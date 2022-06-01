黎彼得

72歲黎彼得病癒首現身 自爆被某高層請食無情閉門羹 唔再乞求返《愛回家》

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72歲的黎彼得去年底因入院「通波仔」而被無綫勒令停工，《愛·回家之開心速遞》交代「豹叔」（黎彼得飾演）飛去加拿大探親，一去無回頭。口停手停的黎彼得，即使手術後病癒亦未被邀請復工，只靠契仔黃宗澤和「大劉」劉鑾雄相助度難關。日前黎彼得再度亮相無綫接受訪問，重提被停工一事，怒氣未消，更開名話唔會向監製和高層曾勵珍（珍姐）搖尾乞憐，重返《愛回家》的機會極微！

黎彼得 黎彼得日前亮相無綫的《聲生不息》接受訪問。
黎彼得日前亮相無綫的《聲生不息》節目，其後接受無綫娛樂新聞台訪問時，一提到復工無期即嬲到震。（圖片來源：[email protected]無綫娛樂新聞台截圖）
黎彼得 只因李玟與曾比特在《聲生不息》大唱由黎彼得作詞的張國榮名曲〈Monica〉。
只因李玟與曾比特在《聲生不息》大唱由黎彼得作詞的張國榮名曲〈Monica〉。（圖片來源：[email protected]無綫娛樂新聞台截圖）

黎彼得以填詞人身份亮相《聲生不息》

黎彼得去年因為接受「通波仔」手術而停工，雖然現已康復，但卻未獲無綫安排復出《愛·回家之開心速遞》，一度陷入經濟困境的他，曾向外表示無綫對他不聞不問，多得黃宗澤與大劉（劉鑾雄）出手相助才能度過難關，為此他心存感激。事隔半年，黎彼得獲邀亮相《聲生不息》接受訪問，全因李玟與曾比特在節目中獻唱他作詞的〈Monica〉。

黎彼得 黎彼得在訪問中大講自己近況。
黎彼得在訪問中大講近況。（圖片來源：[email protected]無綫娛樂新聞台截圖）
黎彼得 黎彼得大讚契仔Bosco超級孝順。
黎彼得大讚契仔Bosco超級孝順。（圖片來源：[email protected]無綫娛樂新聞台截圖）

黎彼得戒掉所有壞習慣

黎彼得病後首次現身幕前，見他面色紅潤精神不錯，他接受娛樂新聞台訪問時笑言：「多謝醫生醫我啦！」黎彼得指自己因為年齡問題要等派彩，睇吓以前私生活究竟檢唔檢點，黎彼得透露已戒掉所有壞習慣：「依家被迫聽話囉，其實個心都囉囉攣㗎，都好想咩㗎！但依家嫖賭飲吹戒晒咯！」黎彼得在訪問中大讚契仔黃宗澤（Bosco）待人好又孝順，是「值得發達嘅人」，還有在《愛回家》飾演風少的陳浚霆（顧紀筠之子）亦對黎彼得噓寒問暖，他稱讚對方家教好。

黎彼得 黎彼得指顧紀筠兒子陳浚霆亦不時對他噓寒問暖。
黎彼得指顧紀筠兒子陳浚霆亦不時對他噓寒問暖。（圖片來源：[email protected]

黎彼得與劇組劃清界線

黎彼得在訪問中重申現在是半退休狀態：「有得做固然好啦，循序漸進，又唔好捱啦，唔好用個捱字，有個寄託啦！」其後黎彼得接受傳媒訪問時更否認亮相無綫是關係破冰，因他是藝員也是作詞人，今次找他的是綜藝部經理，唔關劇組事。對於幾時會重回劇組，黎彼得只說多情偏遇無情者，惟有江湖再見，當提及掌管劇組的珍姐曾勵珍，黎彼得竟說不見也罷，不欲再吃閉門羹，唔會再搖尾乞憐重返《愛回家》，足見他對無綫已心灰意冷。

黎彼得 愛回家 四位老友記加埋近280歲，卻以Hip Hop裝扮和戴住金鏈組成隊伍「大四喜」，出戰電視台選秀節目《香港齊Hip Hop》。
有指黎彼得近半年冇工開，仍慘被《愛回家》繼續消費。（圖片來源：《愛回家》截圖）

去片！睇黎彼得接受無綫訪問

黎彼得做完手術後曾開10日工

現年72歲的黎彼得（Peter）早前透露自己去年因為眼腫而去檢查身體，發現腦部有血管收窄問題，但沒有大礙，但又發現有心臟有兩條血管阻塞，因此接受了「通波仔」手術，現在已康復。他指做完手術後曾開過10日工，但之後被公司要求休息，至今未安排復工，他大嘆「手停口停」，經濟陷入困境，幸好契仔黃宗澤（Bosco）出手接濟及「大劉」劉鑾雄幫助他度過難關。

黎彼得 愛回家 四位老友記曾以Hip Hop裝扮出戰電視台《香港齊Hip Hop》。
四位老友記曾以Hip Hop裝扮出戰電視台《香港齊Hip Hop》。（圖片來源：《愛回家》截圖）

黎彼得「豹叔」被安排加國探親暫別觀眾

黎彼得在劇中飾演的「豹叔」是一名隱形富豪，有好多樓收租，仲係高栢菲、熊尚善的包租公，但「豹叔」已無再在《愛回家》出現，早前一集《愛回家》中，「譚道德」陳榮峻更親口向「根叔」劉丹交代「豹叔」正在加拿大探親。黎彼得大嘆做演員好被動，他表示曾主動打電話去藝員部詢問，但藝員部只回答了一句製作部暫時無安排他的戲份，再打畀「珍姐」曾勵珍又無人聽。而監製就指今個月分場都已經做好，最快也只能安排他在今個月復工，當時黎彼得話希望公司不是在給他「假希望」。

