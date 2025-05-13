黎振燁「潛水」5年疑跟楊證樺轉行做保安 去年離巢TVB曾試水溫想復出

2016年港男冠軍黎振燁自2020年被爆出背懷孕妻偷食朱智賢後形象大跌，之後他一直「潛水」至去年完約離巢TVB，但宣布離巢後並未見他有新搞作，直到日前五月天在啟德舉行演唱會，就有網民發現他穿著一身保安裝束，孖住保安公司老闆楊證樺現身，唔通黎振燁已轉行做保安？