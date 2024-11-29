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黎彼得句句有骨提TVB 嬲爆講舊東家無情之舉兼曾食高層閉門羹

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74歲黎彼得（Peter）去年離巢TVB，近期仲轉型做埋YouTuber，同時發展KOL同演藝事業。日前（28）黎彼得就現身HoyTV新節目嘅發佈會，事後接受採訪更大方分享對退休及演藝事業嘅睇法。黎彼得仲句句有骨重提舊東家TVB，兼狠批對方無情之舉……

黎彼得無奈選擇發展YouTuber

黎彼得在演藝圈已有多年的經驗，最近他選擇轉型成為一名YouTuber，並在新的平台上尋找更多的發展機會。黎彼得更稱自己係退而不休：「我依家做YouTuber都係轉型，本來我想揸的士，但係我冇的士牌嘛。」不過黎彼得對於新嘅工作形式就直言好興奮，更認為係種全新嘅挑戰。

黎彼得 hoytv 黎彼得表示自己現時兼任YouTuber一職都係轉型，並稱自己係退而不休。（圖片來源：ig@hk.hoy）
黎彼得表示自己現時兼任YouTuber一職都係轉型，並稱自己係退而不休。（圖片來源：[email protected]
黎彼得 hoytv 黎彼得最近轉戰擔任YouTuber，並開拍《玖噏秘笈》系列，大談娛樂圈中嘅秘事。（圖片來源：youtube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）
黎彼得最近轉戰擔任YouTuber，並開拍《玖噏秘笈》系列，大談娛樂圈中嘅秘事。（圖片來源：youtube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

黎彼得句句有骨重提TVB

黎彼得隨後就談到現時正拍攝HOYTV嘅首部原創劇《我愛九龍城》，他提到與團隊之間嘅關係十分好，而且與團隊更已於拍攝《愛．回家》時就合作過。而對於開拍新劇嘅工時問題，黎彼得就搞笑表示好似自己條命咁短咗好多，都係每日拍12個鐘，拍全部外景就一組。黎彼得更直言與TVB好唔同，更有骨兼嬲爆稱「唔好再講呢個電視台」！

黎彼得 hoytv 黎彼得曾係《愛·回家之開心速遞》中「大四喜」嘅成員之一，不過因2021年因入院「通波仔」而易角。（圖片來源：youtube@TVB (official)）
黎彼得曾係《愛·回家之開心速遞》中「大四喜」嘅成員之一，不過因2021年因入院「通波仔」而易角。（圖片來源：youtube@TVB (official)）

黎彼得病癒首現身 《愛回家》一去不返 自揭屢食高層閉門羹

黎彼得2021年底因入院「通波仔」而被無綫勒令停工，《愛·回家之開心速遞》交代「豹叔」（黎彼得飾演）飛去加拿大探親，一去無回頭。口停手停的黎彼得，即使手術後病癒亦未被邀請復工，只靠契仔黃宗澤和「大劉」劉鑾雄相助度難關。黎彼得病癒後再度亮相無綫接受訪問，重提被停工一事，怒氣未消，更開名話唔會向監製和高層曾勵珍（珍姐）搖尾乞憐，重返《愛回家》的機會極微！

黎彼得 hoytv 黎彼得曾亮相無綫的《聲生不息》節目，其後接受無綫娛樂新聞台訪問時，一提到復工無期即嬲到震。（圖片來源：YouTube@無綫娛樂新聞台截圖）
黎彼得曾亮相無綫的《聲生不息》節目，其後接受無綫娛樂新聞台訪問時，一提到復工無期即嬲到震。（圖片來源：YouTube@無綫娛樂新聞台截圖）

黎彼得與劇組劃清界線

黎彼得在訪問中重申現在是半退休狀態：「有得做固然好啦，循序漸進，又唔好捱啦，唔好用個捱字，有個寄託啦！」其後黎彼得接受傳媒訪問時更否認亮相無綫是關係破冰，因他是藝員也是作詞人，今次找他的是綜藝部經理，唔關劇組事。對於幾時會重回劇組，黎彼得只說多情偏遇無情者，惟有江湖再見，當提及掌管劇組的珍姐曾勵珍，黎彼得竟說不見也罷，不欲再吃閉門羹，唔會再搖尾乞憐重返《愛回家》，足見他對無綫已心灰意冷。

黎彼得 hoytv 有指黎彼得病癒後近半年冇工開，仍慘被《愛回家》繼續消費。（圖片來源：《愛回家》截圖）
有指黎彼得病癒後近半年冇工開，仍慘被《愛回家》繼續消費。（圖片來源：《愛回家》截圖）

去片！睇黎彼得接受無綫訪問

黎彼得兼職拍ViuTV 句句有骨拒回巢

黎彼得2022年宣布接拍ViuTV新劇《極度俏朗君》，他在開鏡活動接受訪問時表示自己和無綫還有一年合約。他去年底做完手術後，TVB未有安排他復工，幸得契仔黃宗澤幫忙生活費，富商劉鑾雄得知他的情況後，更主動以支持者身分提出資助，令他大為感動。黎彼得又向傳媒指，一直以為11月約滿TVB，但原來仲有一年合約，不過藝員部指他係兼職可以兩邊走；坦言出院到而家TVB都無搵過他開工，曾勵珍就連電話都無個。

黎彼得亦透露早前因確診休息半年，而今次拍攝《極度俏郎君》時間僅每日一組，所以無咁辛苦較舒服；被問到如果TVB搵佢返去拍劇會唔會拍，佢就直言最好唔好，因為要捱更抵夜，「嗰啲錢唔係我去搵啦，搵到都唔夠畀醫藥費！」至於，《愛·回家之開心速遞》「大四喜」四缺一情況，黎彼得就表示無辦法，呢個世界無話無咗邊個唔得嘅，而家由鍾志光頂上，黎彼得看來重返無綫機會好微。

黎彼得 hoytv 黎彼得2022年宣布接拍ViuTV新劇《極度俏朗君》，他在開鏡活動接受訪問時表示自己和無綫還有一年合約。（圖片來源：Viu1 娛樂新聞 截圖）
黎彼得2022年宣布接拍ViuTV新劇《極度俏朗君》，他在開鏡活動接受訪問時表示自己和無綫還有一年合約。（圖片來源：Viu1 娛樂新聞 截圖）
黎彼得 hoytv 黎彼得現身ViuTV新劇《極度俏朗君》開鏡活動，還公開大讚每日只開一組戲，較以前在無綫拍劇舒服得多。（圖片來源：(IG@onecooljamcast）
黎彼得現身ViuTV新劇《極度俏朗君》開鏡活動，還公開大讚每日只開一組戲，較以前在無綫拍劇舒服得多。（圖片來源：(IG@onecooljamcast）
黎彼得 hoytv 在《萬千星輝賀台慶2020》，由黎彼得、劉丹、羅樂林和陳榮峻組成的「大四喜」，一齊載歌載舞。（圖片來源：無綫影片截圖）
在《萬千星輝賀台慶2020》，由黎彼得、劉丹、羅樂林和陳榮峻組成的「大四喜」，一齊載歌載舞。（圖片來源：無綫影片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：youtube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK、youtube@TVB (official)、[email protected]

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