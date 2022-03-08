黎姿重提2004年《金枝慾孽》拍攝辛酸 與佘詩曼零下十幾度結冰撥扇未算最慘

2004年的TVB劇集《金枝慾孽》被視封為「TVB神劇」之一，劇集的卡士強勁，包括有張可頤、佘詩曼、黎姿、鄧萃雯、林保怡及陳豪等，除了平均收視高達32.5點佳績之外，《萬千星輝賀台慶2004》的頒獎禮上更奪得多個大獎，當中包括男、女主角林保怡及黎姿更憑此劇成為視帝和視后。但風光背後其實暗藏不少辛酸！近日黎姿就在小紅書上分享當年的「零下」拍攝內幕，真係聽到都覺得凍！