50歲黎姿法國度假曬美腿 網民讚：青春美麗
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50歲嘅黎姿淡出娛圈後，凍齡有術，最近去法國玩不忘更新Instagram，十足十青春少女，難怪網民紛紛留言大讚：「魅力沒法擋」。
黎姿凍齡有術唔似50歲 法國度假曬美腿
今年50歲嘅黎姿與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，轉戰醫學美容生意，成功轉型成女強人。最近忙完一輪工作，黎姿飛咗去法國抖一抖，不時分享自己遊法國所見所聞，例如好貼地咁去街市買水果，但講到最吸睛嘅一定係黎姿大曬美腿嘅全身相，真係完全唔係50歲。
同場加映：黎姿富貴家教過程曝光 三女做家務有板有眼
黎姿早前分享了自己和三個寶貝女兒在豪宅中學習的過程。黎姿表示因為最近天氣不太穩定，所以在週末和假期的時候，自己都會跟女兒留在家中度過。除了玩遊戲、做手工等豐富的娛樂活動之外，黎姿亦會要求女兒們分擔家務。黎姿表示，要求女兒們分擔家務是為了培養她們的獨立性和責任感，讓他們從小學會如何照顧自己。
家中活動超級豐富 內外兼備超有家教
從影片中，我們看到黎姿和三個寶貝女兒一起美甲、整DIY手作、煮嘢食、種盆栽等等，家中活動都超級豐富。黎姿在影片尾段亦拍下了女兒做家務的場面，可見三個小朋友年紀小小，但做起家務的時候的確有板有眼。雖然黎姿一家坐擁上億身家，但黎姿依然拒絕令女兒們變成公主病，可見於養育小朋友方面，黎姿的確有一手！
熱愛運動的黎姿，雖然已經50歲，但依然堅持每天做運動，所以身形和樣貌都Keep得很好。在黎姿上傳到社交平台上的影片中，可見她家中設有運動器材名牌TECHNOGYM的跑步機，該型號的跑步機價值$18000美金起，超級富貴！