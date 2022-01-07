黎明自嘲唱功過時翻錄《夏日傾情》 因為一個原因令老土版升上no.1

55歲黎明雖一直緊貼樂壇走勢，近來先後為陳柏宇及張敬軒任演唱會嘉賓﹗黎明今日又有「新」搞作，公布翻錄《夏日傾情》，因為近來翻聽當年自己的原裝正版時「無法忍受」，發長文解釋突然興起推出《夏日傾情》2022年版的箇中原因，瘋狂拋金句及潮語，網民指黎明拒做廢老，抵讚﹗不過卻因為一個原因令舊版的《夏日傾情》升上第一位，黎明心情真係好複雜﹗