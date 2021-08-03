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黎明公布與張敬軒合作預告「七月撞正…」 宣傳片互拋金句

東方新地 - 娛聞

黎明早前在社交網預告 「Lai×??????」，外界猜想黎明將會與MIRROR合作，黎明終於揭盅，原來六個問號係代表張敬軒的「Cheung」 ， 黎明和張敬軒分別上載八秒片段，片中黎明和張敬軒摸住酒杯底，互拋金句，相當過癮﹗
文：東方新地｜圖：黎明facebook、張敬軒facebook

黎明自公告「究竟我同邊個合作??? 估到邊6個英文字母組合」後，引來網民連日猜測，最多是估MIRROR，因為黎明在演唱會首場唱出姜濤的《蒙著嘴說愛你》，黎明終於將神秘人身份揭曉原來是張敬軒。

黎明公布與張敬軒合作預告「七月撞正...」 宣傳片互拋金句
黎明日前在社交網留言「Lai×??????」，讓大家估佢將會同邊個合作，不少網民估係MIRROR﹗（圖片來源：黎明facebook）

黎明留言︰「度度度掂！稍移玉click去inbox我，輸入Cheung或Lai，便可分別獲得clip to you。」 當分別輸入「Lai」、「Cheung」會出現「OLD Fashioned」及「乾杯」的不同字樣的畫面，畫面見到分別穿上西裝的張敬軒和黎明的剪影﹗

黎明公布與張敬軒合作預告「七月撞正...」 宣傳片互拋金句
只要輸入「Lai」、「Cheung」，黎明會「私訊」回覆他與張敬軒的剪影﹗ 並有「OLD Fashioned」及「乾杯」兩個版本，令粉絲大為驚喜﹗（圖片來源：黎明facebook）

昨晚，黎明和張敬軒分別上載八秒片段，片中黎明和張敬軒在充滿懷舊環境下，大家各自模住酒杯底，妙問妙答，互拋金句，最初影住張敬軒對剛坐下的黎明講：「你遲到喎﹗」黎明答：「我哋有約咩？」

黎明公布與張敬軒合作預告「七月撞正...」 宣傳片互拋金句
畫面充滿懷舊氣氛，鏡頭影住西裝骨骨的張敬軒大側面﹗（圖片來源：黎明facebook）
黎明公布與張敬軒合作預告「七月撞正...」 宣傳片互拋金句
黎明遲過張敬軒到達，被對方指「遲到」，黎明拎起酒杯回答﹗（圖片來源：黎明facebook）

張敬軒笑住話：「有約冇約要見到始終見到﹗」黎明問：「你見到啲咩？」張敬軒賣關子講：「講你聽，你會驚﹗」片中氣氛迷惘又充滿神秘感﹗

黎明公布與張敬軒合作預告「七月撞正...」 宣傳片互拋金句
張敬軒大講黎明式金句，講完自己都笑﹗（圖片來源：黎明facebook）
大家你一句我一句後，黎明突然豎起手指作勢「殊」，對二人的合作繼續大賣關子﹗（圖片來源：黎明facebook）
大家你一言我上語後，黎明突然豎起手指示意唔好透露，對二人的合作繼續大賣關子﹗（圖片來源：黎明facebook）

張敬軒擔任黎明尾二場表演嘉賓，成就解鎖與黎明合唱《我的親愛》，二人更邊唱邊跳經典手勢舞，令全場High 爆﹗今次二人公布再度合作，但卻未有透露有何合作﹗網民用番黎明金句留言：「要撞鬼都要講緣份嘅」、「有約冇約都唔緊要，我哋會一路等你哋嘅作品」、「係咪等到七月先撞正X呀？」、「段片好應節，就快七月十四」、「合作拍鬼片？」、「好期待黎張合作」。

黎明公布與張敬軒合作預告「七月撞正...」 宣傳片互拋金句
片尾close up濃妝女郎大頭，畫面寫住「七月撞正…」（圖片來源：黎明facebook）
黎明公布與張敬軒合作預告「七月撞正...」 宣傳片互拋金句
張敬軒和黎明原來分別坐在酒吧枱各一方﹗（圖片來源：黎明facebook）

