半山豪宅3億買入升值至11億 49歲黎姿教瑜珈意外曝光奢華室內泳池？

49歲「凍齡女神」黎姿（Gigi，現改名黎珈而）已淡出娛樂圈十多年，現時住在老公於2007年花3億港元買下的半山豪宅，目前已升值至11億。日前Gigi上載影片教大家減拜拜肉，卻意外曝光豪宅奢華室內泳池？

文：東方新地 圖：黎姿IG、黎姿小紅書、新傳媒圖庫