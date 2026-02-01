非常檢控觀｜黎寬怡平板變34D超震撼 自爆靠兩招升Cup 惹網民熱議
34D比堅尼震懾全場
前晚《非常檢控觀》第18集播出，劇情講述包子廉（吳天佑飾）與女伴在酒店泳池嬉鬧暢泳的場面，雖然只是短短幾分鐘戲份，但黎寬怡身穿彩藍三點式比堅尼的性感造型瞬間成為全集焦點。她零贅肉的完美身形配上34D澎湃上圍，整個人撲向「超級巨胸」吳天佑的一幕更是火辣到爆燈，網民紛紛留言大讚「身形勁正」、「型到震」，甚至有人直言「睇到流鼻血」。值得一提的是，該劇集在2023年進行拍攝，當時黎寬怡尚未結婚。她在去年2月16日出嫁，眨眼間就結婚一周年。因此，觀眾現時在螢幕上看到的火辣演出，實際上是她婚前的珍貴畫面，被網民形容為「告別單身的性感演出」，更添話題性。
神奇升級惹網民熱議
在這場泳池戲中，無綫知名大隻仔吳天佑同樣以健碩身形搶鏡，他那「超級巨胸」肌肉線條配上迷人笑容，與黎寬怡的零贅肉身形形成完美對比。兩人在水中的親密互動充滿化學作用，雖然嚴格來說並非劇情重點，但憑藉完美Body及超親密互動成功贏取全場焦點。網民大讚這對組合「養眼到爆」，更有人笑言「呢個畫面要重播十次」。最令網民津津樂道的是黎寬怡的身形變化。翻查資料發現，她於2017年報名面試港姐時的三圍數字為 29″、27″、35.5″，上圍明顯屬於平板身形。但到了2022年參選《香港小姐再競選》時，她聲稱當時的三圍數字已變成 33.5″、23.5″、35″，配上171cm高的身形狀態fit爆。短短5年間上圍由29吋升級至接近34吋，這個「再度發育」的驚人變化引起網民熱烈討論。
貓仔親解修身秘訣 網民半信半疑
面對網民對身形變化的疑問，黎寬怡曾透露自己是靠健康減肥及運動修身，才令身形變得更好。她強調沒有採用任何不健康的方法，純粹是透過持之以恆的運動和飲食控制達到現時的完美身形。不過網民對這個解釋似乎半信半疑，有人笑言「運動可以令胸部變大咩」，亦有人認為「無論點都要讚佢努力」。黎寬怡在《東張西望》中一直以專業主持形象示人，甚少有機會展示身形，今次在《非常檢控觀》中的比堅尼造型可謂是激罕演出。網民紛紛大讚她「禾稈冚珍珠」，原來擁有如此驕人的隱藏級身形。有網民留言表示「平時睇東張完全估唔到佢身形咁正」、「真係人不可貌相」，更有人建議她應該多拍泳裝戲「造福觀眾」。部分網民更翻出她以往的訪問片段作對比，驚嘆變化之大。
蔣家旻粉色系造型獲馬德鐘激讚
除了泳池戲搶鏡外，蔣家旻（Angel）在劇中的造型同樣備受網民讚賞。她在酒店場景中身穿斜肩上裝，配以悠閒草帽及鮮色織物大型花花耳環，粉色系亮相相當搶眼。由於角色善昱人設偏向睿智兼有氣質，令Angel整體感覺十分討好，網民大讚「粉紅色勁襯Angel」。連「馬神」馬德鐘也有正評她，Angel受訪時開心表示：「馬神都有同我講過，話我喺劇入面好靚好精靈。」