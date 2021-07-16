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黎明演唱會｜有專頁小編想集氣搵MIRROR做黎明騷尾場嘉賓 與粉絲掀罵戰

東方新地 - 娛聞

黎明一連9場的《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》頭3場分別有林海峰、鄭秀文和林日曦做嘉賓，到第4、5場卻未有邀請嘉賓，由黎明一個踩足全場，有社交網專頁的小編因此出post呼籲網民「齊齊集氣要鏡仔」，仲話：「如果尾場真係有鏡仔，我覺得真心完美交棒～」引來眾多黎明粉絲不滿，與該名小編在網上掀起連番罵戰，結果連「鏡粉」都被小編焫㷫埋！

文：東方新地｜圖：演唱會發相及網民留言截圖

專頁小編寸黎明要「自己請自己」

有社交網專頁的小編日前出post指黎明演唱會第4場無嘉賓，要「自己請自己」，因此呼籲網民「齊齊集氣要鏡仔」，仲話：「如果尾場真係有鏡仔，我覺得真心完美交棒～」並引用了MIRROR歌曲〈Warrior〉歌詞「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」，引來眾多黎明粉絲不滿，鬧爆小編︰「唔好講到全世界都鍾意MIRROR，好似得MIRROR有唱歌有Fans咁！」、「乜嘢集氣？交乜嘢棒？點解要混為一談，係咪搞錯地方，要追鏡仔咪去ViuTV，可唔可以唔好玩到咁爛！」

有社交網專頁的小編日前出post寸黎明演唱會第4場因為冇嘉賓要「自己請自己」，但留意番佢有一個「己」字係寫錯咗做「已」字。（圖片來源：專頁留言截圖）
有社交網專頁的小編日前出post寸黎明演唱會第4場因為冇嘉賓要「自己請自己」，但留意番佢有一個「己」字係寫錯咗做「已」字。（圖片來源：專頁留言截圖）
小編呼籲網民「齊齊集氣要鏡仔」，因此被黎明粉絲鬧爆。（圖片來源：專頁及網民留言截圖）
小編呼籲網民「齊齊集氣要鏡仔」，因此被黎明粉絲鬧爆。（圖片來源：專頁及網民留言截圖）
小編還引用了MIRROR歌曲〈Warrior〉的歌詞「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」，來形容其所指的「交棒」。（圖片來源：MIRROR IG）
小編還引用了MIRROR歌曲〈Warrior〉的歌詞「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」，來形容其所指的「交棒」。（圖片來源：MIRROR IG）

粉絲反駁：買飛入埸係睇Leon

有不少粉絲都認為黎明演唱會無嘉賓更好，紛紛表示：「現在睇Leon，點解講到其實想睇嘉賓？」、「我入場淨係想睇Leon」、「寧願冇嘉賓，佢可以唱多幾首」、「雖然我好愛黎明，但都係覺得佢適合sing多過talk or dance」、「買飛入埸係睇Leon，唔係睇嘉賓，錯哂重點」等等。

有粉絲認為黎明適合sing多過talk or dance。（圖片來源：演唱會發相）
有粉絲認為黎明適合sing多過talk or dance。（圖片來源：演唱會發相）

黎明演唱會｜有專頁小編想集氣搵MIRROR做黎明騷尾場嘉賓 與粉絲掀罵戰粉絲都認為冇嘉賓仲好。（圖片來源：網民留言截圖）

粉絲話想聽黎明唱多啲歌。（圖片來源：網民留言截圖）
粉絲話想聽黎明唱多啲歌。（圖片來源：網民留言截圖）
話無嘉賓仲好！（圖片來源：網民留言截圖）
話冇嘉賓時黎明講嘢部分長咗！（圖片來源：網民留言截圖）
林日曦分享了與黎明同場手拖手的照片。（圖片來源：林日曦IG）
黎明演唱會頭3場分別邀請了林海峰、鄭秀文和林日曦做嘉賓。（圖片來源：林日曦IG）

