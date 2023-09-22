51歲黎姿狀態大勇出席公開活動 滿面骨膠原卻慘遭網民狠批
網民彈多過讚
Gigi將於下月1號踏入52歲，但她身上依然零老態零皺紋，臉上脹卜卜充滿骨膠原，而且更變得愈來愈年輕似足少女，甚至還勝過現時的TVB年輕花旦！雖然凍齡術有功，但不少網民都彈多過讚，留言稱「睇個妝，十足似係少林足球個女主角趙薇」、「塊面唔識郁」、「唔睇字都唔知邊個」、「完全唔似細细粒！」、「Keep住打針女神樣」、「佢今次真係重手咗」等等。
承認還有戲癮
平日雖然忙於處理公司業務同照顧家庭，Gigi都表示會定期做身體檢查，又會重視自己個人時間，盡量令身心得到平衡同健康，例如行山、做運動以及睇戲等。被問到鍾意睇戲，現在還有沒有戲癮，她笑稱：「心思思想拍下，但冇時間，都係唔諗喇，平時都會睇舊柏檔嘅作品，自己就分身不暇，雖然我都好鍾意演戲，但時間許可唔到。」她還透露女兒都有看過自己的作品，例如《倚天屠龍記》，但出面勾心鬥角的《金枝慾孽》則還未看：「等細女再大啲先，唔知會唔會過時唔想睇！」
教女兒如何揀男仔
Gigi的孖女現時都已經13歲，被問及會否支持女兒拍拖，她似乎有少少抗拒：「佢哋未有拍拖，但希望愈遲越好，最好18歲 ，雖然依家呢個年代18歲都比較遲，但都愈遲好啦。」她還表示有教女兒揀男仔的眼光：「我會教佢哋唔可以淨係睇外表，都要內外兼顧，要睇埋男仔有冇愛心，有冇『擔帶』，性格都好緊要，兩樣一齊睇，緣份到就會嚟！」
黎姿：謝謝你給我開心幸福
黎姿（現名馬黎珈而）2008年宣佈全面退出娛樂圈，同年下嫁商人馬廷強，婚後育有3個寶貝女兒，一家五口幸福溫馨。黎姿曾在結婚13周年時，於社交平台激罕大晒與老公合照，相中夫妻二人露出燦爛笑容，恩愛程度羨煞旁人，黎姿又留言道：
「維繫感情就好似栽種植物，要用心灌溉，先至會長得健康茂盛，開花結果。13年的婚姻，不算長也不太短，謝謝你願意和我一起投放養分悉心栽培。雖然有時口裏會嫌你囉嗦，但其實你的無微不至、愛錫和保護，我是感受到的。你知道我鍾意花，每年都親自準備最美的鮮花送給我，謝謝你給了我13年的開心幸福！Happy Anniversary to Us！」
罕有受訪提及老公 一個 二人相愛最關鍵三個字
黎姿日前接受內地節目《魯豫有約》訪問，講起與老公馬先生的感情，分享為何認定對方做老公。黎姿講起自己決定嫁給馬廷強，是因為對方的優點：
「嫁一個人，我覺得最重要就是他很有愛心，第二是很有擔當，才能成為我的丈夫，因為沒有擔當的男人，我覺得做朋友就好了。我覺得我老公是一個很有智慧的人，他是一個做人做得很好的人。」
期間主持魯豫提到，馬廷強為人低調，黎姿都表示要向老公學習，又指自己不完美，但有老公愛錫，有幸成為老公的驕傲：
「我的人生是匆匆忙忙的，每一次我覺得很低潮時，盡量用另外一個角度去看事情。我不是完美的人，我都有情緒，現在我的丈夫很疼我，他就是很驕傲他的老婆是很獨立，也很溫柔的。」
奢華室內泳池意外曝光？
50歲「凍齡女神」黎姿08年與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，老公於07年豪花3億港元買下半山豪宅讓一家人居住，目前已升值至11億港元。早前黎姿在IG上載做瑜珈的影片，教大家減拜拜肉，眼見她身後是一個極奢華的室內泳池，有一大幅落地玻璃分隔瑜珈房和泳池，兩名女兒正在池中暢泳，不禁令人羨慕她擁有奢華私人泳池，不過有網民就發現原來並非Gigi的私人泳池，而是瑰麗酒店的Club 53 泳池。其實黎姿的11億半山豪宅各種設施一應俱全，而且十分豪華，絕對可媲美五星級酒店。
超靚海景巨宅曝光
Gigi 曾在2001年《 倚天屠龍記 》中飾演「 趙敏 」一角令觀眾留下深刻印象，2004年她更憑藉《 金枝慾孽 》「 玉瑩小主 」一角奪得視后獎座。 自2008年嫁予大15歲富商馬廷強後便退出娛樂圈，婚後育有三名女兒，雙胞胎大女Patricia 與Gianna 已滿11歲，細女Pegella 則將滿10歲，Gigi 為保護三名女兒，少有讓她們的容貌曝光。
Gigi 雖已50歲，身材和樣貌都仍 Keep 得勁 Fit，她分享自己的保養心得，包括在飲食上要營養均衡，除了高熱量、高脂肪的食物外，每樣種類的食物都可以吃，但不可多吃，而且只經簡單烹調、汁醬要全免，此外睡前四小時要避免進食和多喝溫水去水腫，並且要堅持每天做運動。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！