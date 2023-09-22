51歲黎姿狀態大勇出席公開活動 滿面骨膠原卻慘遭網民狠批

現年51歲的Gigi黎姿（現名：馬黎珈而）雖然已退出演藝圈多年，但貴為醫學美容上市公司CEO的她依然保養得宜，獲外界大讚凍齡有術，不像3女之母。昨日（21日）她以一身粉紅色現身關注乳癌活動，久違地再公開露面，黎姿的狀態繼續fit到爆，零皺紋零老態，不過卻慘遭網民狠批……