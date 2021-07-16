黎明演唱會｜有專頁小編想集氣搵MIRROR做黎明騷尾場嘉賓 與粉絲掀罵戰

黎明一連9場的《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》頭3場分別有林海峰、鄭秀文和林日曦做嘉賓，到第4、5場卻未有邀請嘉賓，由黎明一個踩足全場，有社交網專頁的小編因此出post呼籲網民「齊齊集氣要鏡仔」，仲話：「如果尾場真係有鏡仔，我覺得真心完美交棒～」引來眾多黎明粉絲不滿，與該名小編在網上掀起連番罵戰，結果連「鏡粉」都被小編焫㷫埋！

文：東方新地｜圖：演唱會發相及網民留言截圖