黎明公布與張敬軒合作預告「七月撞正…」 宣傳片互拋金句
文：東方新地｜圖：黎明facebook、張敬軒facebook
黎明留言︰「度度度掂！稍移玉click去inbox我，輸入Cheung或Lai，便可分別獲得clip to you。」 當分別輸入「Lai」、「Cheung」會出現「OLD Fashioned」及「乾杯」的不同字樣的畫面，畫面見到分別穿上西裝的張敬軒和黎明的剪影﹗
昨晚，黎明和張敬軒分別上載八秒片段，片中黎明和張敬軒在充滿懷舊環境下，大家各自模住酒杯底，妙問妙答，互拋金句，最初影住張敬軒對剛坐下的黎明講：「你遲到喎﹗」黎明答：「我哋有約咩？」
張敬軒笑住話：「有約冇約要見到始終見到﹗」黎明問：「你見到啲咩？」張敬軒賣關子講：「講你聽，你會驚﹗」片中氣氛迷惘又充滿神秘感﹗
張敬軒擔任黎明尾二場表演嘉賓，成就解鎖與黎明合唱《我的親愛》，二人更邊唱邊跳經典手勢舞，令全場High 爆﹗今次二人公布再度合作，但卻未有透露有何合作﹗網民用番黎明金句留言：「要撞鬼都要講緣份嘅」、「有約冇約都唔緊要，我哋會一路等你哋嘅作品」、「係咪等到七月先撞正X呀？」、「段片好應節，就快七月十四」、「合作拍鬼片？」、「好期待黎張合作」。
黎明嘉賓張敬軒跳唱《我的親愛》
黎明演唱會第八場嘉賓張敬軒，二人都是「早餐界」的代表人物。Leon有「唔可以空肚食早餐」經典金句，而軒仔因為經常分享家傭獨特廚藝而成為「早餐界KOL」，兩人台上講早餐，觀眾笑到拍手。而自認忠粉的軒仔，特別選唱經典快歌《我的親愛》與Leon合唱圓夢，他們更走勻全場跳經典手勢舞，非常High！
黎明演唱會金句贈張敬軒分享的早餐經歷
黎明表示自己媽媽是北方人，爸爸是南方人，而軒仔剛好調轉，軒仔笑說：「我哋都係南北方嘅混血兒。」然後他又對Leon說：「你就唔可以空肚食早餐，而我就食完早餐都空肚！」Leon問點解？軒仔說：「屋企請咗個十分優秀嘅家務助理⋯⋯」Leon恍然大悟。軒仔續說：「所以我哋上次食飯嘅時候，我咪食好多，食咗兩份。」Leon感嘆：「有時真係可以練到EQ！」全場爆笑。
張敬軒：「多謝你令我返去最開心嘅時代﹗」
黎明跟張敬軒講完食早餐，軒仔手舞足蹈地說：「今日真係好開心，我真係無諗過可以企喺黎明嘅舞台！好神奇，只要前奏一響起，就好似坐上時光機，返到去最開心最快樂嘅時代，好多謝你今次開演唱會，令到我哋可以喺呢個美好回憶當中嚐到一點甜，好重要。」
軒仔相交原來因為一次飯局﹗（圖片來源：寰亞圖片）
認是黎明忠粉 自爆唔敢直呼Leon
軒仔自認是Leon忠粉，說：「以前有前輩同我講，如果遇到崇拜嘅藝人要保持距離，保持幻想空間。直至我同Leon近年食過一餐飯，之後才開始有聯絡。終於印證到，我2002年入行，行內每當有人提到黎明，大家都會話『佢真係好好人』。的確，Leon係我遇過、相處過嘅前輩最體貼嘅人。」他又笑言：「我一直稱呼佢黎生，但佢叫我嗌佢Leon，我心諗，一嗌Leon，就想叫自己做阿May，我覺得今晚係好夢幻嘅一晚。」
之後Leon問張敬軒唱咩歌？軒仔大賣關子：「我識唱晒你所有歌曲，今晚揀咗一首你好少喺公開場合唱嘅經典歌。雖然因為疫情唔可以同觀眾握手，但呢首歌都可以同大家互動，大家一定識唱同埋識做動作。今晚可以同你合唱呢經典名曲，我圓夢啦！」（圖片來源：寰亞圖片）
張敬軒孖黎明合唱《我的親愛》㘣夢
前奏響起《我的親愛》，全場歡呼，軒仔問觀眾：「各位阿May準備好未？」全場觀眾立即站起來，一邊大合唱「Sayonara o Sayonara o」，一邊齊齊跳舞做手勢，非常High爆！圖片來源：寰亞圖片）
（圖片來源：寰亞圖片）