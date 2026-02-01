非常檢控觀｜黎寬怡平板變34D超震撼 自爆靠兩招升Cup 惹網民熱議

「東張女神」黎寬怡（貓仔）再度憑藉火辣比堅尼Look掀起全城熱議！在TVB新劇《非常檢控觀》第18集中，這位現年 31歲 的性感女神穿起彩藍三點式泳衣，零贅肉完美身形配上 34D澎湃上圍 震懾全場。更令人驚嘆的是，該劇在2023年拍攝時，貓仔仍是單身，去年2月出嫁的她即將迎來人妻一周年，令這次演出儼如「婚前告別單身作」。加上她由6年前 29吋平板身形 神奇蛻變成現時的驕人曲線，這個「再度發育」的驚人變化，讓網民紛紛熱議這位隱藏級身形女神的完美蛻變。