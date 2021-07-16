黎明演唱會｜有專頁小編想集氣搵MIRROR做黎明騷尾場嘉賓 與粉絲掀罵戰
文：東方新地｜圖：演唱會發相及網民留言截圖
專頁小編寸黎明要「自己請自己」
有社交網專頁的小編日前出post指黎明演唱會第4場無嘉賓，要「自己請自己」，因此呼籲網民「齊齊集氣要鏡仔」，仲話：「如果尾場真係有鏡仔，我覺得真心完美交棒～」並引用了MIRROR歌曲〈Warrior〉歌詞「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」，引來眾多黎明粉絲不滿，鬧爆小編︰「唔好講到全世界都鍾意MIRROR，好似得MIRROR有唱歌有Fans咁！」、「乜嘢集氣？交乜嘢棒？點解要混為一談，係咪搞錯地方，要追鏡仔咪去ViuTV，可唔可以唔好玩到咁爛！」
粉絲反駁：買飛入埸係睇Leon
有不少粉絲都認為黎明演唱會無嘉賓更好，紛紛表示：「現在睇Leon，點解講到其實想睇嘉賓？」、「我入場淨係想睇Leon」、「寧願冇嘉賓，佢可以唱多幾首」、「雖然我好愛黎明，但都係覺得佢適合sing多過talk or dance」、「買飛入埸係睇Leon，唔係睇嘉賓，錯哂重點」等等。
亦有大批粉絲針對「交棒」這言論大表不滿，留言：「呢個係黎明演唱會，點解要集氣請咩鏡仔？更加唔明交咩棒？完全唔同級數嘅人，唔該唔好拉埋嚟講！」、「交棒，講到好似叫人收山咁」、「冇咩交唔交棒，黎生從來唔刻意搞gimmick嘢，要培育新人佢一直都有做。如果真係請鏡仔做嘉賓都一定有佢既用意，而唔係為製造話題。」
小編繼續寸：香港人怨氣好大
但該名專頁小編隨後竟「還拖」反駁網民，令罵戰極速升級，其「駁嘴」留言包括有：「冇嘉賓就淨睇明仔；有嘉賓就either大家開心吓or廁所位，各取所需。」、「香港人怨氣好大（十分理解）。」、「佢冇嘉賓，我唔會Expect；佢有嘉賓，晚晚不同（vs晚晚大致一樣嘅Rundown），自然是talking point，也是主辦的用意，唔係請嚟做乜？」等等。
小編的「廁所位」言論隨即焫㷫埋「鏡粉」，令「鏡粉」和黎明粉絲們一齊留言反擊：「廁所位你都講得出，小編你有冇尊重過嘉賓，有冇尊重過請嘉賓嘅主人家？」、「Leon有自己嘅粉，12鏡仔亦有佢地嘅鏡粉，點解要混埋呢講？」、「嘉賓黎明自己請㗎，唔係主辦單位，黎明不嬲都係只係想做自己鍾意嘅野，尤其演唱會，所以唔係為咗乜嘢talking point，我只需要睇黎明就足夠！」