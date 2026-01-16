76歲黎彼得坐輪椅「吊鹽水」畫面曝光 面色蒼白身體極虛弱 去年曾因流感入ICU

76歲殿堂級填詞人黎彼得日前極罕現身向雪懷演唱會，豈料一出場即嚇壞全場觀眾！只見這位「鬼馬才子」坐在輪椅上，手掛點滴瓶，面容憔悴，由工作人員推著鹽水架緩緩上台，虛弱模樣令人心酸。不過當他一開口說話，全場隨即爆笑，原來這竟是兩位老友精心安排的搞笑橋段！