黎彼得離世｜遺作曝光 盤點經典作品因一角色成萬年金句

黎彼得離世消息震驚各界，這位演活無數市井小人物的傳奇演員正式告別觀眾。他在電影《唐伯虎點秋香》及劇集《愛·回家之開心速遞》中的演出深植人心，而他生前留下的最後遺作究竟是哪一部，他在臨終前的最後露面又分享了甚麼，背後真相令人唏噓。