93歲黎宣證實離世｜黎姿姑媽演活丁蟹母親 結束逾70年初戀婚姻

今日（31日）傳出資深演員黎宣離世消息，其後女兒證實母親已於8月28日安詳辭世，享年93歲。這位演活無數慈母角色的「御用阿媽」，前年才獲頒演藝大獎，如今傳來噩耗，令人惋惜。其與初戀丈夫逾70年的愛情故事亦隨之落幕，究竟這位演藝世家出身的戲骨有著怎樣的傳奇一生？