72歲黎彼得病癒首現身 自爆被某高層請食無情閉門羹 唔再乞求返《愛回家》

72歲的黎彼得去年底因入院「通波仔」而被無綫勒令停工，《愛·回家之開心速遞》交代「豹叔」（黎彼得飾演）飛去加拿大探親，一去無回頭。口停手停的黎彼得，即使手術後病癒亦未被邀請復工，只靠契仔黃宗澤和「大劉」劉鑾雄相助度難關。日前黎彼得再度亮相無綫接受訪問，重提被停工一事，怒氣未消，更開名話唔會向監製和高層曾勵珍（珍姐）搖尾乞憐，重返《愛回家》的機會極微！