結婚13周年激罕晒老公合照放閃 黎姿：你的無微不至我是感受到的
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_official、新傳媒圖片庫
黎姿：謝謝你給了我13年的開心幸福
黎姿（現名馬黎珈而）2008年宣佈全面退出娛樂圈，同年下嫁商人馬廷強，婚後育有3個寶貝女兒，一家五口幸福溫馨。日前黎姿就趁結婚13周年，在社交平台激罕大晒與老公合照，相中夫妻二人露出燦爛笑容，恩愛程度羨煞旁人，黎姿又留言道：「維繫感情就好似栽種植物，要用心灌溉，先至會長得健康茂盛，開花結果。13年的婚姻，不算長也不太短，謝謝你願意和我一起投放養分悉心栽培。雖然有時口裏會嫌你囉嗦，但其實你的無微不至、愛錫和保護，我是感受到的。你知道我鍾意花，每年都親自準備最美的鮮花送給我，謝謝你給了我13年的開心幸福！Happy Anniversary to Us！」
奢華室內泳池意外曝光？
50歲「凍齡女神」黎姿08年與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，老公於07年豪花3億港元買下半山豪宅讓一家人居住，目前已升值至11億港元。早前黎姿在IG上載做瑜珈的影片，教大家減拜拜肉，眼見她身後是一個極奢華的室內泳池，有一大幅落地玻璃分隔瑜珈房和泳池，兩名女兒正在池中暢泳，不禁令人羨慕她擁有奢華私人泳池，不過有網民就發現原來並非Gigi的私人泳池，而是瑰麗酒店的Club 53 泳池。其實黎姿的11億半山豪宅各種設施一應俱全，而且十分豪華，絕對可媲美五星級酒店。
超靚海景巨宅曝光
Gigi 曾在2001年《 倚天屠龍記 》中飾演「 趙敏 」一角令觀眾留下深刻印象，2004年她更憑藉《 金枝慾孽 》「 玉瑩小主 」一角奪得視后獎座。 自2008年嫁予大15歲富商馬廷強後便退出娛樂圈，婚後育有三名女兒，雙胞胎大女Patricia 與Gianna 已滿11歲，細女Pegella 則將滿10歲，Gigi 為保護三名女兒，少有讓她們的容貌曝光。
Gigi 雖已50歲，身材和樣貌都仍 Keep 得勁 Fit，她分享自己的保養心得，包括在飲食上要營養均衡，除了高熱量、高脂肪的食物外，每樣種類的食物都可以吃，但不可多吃，而且只經簡單烹調、汁醬要全免，此外睡前四小時要避免進食和多喝溫水去水腫，並且要堅持每天做運動。