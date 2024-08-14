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黎彼得批周星馳「唔係好人」 同枱食飯冇偈傾 仲永冇做1件事

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繼王晶早前在其YouTube頻道爆出星爺周星馳的秘聞後，近日黎彼得主持YouTube節目時，亦有提及同吳孟達及星爺食飯的往事，之後他接受傳媒訪問，更評價星爺「唔係好人」，指兩人從來都冇偈傾！

黎彼得 揭星爺食飯永冇埋單

現年72歲的黎彼得去年已完約離巢TVB，近日他主持YouTube節目《玖噏秘笈》，大爆不少自己在圈中的經歷，亦提及不少同圈中朋友的趣事，其中一集「名人飯局」，就講到他同星爺達哥食飯，試過一餐飯便食了近2萬港元，最後由達哥負責埋單，他說：「仲使講？周星馳點會埋單！」但他補充指兩人可能私下會計返條數。

黎彼得 黎彼得主持的節目《玖噏秘笈》逢星期四晚上播出。（圖片來源：YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）
黎彼得主持的節目《玖噏秘笈》逢星期四晚上播出。（圖片來源：YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）
黎彼得 黎彼得同已故達哥是多年好友，以往經常一齊食飯。（圖片來源：《逃學威龍》截圖）
黎彼得同已故達哥是多年好友，以往經常一齊食飯。（圖片來源：《逃學威龍》截圖）

與星爺同枱食飯各自修行

之後黎彼得接受傳媒訪問，再提及同星爺達哥的飯局，他直言和星爺是同枱食飯各自修行，從來都冇偈傾，而且次次都係由達哥埋單。他又直言星爺「好cool、好mean睇唔起人，絕唔係好人」，不過他亦不當對方是「周星馳」，所以星爺不敢對他「憞起個款」，只是無視他。

黎彼得 1993年，黎彼得在電影《唐伯虎點秋香》中飾演滿身紋身的華府老師，最令人印象深刻。（圖片來源：《唐伯虎點秋香》截圖）
1993年，黎彼得在電影《唐伯虎點秋香》中飾演滿身紋身的華府老師，最令人印象深刻。（圖片來源：《唐伯虎點秋香》截圖）

同星爺合作過5部電影

黎彼得哥坦言自己都幾十歲，星爺都冇角色可以給他做，所以兩人冇可能再合作。睇翻以往黎彼曾被封為「周星馳御用配角」之一，但原來只同星爺合作過5部電影，包括：

1990《望夫成龍》黎先生
1991《逃學威龍》王Sir
1992《武狀元蘇乞兒》考官
1993《唐伯虎點秋香》華府老師西賓
1994《破壞之王》冰室食客

黎彼得 1994年電影《破壞之王》中飾演發現湯入面有烏蠅的冰室食客，仲用報紙打星爺個頭！這也是黎彼得最後一次與星爺合作。（圖片來源：《破壞之王》截圖）
1994年電影《破壞之王》中飾演發現湯入面有烏蠅的冰室食客，仲用報紙打星爺個頭！這也是黎彼得最後一次與星爺合作。（圖片來源：《破壞之王》截圖）
黎彼得 1991年《逃學威龍》黎彼得又曾飾演臥底警察王Sir。（圖片來源：《逃學威龍》截圖）
1991年《逃學威龍》黎彼得又曾飾演臥底警察王Sir。（圖片來源：《逃學威龍》截圖）

網民嘲：星爺唔同佢講嘢就衰人

有網民不滿星爺經常被消費：「周星星唔係好人呢個話題講足廿年」、「唔消費周係咪無新聞出？」、「呢排做咩起勢攻星爺？」、「都幾廿歲人仲消費周星馳嚟make attention」、「個個都出嚟消費周星馳，我睇佢做戲要知佢咩人品？」

亦有網民批評黎彼得指星爺「唔係好人」的說法：「人哋返工你當識朋友，唔同你傾計就一律當衰人」、「一定要同你有話題架咩，唔同你有話題就睇你唔起咩」、「而家返工定傾計」、「人哋唔想同佢講嘢就話唔係好人」、「喺佢心目中，大劉送錢畀佢咪好人囉，星爺唔同佢講嘢就衰人」等。

