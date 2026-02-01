非常檢控觀｜黎寬怡平板變34D超震撼 自爆靠兩招升Cup 惹網民熱議

「東張女神」黎寬怡（貓仔）再度憑藉火辣比堅尼Look掀起全城熱議！在TVB新劇《非常檢控觀》第18集中，這位現年 31歲 的性感女神穿起彩藍三點式泳衣，零贅肉完美身形配上 34D澎湃上圍 震懾全場。更令人驚嘆的是，該劇在2023年拍攝時，貓仔仍是單身，去年2月出嫁的她即將迎來人妻一周年，令這次演出儼如「婚前告別單身作」。加上她由6年前 29吋平板身形 神奇蛻變成現時的驕人曲線，這個「再度發育」的驚人變化，讓網民紛紛熱議這位隱藏級身形女神的完美蛻變。

34D比堅尼震懾全場

前晚《非常檢控觀》第18集播出，劇情講述包子廉（吳天佑飾）與女伴在酒店泳池嬉鬧暢泳的場面，雖然只是短短幾分鐘戲份，但黎寬怡身穿彩藍三點式比堅尼的性感造型瞬間成為全集焦點。她零贅肉的完美身形配上34D澎湃上圍，整個人撲向「超級巨胸」吳天佑的一幕更是火辣到爆燈，網民紛紛留言大讚「身形勁正」、「型到震」，甚至有人直言「睇到流鼻血」。值得一提的是，該劇集在2023年進行拍攝，當時黎寬怡尚未結婚。她在去年2月16日出嫁，眨眼間就結婚一周年。因此，觀眾現時在螢幕上看到的火辣演出，實際上是她婚前的珍貴畫面，被網民形容為「告別單身的性感演出」，更添話題性。

神奇升級惹網民熱議

在這場泳池戲中，無綫知名大隻仔吳天佑同樣以健碩身形搶鏡，他那「超級巨胸」肌肉線條配上迷人笑容，與黎寬怡的零贅肉身形形成完美對比。兩人在水中的親密互動充滿化學作用，雖然嚴格來說並非劇情重點，但憑藉完美Body及超親密互動成功贏取全場焦點。網民大讚這對組合「養眼到爆」，更有人笑言「呢個畫面要重播十次」。最令網民津津樂道的是黎寬怡的身形變化。翻查資料發現，她於2017年報名面試港姐時的三圍數字為 29″、27″、35.5″，上圍明顯屬於平板身形。但到了2022年參選《香港小姐再競選》時，她聲稱當時的三圍數字已變成 33.5″、23.5″、35″，配上171cm高的身形狀態fit爆。短短5年間上圍由29吋升級至接近34吋，這個「再度發育」的驚人變化引起網民熱烈討論。

貓仔親解修身秘訣 網民半信半疑

面對網民對身形變化的疑問，黎寬怡曾透露自己是靠健康減肥及運動修身，才令身形變得更好。她強調沒有採用任何不健康的方法，純粹是透過持之以恆的運動和飲食控制達到現時的完美身形。不過網民對這個解釋似乎半信半疑，有人笑言「運動可以令胸部變大咩」，亦有人認為「無論點都要讚佢努力」。黎寬怡在《東張西望》中一直以專業主持形象示人，甚少有機會展示身形，今次在《非常檢控觀》中的比堅尼造型可謂是激罕演出。網民紛紛大讚她「禾稈冚珍珠」，原來擁有如此驕人的隱藏級身形。有網民留言表示「平時睇東張完全估唔到佢身形咁正」、「真係人不可貌相」，更有人建議她應該多拍泳裝戲「造福觀眾」。部分網民更翻出她以往的訪問片段作對比，驚嘆變化之大。

蔣家旻粉色系造型獲馬德鐘激讚

除了泳池戲搶鏡外，蔣家旻（Angel）在劇中的造型同樣備受網民讚賞。她在酒店場景中身穿斜肩上裝，配以悠閒草帽及鮮色織物大型花花耳環，粉色系亮相相當搶眼。由於角色善昱人設偏向睿智兼有氣質，令Angel整體感覺十分討好，網民大讚「粉紅色勁襯Angel」。連「馬神」馬德鐘也有正評她，Angel受訪時開心表示：「馬神都有同我講過，話我喺劇入面好靚好精靈。」

黎寬怡 非常檢控觀 黎寬怡身穿彩藍三點式比堅尼的性感造型，瞬間成為全集焦點。（圖片來源：TVB）
黎寬怡 非常檢控觀 黎寬怡撲向「超級巨胸」吳天佑！（圖片來源：TVB）
黎寬怡 非常檢控觀 黎寬怡與吳天佑鴛鴦戲水！（圖片來源：TVB）
黎寬怡 非常檢控觀 吳天佑展示超級巨胸肌肉線條與黎寬怡親密互動。（圖片來源：TVB）
黎寬怡 非常檢控觀 蔣家旻粉色系造型獲網民激讚。（圖片來源：TVB）
黎寬怡 非常檢控觀 黎寬怡（右）忽然澎湃，成功擊退對手。（圖片來源：TVB）
黎寬怡 非常檢控觀 黎寬怡穿彩藍三點式比堅尼展現零贅肉完美身形。（圖片來源：TVB）
黎寬怡 非常檢控觀 黎寬怡忽然升cup，令人眼前一亮！（圖片來源：TVB）
黎寬怡 非常檢控觀 黎寬怡2017年選港姐時平平無奇。（圖片來源：TVB）
黎寬怡 非常檢控觀 黎寬怡2017年選港姐時指，希望這套泳衣可以幫到她。（圖片來源：TVB）
黎寬怡 非常檢控觀 黎寬怡以往的身形不甚出眾。（圖片來源：TVB）
