黎彼得句句有骨提TVB 嬲爆講舊東家無情之舉兼曾食高層閉門羹
黎彼得無奈選擇發展YouTuber
黎彼得在演藝圈已有多年的經驗，最近他選擇轉型成為一名YouTuber，並在新的平台上尋找更多的發展機會。黎彼得更稱自己係退而不休：「我依家做YouTuber都係轉型，本來我想揸的士，但係我冇的士牌嘛。」不過黎彼得對於新嘅工作形式就直言好興奮，更認為係種全新嘅挑戰。
黎彼得句句有骨重提TVB
黎彼得隨後就談到現時正拍攝HOYTV嘅首部原創劇《我愛九龍城》，他提到與團隊之間嘅關係十分好，而且與團隊更已於拍攝《愛．回家》時就合作過。而對於開拍新劇嘅工時問題，黎彼得就搞笑表示好似自己條命咁短咗好多，都係每日拍12個鐘，拍全部外景就一組。黎彼得更直言與TVB好唔同，更有骨兼嬲爆稱「唔好再講呢個電視台」！
黎彼得病癒首現身 《愛回家》一去不返 自揭屢食高層閉門羹
黎彼得2021年底因入院「通波仔」而被無綫勒令停工，《愛·回家之開心速遞》交代「豹叔」（黎彼得飾演）飛去加拿大探親，一去無回頭。口停手停的黎彼得，即使手術後病癒亦未被邀請復工，只靠契仔黃宗澤和「大劉」劉鑾雄相助度難關。黎彼得病癒後再度亮相無綫接受訪問，重提被停工一事，怒氣未消，更開名話唔會向監製和高層曾勵珍（珍姐）搖尾乞憐，重返《愛回家》的機會極微！
黎彼得與劇組劃清界線
黎彼得在訪問中重申現在是半退休狀態：「有得做固然好啦，循序漸進，又唔好捱啦，唔好用個捱字，有個寄託啦！」其後黎彼得接受傳媒訪問時更否認亮相無綫是關係破冰，因他是藝員也是作詞人，今次找他的是綜藝部經理，唔關劇組事。對於幾時會重回劇組，黎彼得只說多情偏遇無情者，惟有江湖再見，當提及掌管劇組的珍姐曾勵珍，黎彼得竟說不見也罷，不欲再吃閉門羹，唔會再搖尾乞憐重返《愛回家》，足見他對無綫已心灰意冷。
去片！睇黎彼得接受無綫訪問
黎彼得兼職拍ViuTV 句句有骨拒回巢
黎彼得2022年宣布接拍ViuTV新劇《極度俏朗君》，他在開鏡活動接受訪問時表示自己和無綫還有一年合約。他去年底做完手術後，TVB未有安排他復工，幸得契仔黃宗澤幫忙生活費，富商劉鑾雄得知他的情況後，更主動以支持者身分提出資助，令他大為感動。黎彼得又向傳媒指，一直以為11月約滿TVB，但原來仲有一年合約，不過藝員部指他係兼職可以兩邊走；坦言出院到而家TVB都無搵過他開工，曾勵珍就連電話都無個。
黎彼得亦透露早前因確診休息半年，而今次拍攝《極度俏郎君》時間僅每日一組，所以無咁辛苦較舒服；被問到如果TVB搵佢返去拍劇會唔會拍，佢就直言最好唔好，因為要捱更抵夜，「嗰啲錢唔係我去搵啦，搵到都唔夠畀醫藥費！」至於，《愛·回家之開心速遞》「大四喜」四缺一情況，黎彼得就表示無辦法，呢個世界無話無咗邊個唔得嘅，而家由鍾志光頂上，黎彼得看來重返無綫機會好微。