爆古天樂常請病假唔見影

此外，黎彼得又指同古天樂拍TVB劇《尋秦記》時，雖然古仔零架子，但兩人唔知點解都係冇乜話題。他更爆料指當日開工，古仔經常請病假唔見影，即使兩人有對手戲都要各有各拍，他表示：「咁佢有醫生紙，唯有跳拍佢啲戲再剪返去。」

黎彼得 2001年《尋秦記》中黎彼得曾飾演趙王，與古天樂有對手戲但不多。（圖片來源：《尋秦記》劇照）
2001年《尋秦記》中黎彼得曾飾演趙王，與古天樂有對手戲但不多。（圖片來源：《尋秦記》劇照）

即睇黎彼得講名人飯局：同星爺達哥食飯邊個埋單？

相關文章：王晶再爆與周星馳決裂內幕 《千王之王2000》設陷阱當面鬧爆星爺！

黎彼得 曾為許冠傑寫《浪子心聲》

黎彼得年幼喪父家貧輟學，對中文有濃厚興趣的他半工讀苦學，又因參加徵文比賽而有機會在報章寫專欄，及後輾轉經朋友介紹與許冠傑合作寫歌詞，經典詞作包括《打雀英雄傳》、《浪子心聲》、《世事如棋》、《財神到》、《尖沙咀Susie》、《賣身契》等，其創作的作品雅俗共賞，不少流行至今。

黎彼得 黎彼得曾為許冠傑不少經典廣東作品填詞。（圖片來源：YouTube@big big channel）
黎彼得曾為許冠傑不少經典廣東作品填詞。（圖片來源：YouTube@big big channel）

黎彼得獲「鬼馬填詞人」稱號

80年代黎彼得又為張國榮填過《Monica》、梅艷芳《將冰山劈開》等都成為經典廣東歌，而他與許冠傑合作填詞的作品更是多不勝數，至今填詞量逾200首。被冠以「鬼馬填詞人」的稱號。一代詞人作品雅俗共賞，連男神黃子華都對黎彼得的才華讚不絕口。08年，黎彼得更獲頒CASH頒獎音樂成就大獎，表揚他對樂壇的貢獻。

黎彼得 （圖片來源：《Monica》MV截圖）
（圖片來源：《Monica》MV截圖）
黎彼得 （圖片來源：無綫影片截圖）
（圖片來源：無綫影片截圖）

同發哥好老友

發哥周潤發90年代曾經出過唱片，佢首《12分十分吋》曾經紅極一時，仲攞過音樂獎項，呢隻歌就係Peter（黎彼得）同Paco（黃柏高）一齊做策劃，所以佢同Peter咁多年嚟都keep住聯絡，一得閒就會約埋出嚟傾偈敍舊！

黎彼得 黎彼得同發哥好老友，兩人不時相約敍舊。（圖片來源：新傳媒照片庫）
黎彼得同發哥好老友，兩人不時相約敍舊。（圖片來源：新傳媒照片庫）
黎彼得 本刊曾影到二人結伴到九龍城歎牛腩麵。（圖片來源：新傳媒照片庫）
本刊曾影到二人結伴到九龍城歎牛腩麵。（圖片來源：新傳媒照片庫）
黎彼得 發哥仲一路行一路搭住黎彼得膊頭。（圖片來源：新傳媒照片庫）
發哥仲一路行一路搭住黎彼得膊頭。（圖片來源：新傳媒照片庫）

即睇【大台寶藏】鬼馬黎彼得以「低」取勝：

黎彼有「鬼馬填詞人」稱號。

撰文：東方新地圖片來源：YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK、《逃學威龍》截圖、《唐伯虎點秋香》截圖、《破壞之王》截圖、《尋秦記》劇照、YouTube@big big channel、《Monica》MV截圖、無綫影片截圖、新傳媒照片庫

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