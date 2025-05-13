黎振燁「潛水」5年疑跟楊證樺轉行做保安 去年離巢TVB曾試水溫想復出
黎振燁疑跟楊證樺搵食 獲讚熱情有禮
有網友日前去睇五月天演唱會時，發現保安中除了有TVB藝人楊證樺，仲有前港男冠軍黎振燁，他笑稱二人成為了現場的「打卡熱點」之一，更勁讚他們：「有熱情有禮貌，去到邊都繼續發光！」
黎振燁梳All back頭勁精神
黎振燁當日一身打扮與楊證樺相若，都係黑衫黑褲，只係無配戴員工證，但就孭了一部對講機連headphone。雖然已39歲，但黎振燁皮膚依然好光滑，加上梳了一個All back頭，看起來精神奕奕。
黎振燁去年4月曾試水溫想復出 自爆曾獲珍姐曾志偉幫助
黎振燁去年4月曾接受傳媒訪問，透露在發生偷食事件後與TVB的合約情況，原來當時TVB與他的合約係暫停又恢復，直至2024年才正式結束。在黎振燁被爆出傳聞後，他選擇了隱退，並專注於家庭生活。黎振燁更坦言，除了帶BB去健康院外，自己曾經8個月不願意踏出家門，幾乎與世隔絕。最後在妻子的鼓勵下，逐漸走出陰霾，恢復正常的生活節奏。
黎振燁自爆拒絕接綜藝原因
黎振燁亦表示，這段經歷讓他更加珍惜家庭，而夫妻之間的感情也因此變得更加堅固。黎振燁透露，當日想放棄演藝生涯轉行時，全靠妻子的支持自己才可以重新振作。黎振燁坦言自己「潛水」時曾收TVB綜藝的拍攝邀請，不過自己就因心態仍未準備好，以及希望照顧現年4歲的兒子的原因，最後選擇拒絕邀請。
黎振燁獲珍姐及曾志偉出手相助
黎振燁稱在「潛水」期間，他與TVB的高層曾勵珍（珍姐）有過幾次會面。黎振燁表示對方對自己的關心和幫助讓他感激不盡，更坦言如果能夠重返演藝界，他願意從基層做起，甚至不介意從事幕後工作，只要有機會，他都會全力以赴。而總經理曾志偉亦曾出手想幫黎振燁處理合約事宜，可惜最後沒有結果，直到去年才有正式答覆，正式與TVB完約。
【朱智賢勾人夫】臨盆黎太開腔代求情 黎振燁：「為養家厭惡性工作都照做」
「智燁偷食案」繼朱智賢由男友謝東閔陪伴出來開滴不出眼淚的記招認錯後，相隔一日，輪到黎振燁夫婦現身，腹大便便的黎太陪實偷食老公回應贏盡網民分數，首次對事件開腔的黎振燁拖實孕妻解畫亦誠意十足，不過卻爆出一句驚人說話，似是有意無意暗寸朱智賢！
朱智賢同黎振燁被拍到車廂密會，又被影到兩人去醫院睇醫生，關係撲朔迷離，更有指已婚既黎振燁冷落腹大便便既太太，仲話男方有意離婚，不過繼朱智賢由男友謝東閔陪同回應一日後，黎振燁夾啱時間拖實老婆終於發聲。
黎振燁拖老婆現身海麗邨黎太大方回應 顯正印風範
當時有傳媒拍得黎振燁與黎太在海麗邨出現，當時夫婦一同穿著黑衣，手拖手逛著，黎太臉色略為蒼白但尚算精神，黎太被問到是否已原諒老公，她平靜謂：
「發生呢啲事，正常人都會嬲，但念在我哋有小朋友，又咁多年感情，希望佢公司都睇到佢咁多年付出，畀多次機會佢。」
而被問到小三朱智賢於記招上未有向她道歉，黎太大方說：「道唔道歉都唔緊要，我都擔心佢情況，希望佢快啲冇事啦！」正印風範出晒嚟！
暗示女方主動埋身 自詡「可以完全抽離」
至於還有否聯絡朱智賢，黎振燁意有所指謂：「其實我本身都唔會…唔會特別聯絡女同事。」言下之意莫非暗示一直都是朱智賢主動埋身？而黎亦直認自己犯錯：「講到尾都係我唔啱，唔應該畀藉口自己，依家最緊要希望佢(太太)心情同身體狀況好番，嚟緊相信我都會有段幾長嘅時間休息。」記者問到是否如朱智賢所講拍劇集《食腦喪B》抽離唔到角色而出事？）他稱相信自己可以完全抽離，做番幾個星期前真正的自己。且強調與朱智賢關係經歷時間唔長。
黎振燁指這種事（出軌）一次都嫌多，他說：「老實講發生呢啲事係咪一時三刻、或者三兩日就可以完全冇事呢？咁我哋又唔可以輕易當冇發生過，畀啲時間太太，希望佢可以完全消化到件事，之後釋懷原諒我。我會行動證明畀太太睇，有啲事情人生中發生一次就夠，應該係一次都嫌多。」亦希望傳媒別再打擾臨盆的老婆。講到會否擔心被無綫雪藏、放棄，黎振燁直言：「我未必有機會再喺幕前演出，但小朋友就嚟出世，唔可以冇嘢做，就算體力勞動、厭惡性的工作我都要做，要搵奶粉錢，公司放棄我，我都唔可以放棄自己。」
睇翻當時一直與謝東閔拍拖甜如蜜的朱智賢，為無綫劇《食腦喪B》開工時，竟與劇中飾演一對的已婚港男黎振燁發展不倫戀！朱黎二人被拍到斷正車廂幽會，男的家有懷孕嬌妻，又正值無綫力捧，在《機場特警》仲要飾演「暖男」，現偷食自毀前程，在公司安排下，事隔一日女方竟然聯同事件中受害者謝東閔現身拆局⋯⋯
「抽離唔到角色」、「我都接受唔到自己」、「大家畀機會我」
事後二人接受自己公司的獨家訪問，進一步以游離眼神解說自己的「迷失」：
我覺得自己係一個唔專業嘅演員，我係因為拍劇而導致咁，我承認自己係因為唔夠專業、演戲經驗唔多，所以搞成咁時今日咁⋯⋯我覺得自己抽離唔到個角色（索鼻）⋯⋯同埋 好多謝Brian呢段時間陪住我，因為我知佢承受咗好多⋯⋯