黎彼得句句有骨提TVB 嬲爆講舊東家無情之舉兼曾食高層閉門羹

74歲黎彼得（Peter）去年離巢TVB，近期仲轉型做埋YouTuber，同時發展KOL同演藝事業。日前（28）黎彼得就現身HoyTV新節目嘅發佈會，事後接受採訪更大方分享對退休及演藝事業嘅睇法。黎彼得仲句句有骨重提舊東家TVB，兼狠批對方無情之舉……

