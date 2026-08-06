76歲黎彼得病逝｜爆晚年淒涼內幕 理財不善陷財困 黃宗澤劉鑾雄出手相助
黎彼得突傳噩耗 身形暴瘦惹關注
黎彼得好友鍾志光向外界證實，黎彼得自今年三月起因中風臥床不起，身體機能急速衰退，最終不敵病魔離世。其實他早前在YouTube節目亮相時，已經瘦削得頸紋深陷，整個人猶如縮水一般。他曾透露自己患有糖尿病、貧血及腎指數過高等問題，更因流感引發呼吸困難被緊急送入深切治療部，當時不僅需要插尿喉解決大小二便，更要輸兩包血急救，情況一度相當危殆，沒想到如今已天人永隔。
黃宗澤火速出手 「渴時一滴如甘露」
早在2022年，黎彼得因心臟血管閉塞需要緊急接受通波仔手術，加上理財不善及停工三個月，令他陷入極大經濟危機，連私家醫院100,000元的檢查費及200,000元手術費都無力支付。當時幸得契仔黃宗澤得知情況後，主動為他繳清所有費用。黎彼得生前曾大讚對方：「患難見真情，真係抵佢紅、抵佢發達。」黎彼得也透露，自己是在2004年拍攝《我的野蠻奶奶》時與黃宗澤結緣。
經濟拮据獲劉鑾雄資助
富商劉鑾雄原來是他的忠實粉絲，得知其困境後亦主動透過秘書聯絡，包辦手術費及每月生活費，令他大為感動。
37歲獨子惹禍 《愛回家》豹叔晚年大反差
黎彼得自幼家貧，12歲便開始打工養家，做過洗廁所、的士司機等基層工作，憑著不懈努力才成為一代填詞巨匠。可是他的晚年卻相當坎坷，有消息指其37歲的親生兒子長年沉迷打機拒絕工作，不但未有盡孝贍養父親，更欠下高達100,000多元的信用卡卡數。黎彼得即使年邁且病痛纏身，為了替親兒還債依然不敢言休，只能拼命接工作填補財務黑洞，甚至在病重住院期間，親生兒子竟連電話也不接，孤立無援的處境令人心酸。
網民狠批至親冷血 「生舊叉燒好過生佢」
消息曝光後，大批網民對黎彼得的離世感到極度惋惜，同時對其親生兒子的行為群情洶湧。不少留言狠批其子不孝：「咁大個人都要老竇幫手還債」、「親生仔不如一個契仔」。另一方面，網民紛紛大讚黃宗澤有情有義：「Bosco真係好難得」、「無血緣關係都出錢出力」。許多圈中好友亦在社交平台發文悼念，感嘆一代鬼才就此殞落，希望他在另一個世界不再受病痛與債務折磨。