黎振燁偷食朱智賢後深潛4年終復出 獲珍姐曾志偉連環出手相助

現年38歲的黎振燁於2016年參選香港先生入行，有翻版古天樂之稱的他更獲TVB力捧。不過黎振燁於2020年被爆出背懷孕妻偷食朱智賢，令愛妻形象破碎之餘仲被TVB雪藏！雖然朱智賢被雪藏一年後也重新獲得出演機會，參與了《破毒強人》等劇集的演出，但黎振燁就keep住「潛水」。不過「深潛」4年的黎振燁早前接受傳媒訪問時，就透露咗即將復出的消息……

