就發現原來並非Gigi的私人泳池，而是瑰麗酒店的Club 53 泳池。其實黎姿的11億半山豪宅各種設施一應俱全，而且十分豪華，絕對可媲美五星級酒店。

黎姿
49歲黎姿教瑜珈意外曝光奢華室內泳池？（圖片來源：黎姿小紅書）
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日前黎姿在IG上載做瑜珈的影片，教大家減拜拜肉。（圖片來源：[email protected]_official）
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眼見黎姿身後是一個極奢華的室內泳池，不禁令人以為是她的11億豪宅內的私家泳池。（圖片來源：[email protected]_official）
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有網民就發現原來泳池是瑰麗酒店的Club 53 泳池。（圖片來源：[email protected]_official）

超靚海景巨宅曝光

Gigi 曾在2001年《 倚天屠龍記 》中飾演「 趙敏 」一角令觀眾留下深刻印象，2004年她更憑藉《 金枝慾孽 》「 玉瑩小主 」一角奪得視后獎座。 自2008年嫁予大15歲富商馬廷強後便退出娛樂圈，婚後育有三名女兒，雙胞胎大女Patricia 與Gianna 已滿11歲，細女Pegella 則將滿10歲，Gigi 為保護三名女兒，少有讓她們的容貌曝光。

一臉滿足的黎姿在大宅內一角，輕倚窗邊，室外大花園空間偌大。
一臉滿足的黎姿在大宅內一角，輕倚窗邊，室外大花園空間偌大。
Gigi笑言很享受向三個囡囡傳授打扮心得，她們母女四人似乎身在衣帽間，在Gigi身後可以見到四道白色櫃門，門柄上方更貼有馬騮貼紙，充滿童趣。
Gigi笑言很享受向三個囡囡傳授打扮心得，她們母女四人似乎身在衣帽間，在Gigi身後可以見到四道白色櫃門，門柄上方更貼有馬騮貼紙，充滿童趣。
Gigi 為保護三名女兒，少有讓她們的容貌曝光，母女在廳中玩樂時對住個超靚海景，視野相當開闊。
Gigi 為保護三名女兒，少有讓她們的容貌曝光，母女在廳中玩樂時對住個超靚海景，視野相當開揚。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
在戶外的花園庭院 中，設有涼亭和戶 外木桌椅，可以供 囡囡們一邊做功課 一邊呼吸新鮮空氣。
在戶外的花園庭院中，設有涼亭和戶外木桌椅，可以供囡囡們一邊做功課一邊呼吸新鮮空氣。
Gigi 客廳以灰色為主調，設有舒適的布梳化、原木地板及絨毛地墊，空間非常闊落。
Gigi 客廳以灰色為主調，設有舒適的布梳化、原木地板及絨毛地墊，空間非常闊落。

Gigi 雖已50歲，身材和樣貌都仍 Keep 得勁 Fit，她分享自己的保養心得，包括在飲食上要營養均衡，除了高熱量、高脂肪的食物外，每樣種類的食物都可以吃，但不可多吃，而且只經簡單烹調、汁醬要全免，此外睡前四小時要避免進食和多喝溫水去水腫，並且要堅持每天做運動。

Gigi分享自己的保養心得，包括在飲食上要營養均衡，並且要堅持每天做運動。
Gigi分享自己的保養心得，包括在飲食上要營養均衡，並且要堅持每天做運動。
Gigi家中有個超大廚房，各樣煮食設備齊全，Gigi亦經常親自下廚，力證個廚房睇得又用得。
Gigi家中有個超大廚房，各樣煮食設備齊全，Gigi亦經常親自下廚，力證個廚房睇得又用得。
在另一邊疑似囡囡的房間中，可以外望到連綿的翠綠山景，充滿大自然氣息。
在另一邊疑似囡囡的房間中，可以外望到連綿的翠綠山景，充滿大自然氣息。
由客廳外望，可以見到Gigi屋外有一大片草地花園，令人心曠神怡。
由客廳外望，可以見到Gigi屋外有一大片草地花園，令人心曠神怡。

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