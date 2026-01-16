76歲黎彼得坐輪椅「吊鹽水」畫面曝光 面色蒼白身體極虛弱 去年曾因流感入ICU
76歲殿堂級填詞人黎彼得日前極罕現身向雪懷演唱會，豈料一出場即嚇壞全場觀眾！只見這位「鬼馬才子」坐在輪椅上，手掛點滴瓶，面容憔悴，由工作人員推著鹽水架緩緩上台，虛弱模樣令人心酸。不過當他一開口說話，全場隨即爆笑，原來這竟是兩位老友精心安排的搞笑橋段！
黎彼得坐輪椅吊鹽水上台全場震驚
影片可見，當黎彼得現身時，整個人坐在輪椅上，手上掛著點滴瓶，面容看起來相當憔悴，配合昏暗的燈光效果，不少觀眾都擔心他是否病重入院後仍堅持現身撐場。現場氣氛一度變得凝重，大家都為這位才子的健康狀況感到憂心，畢竟他近年來多次因為健康問題而需要暫停工作。
原來是搞笑表演環節觀眾鬆一口氣
然而當黎彼得一開口，全場隨即爆笑不已。原來這只是他與向雪懷精心安排的表演環節，旨在以自嘲方式展現「兩位老藝人的搞笑聚會」。他在台上與向雪懷談笑風生，大談當年填詞的輝煌歲月，甚至幽默地拿自己的身體狀況開玩笑，盡顯其一貫的「頑童」作風。雖然是表演，但亦側面反映了兩人的深厚交情，以及黎彼得面對健康問題時的樂觀態度。
黎彼得曾因流感入ICU險象環生
雖然當晚的「病容」是演戲，但黎彼得近年確實因流感入過深切治療部，情況一度相當危險。他透露當時大小二便都有困難，需要插尿喉，更輸了兩包血等等，醫生發現他不但患有貧血、糖尿病，腎功能指數亦過高。經過一輪治療後，他出院時已暴瘦了十幾磅，身體狀況令人擔憂。原以為其身體已慢慢回復，想不到又多次因健康問題暫停網上節目。
網台節目突然停更令粉絲憂心
黎彼得的網台節目兩個月前突然停止更新，他忽然「人間蒸發」，一度令粉絲和圈中好友都非常擔心他的近況。這位曾經創作無數經典歌詞的才子，近年來健康問題頻頻，每次出現都讓人格外珍惜。今次能夠在演唱會上看到他精神奕奕地與好友互動，相信不少人都鬆了一口氣，希望他能夠好好保重身體，繼續為樂壇帶來更多驚喜。
圖片來源：小紅書、[email protected]、youtube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK、youtube@TVB (official、YouTube@無綫娛樂新聞台截圖、《愛回家》截圖