黎明自嘲唱功過時翻錄《夏日傾情》 因為一個原因令老土版升上no.1
文：東方新地｜圖：[email protected]黎明LeonLai
黎明：聽返真係震過貓王
黎明在社交網指《夏日傾情》是他初出道的歌，由於好熟，就算演唱會都唔需要翻聽﹗有一日因為在朋友車上播出《夏日傾情》當年版，黎明直言無法忍受：「一聽之下，即刻醒悟，什麼叫做：力拔山兮氣蓋世，唉聽返當日自己唱的版本，真係震過貓王，不停震，句句尾個隻字都震，我意思係啲震﹗」
黎明：必須面對係過時，唔想大家再聽震音老土版
黎明又指：「 講真一聽連我自己都無法忍受…真係要講句，對不起我愛你﹗」黎明表示為免大家再聽到「震音老土版」，所以重新錄製《夏日傾情》﹗黎明指做人要與時並進，「必須面對已經過時，所以重新唱過﹗」
黎明：鍾意定唔鍾意，對得住自己鍾意，又冇對唔住人
黎明透露如只錄一首歌好似好冇謂，所以揀多首《越夜越有機》重新錄製及重新編曲，刪走原版有的槍聲，希望錄一個「和平氣氛版本」，黎明解釋原翻錄原因後就大玩MC $oho & KidNey的《係咁先啦》歌詞，變成「講完啦，係咁先，下次再講啦﹗」然後再拋金句：「鍾意定唔鍾意，對得住自己鍾意，又冇對唔住人」
《夏日傾情》升上no.1被指唱法無變 黎明急澄清：嗰個係我嘅陳年版
黎明宣布重新錄製《夏日傾情》及《越夜越有機》後，在帖內留言指自己心情非常複雜，「有人話恭喜晒我，《夏日傾情》上咗no.1,但就話我唱法同當年一樣…又點會唱到同當年一樣呢，一看之下原來no.1同第10位的《越夜越有機》都係當年的版本，原來好多人撳錯咗啦﹗」黎明呼籲大家唔好「恭喜錯我」、亦唔好「再撳錯陳年版」、記住「聽夏日傾情（重新唱）」黎生一出呢個留言即吸過萬個笑哈哈﹗正如黎明所講「際遇好奇特」﹗
網民：感恩四大天王我揀咗Leon，一直係明糖
黎明早上一出po，一小時即火速有二萬五人畀like，並紛紛留言大讚黎明與時並進唔過時，網民留言：「貴為四大天王都唔會一副高高在上，抵讚﹗」、「愈大愈謙虛，拒絕做廢老﹗」、「班廢老真係要學吓黎明」、「原來嗰時叫原震俠係有意思﹗」、「好感恩當天四大天王我揀咗做你嘅明糖﹗」、「Leon好潮下，千字文好正又金句又潮語，真係一直都冇過時老土﹗」﹗有網民更搞笑指「以前專登學你啲震音㗎，依家我接受唔到呀﹗」、「唱親K都扮你啲震音，你嫌老土，我嘅回憶崩潰啦﹗」
網民：黎生愈大愈謙虛有智慧與時並進﹗
網民：黎生好潮下，千字文好正﹗
（圖片來源：[email protected]黎明LeonLai）