黎明嘉賓張敬軒跳唱《我的親愛》

黎明演唱會第八場嘉賓張敬軒，二人都是「早餐界」的代表人物。Leon有「唔可以空肚食早餐」經典金句，而軒仔因為經常分享家傭獨特廚藝而成為「早餐界KOL」，兩人台上講早餐，觀眾笑到拍手。而自認忠粉的軒仔，特別選唱經典快歌《我的親愛》與Leon合唱圓夢，他們更走勻全場跳經典手勢舞，非常High！

黎明 演唱會 張敬軒
張敬軒任黎明第八場演唱會嘉賓﹗（圖片來源：寰亞圖片）

黎明演唱會金句贈張敬軒分享的早餐經歷

黎明表示自己媽媽是北方人，爸爸是南方人，而軒仔剛好調轉，軒仔笑說：「我哋都係南北方嘅混血兒。」然後他又對Leon說：「你就唔可以空肚食早餐，而我就食完早餐都空肚！」Leon問點解？軒仔說：「屋企請咗個十分優秀嘅家務助理⋯⋯」Leon恍然大悟。軒仔續說：「所以我哋上次食飯嘅時候，我咪食好多，食咗兩份。」Leon感嘆：「有時真係可以練到EQ！」全場爆笑。

黎明 演唱會 張敬軒軒仔在演唱會上勁high﹗（圖片來源：寰亞圖片）

張敬軒：「多謝你令我返去最開心嘅時代﹗」

黎明跟張敬軒講完食早餐，軒仔手舞足蹈地說：「今日真係好開心，我真係無諗過可以企喺黎明嘅舞台！好神奇，只要前奏一響起，就好似坐上時光機，返到去最開心最快樂嘅時代，好多謝你今次開演唱會，令到我哋可以喺呢個美好回憶當中嚐到一點甜，好重要。」

黎明 演唱會 張敬軒

軒仔相交原來因為一次飯局﹗（圖片來源：寰亞圖片）

認是黎明忠粉 自爆唔敢直呼Leon

軒仔自認是Leon忠粉，說：「以前有前輩同我講，如果遇到崇拜嘅藝人要保持距離，保持幻想空間。直至我同Leon近年食過一餐飯，之後才開始有聯絡。終於印證到，我2002年入行，行內每當有人提到黎明，大家都會話『佢真係好好人』。的確，Leon係我遇過、相處過嘅前輩最體貼嘅人。」他又笑言：「我一直稱呼佢黎生，但佢叫我嗌佢Leon，我心諗，一嗌Leon，就想叫自己做阿May，我覺得今晚係好夢幻嘅一晚。」

黎明 演唱會 張敬軒
黎明送心心﹗（圖片來源：寰亞圖片）
黎明式心心﹗（圖片來源：寰亞圖片）
黎明式心心﹗（圖片來源：寰亞圖片）

之後Leon問張敬軒唱咩歌？軒仔大賣關子：「我識唱晒你所有歌曲，今晚揀咗一首你好少喺公開場合唱嘅經典歌。雖然因為疫情唔可以同觀眾握手，但呢首歌都可以同大家互動，大家一定識唱同埋識做動作。今晚可以同你合唱呢經典名曲，我圓夢啦！」（圖片來源：寰亞圖片）（圖片來源：寰亞圖片）

張敬軒孖黎明合唱《我的親愛》㘣夢

前奏響起《我的親愛》，全場歡呼，軒仔問觀眾：「各位阿May準備好未？」全場觀眾立即站起來，一邊大合唱「Sayonara o Sayonara o」，一邊齊齊跳舞做手勢，非常High爆！圖片來源：寰亞圖片）黎明演唱會｜孖嘉賓張敬軒跳唱經典手勢舞 軒仔親揭唔敢直呼Leon真相

（圖片來源：寰亞圖片）

黎明同張敬軒大跳經典手勢舞，全場high爆﹗（圖片來源：寰亞圖片）
黎明同張敬軒大跳經典手勢舞，全場high爆﹗（圖片來源：寰亞圖片）
（圖片來源：寰亞圖片）
（圖片來源：寰亞圖片）
黎明幾cute﹗（圖片來源：寰亞圖片）
黎明幾cute﹗（圖片來源：寰亞圖片）
黎明充滿活力﹗（圖片來源：寰亞圖片）
黎明充滿活力﹗（圖片來源：寰亞圖片）

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