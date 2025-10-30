全民造星6｜22號黎子琛Alvin Lai背景IG起底！18歲INFP中五學生 街舞籃球樣樣精通

ViuTV年度選秀盛事《全民造星VI》再度掀起全城熱話，今屆96位參賽者各具特色，力爭成為舞台上最耀眼的新星。在眾多年輕面孔中，22號參賽者黎子琛（Alvin Lai）憑藉其陽光活力的形象和「識唱歌跳舞嘅運動員」的獨特定位，成功吸引了不少觀眾的目光。今年僅18歲的他，還是一名中五學生，卻已展現出超乎年齡的舞台魅力和謙遜態度。本文將為你全面起底黎子琛Alvin Lai的個人背景、才藝專長、參賽目標及社交媒體，讓你深入了解這位潛力新星的魅力所在。