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黎明自嘲唱功過時翻錄《夏日傾情》 因為一個原因令老土版升上no.1

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撰文：東方新地

55歲黎明雖一直緊貼樂壇走勢，近來先後為陳柏宇及張敬軒任演唱會嘉賓﹗黎明今日又有「新」搞作，公布翻錄《夏日傾情》，因為近來翻聽當年自己的原裝正版時「無法忍受」，發長文解釋突然興起推出《夏日傾情》2022年版的箇中原因，瘋狂拋金句及潮語，網民指黎明拒做廢老，抵讚﹗不過卻因為一個原因令舊版的《夏日傾情》升上第一位，黎明心情真係好複雜﹗

文：東方新地｜圖：[email protected]黎明LeonLai

黎明：聽返真係震過貓王

黎明在社交網指《夏日傾情》是他初出道的歌，由於好熟，就算演唱會都唔需要翻聽﹗有一日因為在朋友車上播出《夏日傾情》當年版，黎明直言無法忍受：「一聽之下，即刻醒悟，什麼叫做：力拔山兮氣蓋世，唉聽返當日自己唱的版本，真係震過貓王，不停震，句句尾個隻字都震，我意思係啲震﹗」

黎明不堪舊版翻錄《夏日傾情》長文解釋原因狂拋金句 網民讚：Leon好潮唔做廢老﹗
黎明在演唱會上送上韓式心心﹗緊貼潮流㗎﹗（圖片來源：黎明演唱會官方圖片）

黎明：必須面對係過時，唔想大家再聽震音老土版

黎明又指：「 講真一聽連我自己都無法忍受…真係要講句，對不起我愛你﹗」黎明表示為免大家再聽到「震音老土版」，所以重新錄製《夏日傾情》﹗黎明指做人要與時並進，「必須面對已經過時，所以重新唱過﹗」

黎明擔任一月一日張敬軒演唱會日場嘉賓，載著一個happy new year眼鏡上台合唱，期間又爆金句，「依家夜晚晚充滿浪漫氣氛，但又係下午時間，個時辰重要係我出世個時辰！你點解咁識揀呢個時間開騷？」軒仔笑言係七師傅計出來。Leon:「新一年見到老黎，夠曬老黎啦！」（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）
黎明擔任一月一日張敬軒演唱會日場嘉賓，戴著一個happy new year眼鏡上台合唱，期間又爆金句，「依家夜晚充滿浪漫氣氛，但又係下午時間，個時辰重要係我出世個時辰！你點解咁識揀呢個時間開騷？」軒仔笑言係七師傅計出來。Leon:「新一年見到老黎，夠晒老黎啦！」（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）

黎明：鍾意定唔鍾意，對得住自己鍾意，又冇對唔住人

黎明透露如只錄一首歌好似好冇謂，所以揀多首《越夜越有機》重新錄製及重新編曲，刪走原版有的槍聲，希望錄一個「和平氣氛版本」，黎明解釋原翻錄原因後就大玩MC $oho & KidNey的《係咁先啦》歌詞，變成「講完啦，係咁先，下次再講啦﹗」然後再拋金句：「鍾意定唔鍾意，對得住自己鍾意，又冇對唔住人」

（圖片來源：黎明演唱會官方圖片）
黎明七月演唱會搵來talk得嘅林海峰做首場嘉賓，台上battle一番﹗（圖片來源：黎明演唱會官方圖片）

《夏日傾情》升上no.1被指唱法無變 黎明急澄清：嗰個係我嘅陳年版

黎明宣布重新錄製《夏日傾情》及《越夜越有機》後，在帖內留言指自己心情非常複雜，「有人話恭喜晒我，《夏日傾情》上咗no.1,但就話我唱法同當年一樣…又點會唱到同當年一樣呢，一看之下原來no.1同第10位的《越夜越有機》都係當年的版本，原來好多人撳錯咗啦﹗」黎明呼籲大家唔好「恭喜錯我」、亦唔好「再撳錯陳年版」、記住「聽夏日傾情（重新唱）」黎生一出呢個留言即吸過萬個笑哈哈﹗正如黎明所講「際遇好奇特」﹗

黎明留言指大家撳錯舊版買錯歌，請大家唔好再搞錯陳年版同重新唱的版本，相當搞笑﹗（圖片來源：FB@黎明LeonLai）
黎明留言指大家撳錯舊版買錯歌，請大家唔好再搞錯陳年版同重新唱的版本，相當搞笑﹗（圖片來源：[email protected]黎明LeonLai）

網民：感恩四大天王我揀咗Leon，一直係明糖

黎明早上一出po，一小時即火速有二萬五人畀like，並紛紛留言大讚黎明與時並進唔過時，網民留言：「貴為四大天王都唔會一副高高在上，抵讚﹗」、「愈大愈謙虛，拒絕做廢老﹗」、「班廢老真係要學吓黎明」、「原來嗰時叫原震俠係有意思﹗」、「好感恩當天四大天王我揀咗做你嘅明糖﹗」、「Leon好潮下，千字文好正又金句又潮語，真係一直都冇過時老土﹗」﹗有網民更搞笑指「以前專登學你啲震音㗎，依家我接受唔到呀﹗」、「唱親K都扮你啲震音，你嫌老土，我嘅回憶崩潰啦﹗」

黎明不堪舊版翻錄《夏日傾情》長文解釋原因狂拋金句 網民讚：Leon好潮唔做廢老﹗
黎明早上發長文公布翻錄《夏日傾情》。(圖片來源：[email protected]黎明LeonLai）

網民：黎生愈大愈謙虛有智慧與時並進﹗

黎明不堪舊版翻錄《夏日傾情》長文解釋原因狂拋金句 網民讚：Leon好潮唔做廢老﹗
（圖片來源：[email protected]黎明LeonLai）

網民：黎生好潮下，千字文好正﹗

黎明不堪舊版翻錄《夏日傾情》長文解釋原因狂拋金句 網民讚：Leon好潮唔做廢老﹗

（圖片來源：[email protected]黎明LeonLai）

網民：感恩四大天王中我揀咗Leon，我一直是明糖

（圖片來源：FB@黎明LeonLai）
（圖片來源：[email protected]黎明LeonLai）
黎明不堪舊版翻錄《夏日傾情》長文解釋原因狂拋金句 網民讚：Leon好潮唔做廢老﹗
（圖片來源：[email protected]黎明LeonLai）
黎明不時在社交網拍片跟粉絲們互動﹗（圖片來源：FB@黎明Leon Lai）
黎明不時在社交網拍片跟粉絲們互動﹗（圖片來源：[email protected]黎明Leon Lai）

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