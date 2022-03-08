黎姿重提2004年《金枝慾孽》拍攝辛酸 與佘詩曼零下十幾度結冰撥扇未算最慘
2004年的TVB劇集《金枝慾孽》被視封為「TVB神劇」之一，劇集的卡士強勁，包括有張可頤、佘詩曼、黎姿、鄧萃雯、林保怡及陳豪等，除了平均收視高達32.5點佳績之外，《萬千星輝賀台慶2004》的頒獎禮上更奪得多個大獎，當中包括男、女主角林保怡及黎姿更憑此劇成為視帝和視后。但風光背後其實暗藏不少辛酸！近日黎姿就在小紅書上分享當年的「零下」拍攝內幕，真係聽到都覺得凍！
黎姿身處負十幾度環境撥扇呻熱
於2008年後息影轉戰商界，現時50歲的黎姿雖然頻顏在社交網站現身，不過要在電視框上再見到她的身影，就惟有靠節目重溫了！但其實息影多年的黎姿對演員生涯仍有留戀，近日她在「小紅書」分享育兒心得時，亦不忘重提當年的拍劇趣事，對《金枝慾孽》中飾演的「侯佳·玉瑩」一角尤其深刻：「我記得拍《金枝慾孽》的時候在北京拍攝，零下十多度，我們結冰了。因為那一場戲是說夏天的時候，妃子都穿薄薄的，我記得我跟佘詩曼是拿着那個扇子，就是『啊，好熱，好熱呀』，其實那個時候在心裏一直『好冷啊好冷啊』，但是也NG了，拍不到。」
黎姿寒天飲雪水
零下十幾度扮夏天仲要衣著單薄兼撥扇呻熱，真係聽到都覺得痛苦，但原來最慘嘅另有其事：「我跟佘詩曼講話那個白色的口氣出來，鏡頭出來就不行，導演呢，要求我們每一個演員開機前要喝一口冰水進身體裏面，讓身體全部裏面都是冰冰的，然後講話就沒有白色的口氣出來了。我們已經很冷，還是要喝冰水，拿着那個扇子『啊，好熱，好熱呀』，那真的『好冷啊好冷啊』，但是我覺得真的很開心的。」