半山豪宅3億買入升值至11億 49歲黎姿教瑜珈意外曝光奢華室內泳池？
49歲「凍齡女神」黎姿（Gigi，現改名黎珈而）已淡出娛樂圈十多年，現時住在老公於2007年花3億港元買下的半山豪宅，目前已升值至11億。日前Gigi上載影片教大家減拜拜肉，卻意外曝光豪宅奢華室內泳池？
文：東方新地 圖：黎姿IG、黎姿小紅書、新傳媒圖庫
奢華室內泳池意外曝光？
49歲「凍齡女神」黎姿（Gigi，現改名黎珈而）2008年與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，老公更於2007年豪花3億港元買下半山豪宅讓一家人居住，目前已升值至11億港元。日前黎姿在IG上載做瑜珈的影片，教大家減拜拜肉，眼見她身後是一個極奢華的室內泳池，有一大幅落地玻璃分隔瑜珈房和泳池，兩名女兒正在池中暢泳，不禁令人羨慕她擁有奢華私人泳池，不過有網民就發現原來並非Gigi的私人泳池，而是瑰麗酒店的Club 53 泳池。其實黎姿的11億半山豪宅各種設施一應俱全，而且十分豪華，絕對可媲美五星級酒店。
超靚海景巨宅曝光
Gigi 曾在2001年《 倚天屠龍記 》中飾演「 趙敏 」一角令觀眾留下深刻印象，2004年她更憑藉《 金枝慾孽 》「 玉瑩小主 」一角奪得視后獎座。 自2008年嫁予大15歲富商馬廷強後便退出娛樂圈，婚後育有三名女兒，雙胞胎大女Patricia 與 Gianna 已滿11歲，細女 Pegella 則將滿9歲，Gigi 為保護三名女兒，少有讓她們的容貌曝光。
Gigi 雖已49歲，身材和樣貌都仍 Keep 得勁 Fit，她分享自己的保養心得，包括在飲食上要營養均衡，除了高熱量、高脂肪的食物外，每樣種類的食物都可以吃，但不可多吃，而且只經簡單烹調、汁醬要全免，此外睡前四小時要避免進食和多喝溫水去水腫，並且要堅持每天做運動。