愛回家 黎彼得自2017年開始在《愛回家》飾演「豹叔」馬豹，在尋寶圖任職總客戶主任，也是一名隱形富豪。
黎彼得自2017年開始在《愛回家》飾演「豹叔」馬豹，「豹叔」在尋寶圖任職總客戶主任，也是一名隱形富豪。（圖片來源：《愛回家》截圖）
黎彼得 愛回家 「譚道德」陳榮峻日前以口頭交代「豹叔」正在加拿大探親。
「譚道德」陳榮峻日前以口頭交代「豹叔」正在加拿大探親。（圖片來源：《愛回家》截圖）

獨居老人黎彼得 靠丁羽幫忙交醫院按金

黎彼得表示自己是獨居老人，兒子正身在南京工作，連醫院按金都沒辦法找親人到醫院繳交，除了Bosco外，還有幸得到老友丁羽幫忙，搵人幫他付按金，他才能順利接受手術。黎彼得直言今次「執番條命」，以後不敢再日日食茶餐廳，他透露現在有一位陪月員幫他做鐘點煮三餐，讓他得以有住家飯食和有湯飲，飲食比以往健康。

愛回家 87歲的配音界前輩丁羽同黎彼得係老友，今次都有份幫黎彼得渡過難關。
87歲的配音界前輩丁羽同黎彼得係老友，今次都有份幫黎彼得度過難關。（圖片來源：[email protected] big channel影片截圖）
愛回家 黎彼得曾在訪問中表示與前妻離婚後，為搵食而將兒子交給家傭照顧，試過半年都沒回家，因此同兒子關係一直冷淡。
黎彼得曾在訪問中表示與前妻離婚後，為搵食而將兒子交給家傭照顧，試過半年都沒回家，因此同兒子關係疏離。（圖片來源：新傳媒照片庫）

黎彼得演得又寫得

近年在電影及無綫劇常演甘草的黎彼得，其實是70、80年代是樂壇詞神，為歌神許冠傑、巨星張國榮、梅艷芳寫了無數金曲，其作品雅俗共賞，而08年黎彼得獲CASH頒獎音樂成就大獎，表揚黎彼得對樂壇的貢獻。

愛回家 黎彼得在90年代開始由填詞人轉型做演員，自此演過不少草根角色。
黎彼得在90年代開始由填詞人轉型做演員，自此演過不少草根角色。（圖片來源：[email protected] big channel影片截圖）
愛回家 1993年，黎彼得曾在電影《唐伯虎點秋香》中，飾演滿身紋身的華府老師，令人印象深刻。
1993年，黎彼得曾在電影《唐伯虎點秋香》中，飾演滿身紋身的華府老師，令人印象深刻。（圖片來源：《唐伯虎點秋香》截圖）

曾為許冠傑寫《浪子心聲》

黎彼得年幼喪父家貧輟學，對中文有濃厚興趣的他半工讀苦學，又因參加徵文比賽而有機會在報章寫專欄，及後輾轉經朋友介紹與許冠傑合作寫歌詞，經典詞作包括《打雀英雄傳》、《浪子心聲》、《世事如棋》、《財神到》、《尖沙咀Susie》、《賣身契》等，其創作的作品雅俗共賞，不少流行至今。

愛回家 黎彼得曾為許冠傑不少經典廣東作品填詞。
黎彼得曾為許冠傑不少經典廣東作品填詞。（圖片來源：[email protected] big channel影片截圖）

黎彼得獲「鬼馬填詞人」稱號

80年代黎彼得又為張國榮填過《Monica》、梅艷芳《將冰山劈開》等都成為經典廣東歌，而他與許冠傑合作填詞的作品更是多不勝數，至今填詞量逾200首。被冠以「鬼馬填詞人」的稱號。一代詞人作品雅俗共賞，連男神黃子華都對黎彼得的才華讚不絕口。

黎彼得 愛回家
（圖片來源：《Monica》MV截圖）
黎彼得 愛回家
（圖片來源：無綫影片截圖）

同發哥好老友

發哥周潤發90年代曾經出過唱片，佢首《12分十分吋》曾經紅極一時，仲攞過音樂獎項，呢隻歌就係Peter（黎彼得）同Paco（黃柏高）一齊做策劃，所以佢同Peter咁多年嚟都keep住聯絡，一得閒就會約埋出嚟傾偈敍舊！

愛回家 黎彼得同發哥好老友，兩人不時相約敍舊。
黎彼得同發哥好老友，兩人不時相約敍舊。（圖片來源：新傳媒照片庫）
黎彼得 愛回家 本刊曾影到二人結伴到九龍城歎牛腩麵。
本刊曾影到二人結伴到九龍城歎牛腩麵。（圖片來源：新傳媒照片庫）
愛回家 發哥仲一路行一路搭住黎彼得膊頭。
發哥仲一路行一路搭住黎彼得膊頭。（圖片來源：新傳媒照片庫）

即睇【大台寶藏】鬼馬黎彼得以「低」取勝：

黎彼有「鬼馬填詞人」稱號。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]無綫娛樂新聞台截圖、《愛回家》截圖、新傳媒照片庫、[email protected] big channel影片截圖資料或影片來源：[email protected]無綫娛樂新聞台

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