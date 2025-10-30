全民造星6｜22號黎子琛Alvin Lai背景IG起底！18歲INFP中五學生 街舞籃球樣樣精通
黎子琛個人資料：
基本資訊
黎子琛（Alvin Lai）是《全民造星VI》的22號參賽者，參賽時年僅18歲，是一名應屆中五學生。他於2007年6月10日出生，年輕有為，充滿青春氣息。在舞台上，他以結合運動與表演的獨特風格示人，希望透過比賽平台，將自己最熱愛的事物呈現給廣大觀眾，並讓更多人認識到他對表演的熱誠。
身高體重和星座
黎子琛擁有170cm的身高和70kg的體重，體格結實，充滿運動員的風範，這也與他熱愛打籃球的興趣不謀而合。他的生日是6月10日，屬於雙子座。雙子座的人通常被認為充滿好奇心、適應力強且多才多藝，這些特質似乎也體現在黎子琛身上，他不僅擅長跳舞，還會唱歌和打籃球，展現了動靜皆宜的一面。
MBTI性格類型
在近年風靡全球的MBTI十六型人格測試中，黎子琛的類型是INFP，即「調停者」。INFP類型的人通常內心世界豐富、充滿理想主義，並且非常重視個人價值觀。他們外表看似文靜，內心卻充滿熱情和創意。這個性格類型或許能解釋為何黎子琛的座右銘是「幫助別人，做嘢要謙虛」，他不僅追求舞台上的自我實現，更懷有一顆善良和謙遜的心，期望能為身邊的人帶來正面影響。
黎子琛的才藝和專長：
黎子琛的自我介紹是「識唱歌跳舞嘅運動員」，這句話精準地概括了他的三大核心專長，展現出他作為表演者的全面性。
跳舞（街舞）
跳舞是黎子琛最主要的才藝，官方資料中特別註明他擅長的是「街舞」（Street Dance）。街舞講求力量、節奏感和個人風格，這與他充滿活力的運動員形象完美契合。在《全民造星》這個極度考驗參賽者舞蹈實力的舞台上，擁有扎實的街舞底子無疑是一大優勢。觀眾可以期待他在比賽中帶來充滿爆發力和個人魅力的舞蹈表演，用身體語言訴說自己的故事。
唱歌
除了精於舞技，黎子琛也將唱歌列為自己的專長之一。能歌善舞是成為全方位偶像的必備條件，而黎子琛在這兩方面都下過苦功。他的音樂品味廣泛，喜愛的歌手橫跨本地實力派與國際巨星，相信這也為他的歌唱風格帶來了豐富的養分。在比賽中，他如何將歌聲與舞蹈結合，創造出屬於自己的獨特舞台，將是粉絲們關注的一大焦點。
打籃球
打籃球不僅是黎子琛的興趣，更是他專長的一部分。這項運動鍛鍊了他的體能、反應速度和團隊合作精神，這些素質對於應對高強度的選秀比賽至關重要。籃球場上揮灑汗水的陽光形象，也為他增添了一份鄰家男孩的親切感，讓他成功地在眾多參賽者中建立起鮮明的「運動型男孩」人設，吸引不同層面的粉絲支持。
黎子琛的興趣和愛好：
日常愛好
黎子琛的日常愛好與他的專長高度重疊，包括唱歌、跳舞和打籃球。這反映出他是一位將熱情融入生活的年輕人，無論是練習還是閒暇，他都沉浸在自己喜愛的事物中。這種對興趣的專注和投入，是他能夠在舞台上發光發熱的關鍵。對他而言，這些不僅是為了比賽而準備的技能，更是構成他個人身份的重要部分。
特別技能