亦有大批粉絲針對「交棒」這言論大表不滿，留言：「呢個係黎明演唱會，點解要集氣請咩鏡仔？更加唔明交咩棒？完全唔同級數嘅人，唔該唔好拉埋嚟講！」、「交棒，講到好似叫人收山咁」、「冇咩交唔交棒，黎生從來唔刻意搞gimmick嘢，要培育新人佢一直都有做。如果真係請鏡仔做嘉賓都一定有佢既用意，而唔係為製造話題。」

有粉絲對「交棒」言論極為不滿，希望集氣炒咗小編。（圖片來源：網民留言截圖）
有粉絲對「交棒」言論極為不滿，希望集氣炒咗小編。（圖片來源：網民留言截圖）
有較「理智」的粉絲希望黎明和MIRROR可以共存。（圖片來源：網民留言截圖）
有較「理智」的粉絲希望黎明和MIRROR可以共存。（圖片來源：網民留言截圖）
黎明演唱會｜有專頁小編想集氣搵MIRROR做黎明騷尾場嘉賓 與粉絲掀罵戰
演唱會首場黎明與嘉賓林海峰合唱姜濤Hit歌〈蒙著嘴說愛你〉，曾令一眾「鏡粉」相當驚喜。（圖片來源：演唱會發相）

小編繼續寸：香港人怨氣好大

但該名專頁小編隨後竟「還拖」反駁網民，令罵戰極速升級，其「駁嘴」留言包括有：「冇嘉賓就淨睇明仔；有嘉賓就either大家開心吓or廁所位，各取所需。」、「香港人怨氣好大（十分理解）。」、「佢冇嘉賓，我唔會Expect；佢有嘉賓，晚晚不同（vs晚晚大致一樣嘅Rundown），自然是talking point，也是主辦的用意，唔係請嚟做乜？」等等。

小編被粉絲鬧爆後，連環「還拖」反駁粉絲。（圖片來源：網民留言截圖）
小編被粉絲鬧爆後，連環「還拖」反駁粉絲。（圖片來源：網民留言截圖）
小編話自己只係講吓自己個Wishlist啫。（圖片來源：網民留言截圖）
小編話自己只係講吓自己個Wishlist啫。（圖片來源：網民留言截圖）
小編在留言中以「明仔」稱呼黎明。（圖片來源：演唱會發相）
小編在留言中以「明仔」稱呼黎明。（圖片來源：演唱會發相）

小編的「廁所位」言論隨即焫㷫埋「鏡粉」，令「鏡粉」和黎明粉絲們一齊留言反擊：「廁所位你都講得出，小編你有冇尊重過嘉賓，有冇尊重過請嘉賓嘅主人家？」、「Leon有自己嘅粉，12鏡仔亦有佢地嘅鏡粉，點解要混埋呢講？」、「嘉賓黎明自己請㗎，唔係主辦單位，黎明不嬲都係只係想做自己鍾意嘅野，尤其演唱會，所以唔係為咗乜嘢talking point，我只需要睇黎明就足夠！」

小編的「廁所位」言論同時焫㷫晒「鏡粉」和黎明粉絲。（圖片來源：網民留言截圖）
小編的「廁所位」言論同時焫㷫晒「鏡粉」和黎明粉絲。（圖片來源：網民留言截圖）
黎明粉絲表明唔需要「廁所位」。（圖片來源：網民留言截圖）
黎明粉絲表明唔需要「廁所位」。（圖片來源：網民留言截圖）
「鏡粉」更直斥小編挑撥離間。（圖片來源：網民留言截圖）
「鏡粉」更直斥小編挑撥離間。（圖片來源：網民留言截圖）
黎明粉絲話買飛只係為咗睇黎明！（圖片來源：演唱會發相）
黎明粉絲話買飛只係為咗睇黎明！（圖片來源：演唱會發相）

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