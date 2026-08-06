黎彼得離世｜遺作曝光 盤點經典作品因一角色成萬年金句
黎彼得離世最後曝光於今年6月
黎彼得離世的消息傳出後外界紛紛關注他生前最後的幕前身影。根據資料顯示他在全媒體上的最後一次公開亮相是今年6月11日播出的網絡節目《玖噏秘笈》。當時他與鍾志光合作主持親自談及多次出入深切治療部及身體狀況，這也是他在今年三月中風臥床前預先錄製的節目，沒想到這竟成了他對觀眾最後的告別畫面。
影視戲劇最後作品2025年《贖夢》成大銀幕絕響
至於在影視戲劇方面黎彼得的最後大銀幕院線作品是2025年上映的心理驚悚電影《贖夢》。他在片中飾演華哥一角成為他留給影迷的最後電影演出。此外他在去年為HOY TV拍攝的劇集《我愛九龍城》中飾演家興，這也成為他在電視戲劇領域最後播出的參演劇集。
1989年《小男人周記》飾演鄭丹瑞的死黨「大古惑」
在《小男人周記》系列中，黎彼得將其寫詞時那份靈動地道的草根味完美延伸至大銀幕，飾演主角阿寬（鄭丹瑞 飾）的死黨「大古惑」。這個角色活脫脫是職場與生活中的「最佳損友」代表——性格世故圓滑、愛佔小便宜又喜好女色，但在關鍵時刻對兄弟卻絕對夠義氣。他與鄭丹瑞、陳欣健之間的互動火花四射，成功勾勒出八、九十年代都市男性的「Men’s Talk」心聲與生活縮影，即便戲份非最重，喜劇節奏卻精準得令人難忘。
1991年《逃學威龍》客串了命運悲慘的「臥底王Sir」
周星馳經典喜劇《逃學威龍》，黎彼得則客串了命運悲慘的「臥底王Sir」。作為達叔（吳孟達 飾）的警界老友，兩人聚會時不巧碰上黑幫頭目大飛（張耀揚 飾），導致其臥底身份當場暴露，最終在洗手間被對方殘忍掐死。這場戲雖然時間短暫，但他從最初的市井客套到身份敗露時的驚恐無措，將小人物在生死邊緣的掙扎演得極具戲劇張力，成為這部喜劇大作中少有且極具衝擊力的悲劇名場面。
1993年《唐伯虎點秋香》左青龍右白虎成萬年金句
回顧黎彼得的經典幕前作品不得不提他在星爺電影中的經典客串。他在《唐伯虎點秋香》中飾演教導華文及華武的華府私塾先生，一出場便展示紋身並高呼「我左青龍、右白虎，老牛在腰間，龍頭在胸口，人擋殺人，佛擋殺佛！」隨後卻因太激動誤被推開的門壓死。這短短幾分鐘的演出憑藉極強的喜劇節奏感成功締造了香港電影的萬年金句名場面。
1994年《破壞之王》食客發聲展現市井喜劇節奏
除了私塾老師外黎彼得在另一部經典電影《破壞之王》中的演出同樣令人印象深刻。他飾演一名在茶餐廳用餐的顧客因為在湯中發現異物而激動地與老闆理論。他以一句精警對白「嗱！呢啲就叫證明啦！」完美演繹出基層市民的狡黠，將極強的市井喜劇節奏感發揮得淋漓盡致。
1997年《難兄難弟》演活舊時代小人物人情味
在無綫電視黃金綠葉時期黎彼得塑造了無數深植人心的大叔形象。他在經典劇集《難兄難弟》中飾演包租公兼仲介人馮仁昆將舊時代香港小人物那種市儈狡黠卻又充滿人情味的特質演得活靈活現，成為不少電視觀眾心中的集體回憶。
2017–2021年《愛回家之開心速遞》馬豹組成大叔組合
近年黎彼得最深入民心的角色必定是處境劇《愛·回家之開心速遞》中的馬豹。他與劉丹及羅樂林及陳榮峻等資深演員組成被觀眾戲稱為道德三子的大叔組合演出生動自然且充滿默契深受年輕一代觀眾喜愛，可惜後來因心臟手術及合約問題無奈告別劇組。
ViuTV及HOYTV各大平台綻放最後光芒
離開無綫電視後黎彼得一直保持自由身並先後在不同平台亮相。他曾參演ViuTV原創劇集《三一如三》飾演山叔以及《極度俏郎君》中飾演骨精強，前年亦在劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》中飾演市井長輩王伯成為他在該台最後演出。同時他也獲邀為HOY TV拍攝，包括主持慢活主題節目《退休旅居新模式》及參演原創處境劇《我愛九龍城》。
經典角色深受年輕觀眾喜愛成集體回憶
黎彼得多年來演活無數市井角色其精湛演技早已獲得大眾肯定。無論是電影中的搞笑客串還是劇集裡的大叔形象他都展現出極強的喜劇節奏感，這些作品不僅被形容為「最為人津津樂道」，他與其他資深演員組成的組合更是「深受年輕觀眾喜愛」。他生前亦積極接受網絡媒體與YouTube頻道專訪大方分享健康狀況與演藝生涯的點滴為觀眾留下最真實的一面。