在眾多才藝之外，黎子琛透露自己有一項非常有趣的特別技能——「大力」。這個看似簡單的形容，卻為他的形象增添了一絲反差萌。這位在舞台上靈活舞動的少年，私下原來是個「大力仔」。這項技能或許能在某些表演或綜藝環節中成為意想不到的亮點，也讓他的形象更加立體和貼地，拉近了與觀眾的距離。
黎子琛的音樂品味：
最喜愛的歌手
從黎子琛喜愛的歌手名單中，可以窺見他多元的音樂取向。他欣賞的本地歌手包括張敬軒、MC張天賦和Jay Fung馮允謙，這三位都是現今香港樂壇中公認的實力唱將，以唱功和音樂創作聞名。這顯示黎子琛在音樂上追求高品質的演繹。同時，他也喜歡國際級偶像——防彈少年團（BTS）的成員Jungkook（田柾國），Jungkook以其全能的唱跳實力風靡全球。這份名單結合了Canto-pop的深度與K-pop的舞台魅力，預示著黎子琛未來可能發展的演藝路線。
最喜愛的歌曲
他最喜愛的歌曲是張敬軒的《會再見的》。這首歌充滿了溫暖和希望的訊息，歌詞圍繞著告別與重逢的主題。選擇這首歌可能反映了黎子琛內心重情義、感性的一面，也可能寄託了他對未來無論順逆都能與支持者「再見」的期盼。
黎子琛參加《全民造星VI》：
參賽目標
對於參加《全民造星VI》，黎子琛抱持著一個非常純粹和真誠的目標：「希望可以透過呢個舞台做我鍾意做嘅嘢，同埋想俾人睇到自己。」這番話沒有過多的豪言壯語，卻道出了一個年輕人對夢想最樸實的追求。他渴望的不是一夜成名，而是一個能夠盡情展現熱情、被大眾看見和認可的機會。這種專注於過程和自我表達的態度，讓他在激烈的競爭中顯得格外踏實。
自我介紹
「識唱歌跳舞嘅運動員」——這個自我介紹簡潔而有力，成功地為他塑造了記憶點。它不僅點出了他的核心技能，更將「運動員」這個充滿陽光、健康和拼搏精神的標籤融入其中，使他的形象更加鮮明。在選秀節目中，一個清晰的定位是突圍而出的關鍵，黎子琛的自我介紹無疑為他打下了良好的基礎。
預計成績
當被問及預計自己在比賽中的名次時，黎子琛的答案是「60強」。這個答案充分體現了他的謙虛和務實。面對未知的挑戰，他沒有好高騖遠，而是設定了一個腳踏實地的短期目標。這份謙遜的態度與他的座右銘不謀而合，也讓觀眾對這位不驕不躁的年輕人留下了極佳的印象。
黎子琛的社交媒體：
Instagram帳號
想緊貼黎子琛的最新動態和比賽花絮，可以關注他的個人Instagram帳號。他的IG帳號是 @alvinlai_610。透過他的社交平台，粉絲們可以更深入地了解他舞台下的生活點滴，並為他的《全民造星VI》之旅送上支持和鼓勵。
其他社交平台
根據官方資料，黎子琛亦有使用Threads，帳號與Instagram同樣為 @alvinlai_610，粉絲們可以同時關注，捕捉他更多元的分享。
黎子琛的個人特質：
座右銘
黎子琛的座右銘是「幫助別人，做嘢要謙虛」。這句話揭示了他善良和踏實的品格。在追求夢想的同時，他不忘關懷他人，並時刻提醒自己保持謙遜，這在競爭激烈的演藝圈中是極為可貴的品質。這句座右銘不僅是他的人生信條，也貫穿於他參賽的言行舉止之中，為他贏得了不少好感。
最滿意的身體部位
談及最滿意自己的身體部位，黎子琛給出的答案是「左邊眼」。這個獨特而具體的答案引人好奇，也為他增添了一絲神秘感。或許在他的左眼中，藏著對舞台的憧憬和堅定的信念。這個小細節讓他的人物形象更加豐滿，也成為粉絲們日後關注的焦點之一。