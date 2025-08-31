93歲黎宣證實離世｜黎姿姑媽演活丁蟹母親 結束逾70年初戀婚姻
前藝人杜兆津發文悼念 黎宣女兒證實死訊
資深演員黎宣離世的消息，最先由前藝人杜兆津於影片平台傳出，他分享了與黎宣的聚會合照，並寫道：「願師母黎宣一路走好！」消息旋即引起外界關注。其後，黎宣女兒亦向傳媒證實母親的死訊，表示黎宣已於8月28日凌晨3時21分與世長辭，享年93歲。黎宣在生前演出過大量深入民心的母親角色，不少巨星如李司棋、薛家燕等都曾在劇中演過她的子女，她的離去，象徵著一個時代的印記悄然落幕。
黎宣演活丁蟹母親成經典 前年獲大獎成絕響
黎宣的演藝生涯橫跨數十年，在無綫電視效力期間，參演過無數經典劇集，包括《帝女花》、《流金歲月》、《法證先鋒》及《珠光寶氣》等，當中以慈母及德高望重的長輩角色最為人熟悉。其中，她在神劇《大時代》中飾演丁蟹（鄭少秋飾）的母親，其精湛演技將角色的無奈與辛酸刻劃得入木三分，成為一代觀眾的集體回憶。黎宣於2012年拍畢《Only You 只有您》後正式退休，享受家庭生活。直至2023年，香港演藝人協會向她頒發「傑出演藝大獎」，以表揚她對演藝界的畢生貢獻，沒想到這個獎項竟成為她最後的公開榮譽。
黎宣出身顯赫電影世家 與初戀丈夫廝守逾70載
黎宣的傳奇不只在於幕前，其家世背景同樣顯赫。她的父親是「香港電影之父」黎民偉，母親是知名演員林楚楚，堂姐是粵語片演員黎灼灼，而最為年輕一代熟悉的，則是她的侄女、一代女神黎姿。黎宣自小在戰亂中成長，年紀輕輕已投身舞台劇。1949年來港後，輾轉到北京進修表演藝術，並邂逅了初戀情人兼丈夫高宏。二人在1951年結婚，婚後育有三女，恩愛超過70年，直至丈夫離世。這段從一而終的愛情故事，在紛擾的娛樂圈中實屬一段佳話，如今隨著黎宣的離去，這段童話般的愛情也正式劃上句點。
黎宣淡出娛樂圈後仍有不時出席演藝活動，兒孫滿堂的她退休後經常同老公行街拍拖享清福。雖然因為年紀大而身體變差，但仍腦筋靈活精神奕奕，今次得獎亦流露出鬼馬表情，令觀眾即時憶起她演出的經典角色。