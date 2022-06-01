72歲黎彼得病癒首現身 自爆被某高層請食無情閉門羹 唔再乞求返《愛回家》
黎彼得以填詞人身份亮相《聲生不息》
黎彼得去年因為接受「通波仔」手術而停工，雖然現已康復，但卻未獲無綫安排復出《愛·回家之開心速遞》，一度陷入經濟困境的他，曾向外表示無綫對他不聞不問，多得黃宗澤與大劉（劉鑾雄）出手相助才能度過難關，為此他心存感激。事隔半年，黎彼得獲邀亮相《聲生不息》接受訪問，全因李玟與曾比特在節目中獻唱他作詞的〈Monica〉。
黎彼得戒掉所有壞習慣
黎彼得病後首次現身幕前，見他面色紅潤精神不錯，他接受娛樂新聞台訪問時笑言：「多謝醫生醫我啦！」黎彼得指自己因為年齡問題要等派彩，睇吓以前私生活究竟檢唔檢點，黎彼得透露已戒掉所有壞習慣：「依家被迫聽話囉，其實個心都囉囉攣㗎，都好想咩㗎！但依家嫖賭飲吹戒晒咯！」黎彼得在訪問中大讚契仔黃宗澤（Bosco）待人好又孝順，是「值得發達嘅人」，還有在《愛回家》飾演風少的陳浚霆（顧紀筠之子）亦對黎彼得噓寒問暖，他稱讚對方家教好。
黎彼得與劇組劃清界線
黎彼得在訪問中重申現在是半退休狀態：「有得做固然好啦，循序漸進，又唔好捱啦，唔好用個捱字，有個寄託啦！」其後黎彼得接受傳媒訪問時更否認亮相無綫是關係破冰，因他是藝員也是作詞人，今次找他的是綜藝部經理，唔關劇組事。對於幾時會重回劇組，黎彼得只說多情偏遇無情者，惟有江湖再見，當提及掌管劇組的珍姐曾勵珍，黎彼得竟說不見也罷，不欲再吃閉門羹，唔會再搖尾乞憐重返《愛回家》，足見他對無綫已心灰意冷。
去片！睇黎彼得接受無綫訪問
黎彼得做完手術後曾開10日工
現年72歲的黎彼得（Peter）早前透露自己去年因為眼腫而去檢查身體，發現腦部有血管收窄問題，但沒有大礙，但又發現有心臟有兩條血管阻塞，因此接受了「通波仔」手術，現在已康復。他指做完手術後曾開過10日工，但之後被公司要求休息，至今未安排復工，他大嘆「手停口停」，經濟陷入困境，幸好契仔黃宗澤（Bosco）出手接濟及「大劉」劉鑾雄幫助他度過難關。
黎彼得「豹叔」被安排加國探親暫別觀眾
黎彼得在劇中飾演的「豹叔」是一名隱形富豪，有好多樓收租，仲係高栢菲、熊尚善的包租公，但「豹叔」已無再在《愛回家》出現，早前一集《愛回家》中，「譚道德」陳榮峻更親口向「根叔」劉丹交代「豹叔」正在加拿大探親。黎彼得大嘆做演員好被動，他表示曾主動打電話去藝員部詢問，但藝員部只回答了一句製作部暫時無安排他的戲份，再打畀「珍姐」曾勵珍又無人聽。而監製就指今個月分場都已經做好，最快也只能安排他在今個月復工，當時黎彼得話希望公司不是在給他「假希望」。
獨居老人黎彼得 靠丁羽幫忙交醫院按金
黎彼得表示自己是獨居老人，兒子正身在南京工作，連醫院按金都沒辦法找親人到醫院繳交，除了Bosco外，還有幸得到老友丁羽幫忙，搵人幫他付按金，他才能順利接受手術。黎彼得直言今次「執番條命」，以後不敢再日日食茶餐廳，他透露現在有一位陪月員幫他做鐘點煮三餐，讓他得以有住家飯食和有湯飲，飲食比以往健康。
黎彼得演得又寫得
近年在電影及無綫劇常演甘草的黎彼得，其實是70、80年代是樂壇詞神，為歌神許冠傑、巨星張國榮、梅艷芳寫了無數金曲，其作品雅俗共賞，而08年黎彼得獲CASH頒獎音樂成就大獎，表揚黎彼得對樂壇的貢獻。
曾為許冠傑寫《浪子心聲》
黎彼得年幼喪父家貧輟學，對中文有濃厚興趣的他半工讀苦學，又因參加徵文比賽而有機會在報章寫專欄，及後輾轉經朋友介紹與許冠傑合作寫歌詞，經典詞作包括《打雀英雄傳》、《浪子心聲》、《世事如棋》、《財神到》、《尖沙咀Susie》、《賣身契》等，其創作的作品雅俗共賞，不少流行至今。
黎彼得獲「鬼馬填詞人」稱號
80年代黎彼得又為張國榮填過《Monica》、梅艷芳《將冰山劈開》等都成為經典廣東歌，而他與許冠傑合作填詞的作品更是多不勝數，至今填詞量逾200首。被冠以「鬼馬填詞人」的稱號。一代詞人作品雅俗共賞，連男神黃子華都對黎彼得的才華讚不絕口。
同發哥好老友
發哥周潤發90年代曾經出過唱片，佢首《12分十分吋》曾經紅極一時，仲攞過音樂獎項，呢隻歌就係Peter（黎彼得）同Paco（黃柏高）一齊做策劃，所以佢同Peter咁多年嚟都keep住聯絡，一得閒就會約埋出嚟傾偈敍舊！
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黎彼有「鬼馬填詞人」稱號。
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